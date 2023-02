Si Russo guardó en la LPF, Guardiola lo dejó corto en la Champions

Guardiola dio la nota y no hizo cambios en el empate de City ante Leipzig.

El último sábado, en cancha de Lanús, Miguel Ángel Russo metió un cambio obligado en el entretiempo con el encuentro 0-0: Campaz por el lesionado Candia. Luego empezaron a caer los goles granates, a los 9' y los 14', y luego a los 26', pero ni después de los dos tantos en contra, y mucho menos luego del tercero, el técnico canalla no intentó mover las cosas, buscar modificaciones. Obviamente las comparaciones no tienen que ver con las competencias que afronta cada equipo, pero en la igualdad de Manchester City en su visita al RB Leipzig de Alemania, Pep Guardiola superó cualquier decisión al no meter ninguna variante, pese a que estaba claro que su equipo la pasaba mal en Alemania cuando el local lo empató.