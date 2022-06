Sergio Ramos quedó expuesto por gestionar influencias para ganar un Balón de Oro

Sergio Ramos le solicitó ayuda a a Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, que interceda para ganar el Balón de Oro del año 2020 y el The Best. "Sería la hostia", habría dicho el defensor en los audios , según denunció el medio de comunicación español El Confidencial.

De acuerdo a los audios filtrados por El Confidencial, Ramos le comienza diciendo al presidente de la casa rectora del fútbol español: "Rubi, buenas noches. Espero que estés bien junto a toda la familia. Sabes que nunca te he pedido nada, pero sí lo quiero hacer hoy es porque creo que es un año especial por el rendimiento que he dado . Me gustaría que me ayudaras en lo que puedas y tocaras algunas teclas desde Uefa y tus contactos por el tema del Balón de Oro. Te lo agradecería toda la vida no sólo por mí sino también porque creo que el fútbol español lo merece muchísimo. Te mando un abrazo".

La particularidad de jugadores enviando audios al presidente Rubiales no es un caso excepcional de Ramos, ya que Gérard Piqué quedó también en medio de un escándalo porque había hecho algo similar pero por temas vinculados a la Supercopa de España.

En cuanto a la respuesta que recibió Sergio Ramos por parte del presidente de la federación, siempre según los audios que difundió el medio español, fue la siguiente: "Hola, Sergio. Lo primero, enhorabuena, creo que es un buen año para que lo consigas. Ojalá hagáis un magnífico final en la Champions. Desde luego que no depende de mí lo del Balón de Oro, pero en lo que yo te pueda ayudar, cuenta con ello. Un abrazo enorme".

La contestación del máximo directivo no fue suficiente para el defensor, ya que insistió: "Sé que no depende de ti, pero también las relaciones son clave. (Gianni) Infantino da el 'The Best' que también es súper importante y sería la hostia. En fin, cuento con tu ayuda. Te mando un abrazo y nos vemos cuando quieras un día y comemos".

Ese año no hubo entrega de Balón de Oro por la pandemia y recién se entregó en el 2021 y fue Leo Messi quien se quedó con el premio. Por el lado de The Best fue para Robert Lewandowski y el defensor, actualmente en el PSG, no fue tenido en cuenta.