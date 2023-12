Semifinales de la Copa de la Liga: Platense-Godoy Cruz no se jugará en el estadio de Newell's

No va el Coloso. La provincia no brindará la seguridad para el partido entre Platense y Godoy Cruz, por una de las semifinales de la Copa de la Liga, que se iba a jugar el sábado.

El partido entre Platense y Godoy Cruz , correspondiente a una de las semifinales de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol , no se jugará en el estadio de Newell's este sábado a las 18, como estaba previsto, según confirmó a La Capital el secretario de Seguridad Deportiva de la provincia, Marcos Romero .

Si bien en un primer momento se especuló con que el inicio de algunas obras en el Coloso Marceo Bielsa, más los antecedentes del partido por Copa Argentina entre Talleres y Banfield, y el de la definición del segundo descenso, entre Colón y Gimnasia -con incidentes en ambos cotejos- pudieran motivar dicho cambio de escenario, Romeo señaló que " el partido no se va a jugar porque el Ministerio no va a brindar la seguridad ".

En declaraciones a La Capita l, Romero explicó que "salieron un par de flyers (de la Liga profesional) donde se aseguraba que (Platense-Godoy Cruz) se jugaba en cancha de Newell's. Nosotros no fuimos consultados. Pero más allá de ese, entre comillas, "inconveniente. estamos haciendo entrega de la gestión. Lo que decimos es que la Liga debería haber tenido en cuenta la fecha en la que estamos y cambiar de fecha el partido ".

" Estamos terminando nuestra gestión de gobierno y no le podemos dejar un inconveniente a la entrant e", acotó.

"El partido no se va a jugar", dijo con contundencia el funcionario. "Ya se tomó la decisión. No vamos a ofrecer la seguridad. Tenemos cambios de autoridades, sería irrespetuoso e irresponsable organizar algo sobre esta fecha y no queremos llevarnos ese cartel".

"Santa Fe es la provincia donde más partidos de Copa Argentina se han organizado y siempre prestamos colaboración, pero esta vez no lo vamos a hacer", remató el funcionario".

Ante esta determinación, la Liga Profesional de Fútbol deberá elegir otra sede para la disputa de uno de los partidos que definirá a un finalista de la Copa de la Liga. El otro cotejo, que enfrentará a Central con River, se jugará ese mismo sábado, pero a las 22, en el estadio Mario Alberto Kempes, de la capital cordobesa.

Gimnasia-Colón, un antecedente poco feliz

Más allá de la decisión del Ministerio de Seguridad de no ofrecer las garantías necesarias para disputar el partido de las semifinales de la Copa de la Liga Profesional entre Platense y Godoy Cruz, los rosarinos no olvidan lo ocurrido el pasado viernes antes, durante y después de la realización del partido para definir el segundo descenso a la Primera Nacional entre Colón y Gimnasia, que ganó el tripero 1 a 0

Ese día, hinchas del lobo platense vandalizaron la Fuente de los Españoles, que ese mismo día había vuelto a ser puesto en obras de remodelación. En tanto, varios hinchas sabaleros protagionizaron algunos desmanes en los baños públicos del Laguito y en la zona de El Rosedal.