Estanislao Ferrero volvió a jugar después de 10 meses tras sufrir una dura lesión en el hombro izquierdo y pasar por el quirófano. Ante Yupanqui ingresó en el complemento y fue clave para el triunfo de Central Córdoba en la Primera C

“Volví a ser parte del plantel y me sentí muy bien los minutos que me tocó jugar ante Puerto Nuevos. Días antes, el técnico me había dicho que iba a tener posibilidades de ingresar y así fue. Ingresé al inicio del segundo tiempo, con una cancha en malas condiciones por la lluvia. Por suerte, logramos un punto importante de visitantes, tras ir perdiendo 1 a 0, y jugando con uno menos. El equipo se hizo fuerte ante la adversidad”, aseguró.

“Después, en el Gabino tuve la suerte de ingresar a veinte minutos del final y participé en la jugada del segundo gol, de Guido Di Vanni. Fueron siete días muy importantes para mí en este regreso. En este tiempo que no jugué tuve el apoyo incondicional de mis compañeros y principalmente de mis seres queridos. Ahora solo pienso en entrenar, quiero serle útil al equipo y que Córdoba esté en los primeros puestos del torneo”, añadió el jugador, que el miércoles cumplió 25 años.

Y el último partido, ante Yupanqui en el Gabino Sosa, ingresó en el minuto 70 y a los 79’ se mandó una veloz corrida por izquierda, enfrentó al arquero visitante, sacó un potente remate, el uno dio rebote y Di Vanni, con un tiro preciso marcó el segundo para el matador. Así Córdoba terminó ganando por 2 a 0.

En el medio de la alegría por este regreso al equipo, Ferrero no se olvida de los afectos. “Me apoyé mucho en mí familia y en mí novia. Siempre estuvieron cerca y jamás me hicieron faltar nada. En cuanto a la operación fue delicada y estuve 4 horas en el quirófano. La lesión del hombro es idéntica a la de ligamentos cruzados y el tiempo de recuperación es muy similar, por eso es importante hacer una buena rehabilitación para que no te vuelva a suceder otra vez. El tiempo que estuve

inactivo fue muy duro. Jamás se te pasa el tiempo y no podes hacer nada para apurar las cosas. Gracias a la gente que me rodea pude sobrellevarlo de la mejor manera. Ahora estoy muy feliz”, aseguró el delantero charrúa.

La lesión de Ferrero fue en febrero del 2022, en un entrenamiento en el predio de Villa Gobernador Gálvez y con Juan Rossi como entrenador. “Fue un choque que tuve con Matías Giroldi en una práctica. Sentí un golpe a la altura del hombro izquierdo, rápidamente me hicieron los estudios y después llegó la cirugía”, contó el Rulo Ferrero.

En el medio de la lesión, el plantel charrúa convivió con 7 entrenadores (Juan Rossi, Leandro Grech, Walter Bello, Edgardo Malvestiti, José Vizcarra, Alejandro Rubinich y ahora Ariel Cuffaro Russo). “En el tiempo que estuve lesionado pasaron varios técnicos. La Primera C es una categoría muy difícil, en la que todos los entrenadores buscan el ascenso como el mayor de los premios. Lamentablemente a veces los resultados no se dan y el club debe cambiar rápidamente. Toda esta situación es algo normal que sucede en los clubes del ascenso, y en Central Córdoba no es la excepción”, dijo el jugador con pasado en Rosario Central.

Por último, el delantero se refirió al presente del equipo y la llegada de Cuffaro Russo. “Los resultados están a la vista, el grupo pudo cambiar la mala racha y en cuatro partidos logró sacar ocho puntos para quedar cerca del reducido. Pude hablar con Ariel para saber cuál es la función que debo cumplir en el equipo. Es un técnico con mucha experiencia y de perfil bajo”, cerró.

rulo 5.jpg En Rosario Central. El delantero defendió los colores del canalla durante 6 temporadas.

En Rosario Central jugó en inferiores

El inicio de Rulo Ferrero en el fútbol se dio en el baby del club Bancario. Luego pasó a Rosario Central en la temporada 2012 donde jugó hasta el 2018. “Arranqué en 2012 y mi técnico fue Alejandro Rubinich. Pasé por todas las categorías, desde novena hasta cuarta de AFA. También tuve un breve paso por la reserva y entrené con la primera división a cargo de Leo Fernández”, contó el delantero charrúa

En su paso por la entidad canalla, Ferrero no se olvida de los técnicos que lo formaron como jugador. “Fueron hermosos momentos que pasé en Central y tuve técnicos de la talla de Marcelo Trivisonno , Omar Montero, Germán Rivarola, Cristian “Cuis” Daniele y Alejandro Fernández”, confió.