Una curva de crecimiento en proceso para Newell's y un clásico para apuntalarla

Por primera vez en mucho tiempo en Newell's se vislumbra un camino de reconstrucción futbolística, al que le vendría bien golpes sobre la mesa para impulsarlo

Hace mucho, muchísimo, que Newell's deambula en períodos apáticos, en etapas que inexorablemente terminan en volver a empezar. En la cancha, fuera de ella, no había señales que llevaran al optimismo. Se podrá decir que tampoco ahora hay que exagerar al respecto, pero sí hay como una sensación de que este ciclo de Frank Kudelka sembró al menos la semilla y algún fruto empieza a verse. Y al que muy bien le vendría pegar un golpe sobre la mesa para apuntalarla. A la vuelta de la esquina está el clásico , nada mejor le vendría que sea justo ahí.

Nada de tirar manteca al techo, por supuesto. Si las figuras ante Estudiantes en La Plata fueron un zaguero central y el arquero, obvia decir por dónde fueron las coordinadas del partido que jugó el lunes por la noche ante Estudiantes. Pero ante un muy buen rival, de temer siempre, se le intentó plantar cara a cara, le compitió, creyó que podía y el punto, el primero de visitante, lo recompensó.

Esa actitud, para un equipo con muchos juveniles que precisan ese incentivo para ayudarlos a crecer, abona la tesis que, desde que Frank Kudelka aceptó volver al Parque en el peor momento, hay una curva de crecimiento en progreso. Nada pronunciada, pero la hay.

Eso le permitió, por ejemplo, hacerse fuerte en el Coloso, hilvanar una seguidilla interesante. Ergo, invirtió la carga de la ansiedad de la gente, la hizo jugar a favor. Y de visitante, no había empezado bien el semestre con dos derrotas, por la mínima hay que decirlo, pero no dejó que se convierta en racha o algo parecido. Ante un rival de los que valen mucho más sacarle algo, sumó y justo antes del clásico.

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Reinatti, Regiardo, Guch y Ríos fueron los juveniles que lo hicieron posible en La Plata y en los juegos anteriores de local se agregaron Gómez Mattar y Russo. Con ellos trata de construir Kudelka, que no se priva de apuntar cada vez que puede las diferencias de presupuesto con sus rivales. La puede aplicar también al clásico del domingo.

Es más, las incorporaciones de su gusto que pudo traer no están ni mucho menos todas en cancha. Lucas Gómez y Matías García esperan turno en el banco y deben ganarse el lugar en los minutos en que entran. Aún no lo lograron. Alan Soñora ni esa chance tiene. Lautaro Giannetti, seguramente Lucas Carrizo, y Franco Escobar son los que llegaron y jugaron. No más. Probablemente Santiago Solari lo haga enseguida. Pero eso habla de que Kudelka ya pudo conformar una base.

Los números que le dan buenas señales

¿Cuánto hace además, al llegar casi a la mitad de un torneo, que Newell's no llevaba dos fechas seguidas defendiendo su posición de play-offs? Y el lunes ante un rival directo al que no dejó acercar.

Vale también como pequeñas señales de un camino lleno de espinas para Newell's y Kudelka, al que por primera vez en mucho tiempo empieza a dejar atrás. No es poco, para nada.

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Y si el fútbol son momentos, Newell's tiene ante sí un magnífica oportunidad de tomar impulso. Porque este equipo cargará irremediablemente con el peso histórico de la sucesión de sinsabores ante Central, del que es responsable en una pequeña parte, y si logra sobrellevarlo luego se tratará de medir fuerzas ante un rival que hoy por hoy está mejor pertrechado. Como Estudiantes. Pero que, aunque parezca mentira, en números está igual o levemente mejor.

Sí, en el terreno de las objetividades del torneo Clausura, Newell's no solo tiene más puntos que el rival que dejó atrás sino que está igual con el que tiene por delante. Ambos tienen 11 puntos, producto de 3 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Y los dos tienen 8 goles a favor, pero a Reinatti le hicieron menos goles que a Ledesma: 7 contra 6, y en más partidos, porque el uno de Central no estuvo ante Barracas Central.

Y más, el equipo de Kudelka está 5º en la zona A, el de Almirón 7º en la B. Además, el Rojinegro está 3 puntos por encima del primero que no clasifica, el Auriazul solo 1 punto. Newell's no saldrá de zona de clasificación pase lo que pase el domingo, Central no tiene esa garantía, ni empatando.

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Así las cosas, sin dejar de ver que hay diferencias de planteles y de tiempo jugando juntos entre ambos, las oportunidades están para ser aprovechadas. En los contextos diferentes de donde vienen, los últimos capítulos hablan entonces de ese Newell's con signos vitales que hilvanó tres partidos sin derrotas, y Central golpeado en su ilusión, fundada, de seguir camino en la Copa Libertadores, además de perder en casa con Gimnasia. Sus signos vitales, que se ubicaban en un estrato superior, están en baja. Con un DT respetado de un lado y cuestionado del otro, además.

Si eso le alcanzará a Newell's, se verá. De mínima, llega mejor pertrechado que la última vez, en donde justamente había asumido Kudelka con tres días de entrenamiento. Pasó toda una rueda, se pegó porrazos, no se dejó caer y alcanzó un cierto nivel competitivo que por supuesto deberá afirmar. El clásico puede ser el momento como para creer que, de un ciclo con expectativas, se pueda pasar a uno virtuoso.