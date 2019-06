Semana clave para saber si vendrá Chávez

Central tiene varios temas pendientes. Uno radica en la posible contratación de Cristian Chávez. Aldosivi ya dejó sentado sobre la mesa de la negociación que pretende dos millones de dólares limpios por el atacante. Desde Arroyito ofertaron 1,4 millones (más objetivos). El Tiburón no quiere saber nada por el momento con esa propuesta. El goleador sigue la gestión con marcada expectativa porque ve con buenos ojos recalar en el canalla. Pero a la vez sabe que si la comisión directiva auriazul no hace un esfuerzo mayor deberá continuar en Mar del Plata. Incluso hasta el representante del jugador tiene en claro que de seguir todo así no se llegará a ningún consenso. No obstante, el presidente Rodolfo Di Pollina buscará esta semana la manera de poder conseguir los servicios del atacante porque el equipo necesita cuanto antes un referente de área porque se quedó sin 9 tras la seria lesión de Fernando Zampedri, quien mañana será operado de los ligamentos del tobillo derecho. Otros casos a resolver a la brevedad radican en el volante Diego Zabala y el zaguero central Lucas Acevedo.

Miró a Ibarbo

Entre la lista de posibles refuerzos Central consultó por el lungo colombiano Víctor Ibarbo. El extremo izquierdo milita en la primera de Japón y viene de una lesión importante. ¿Será real opción?