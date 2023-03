Lionel Scaloni: "Nunca me gustó que a la selección le digan Scaloneta"

Lionel Scaloni , el técnico del seleccionado argentino campeón del mundo, recorrió los diversos temas de cara a lo que él definió como "un nuevo ciclo". Y una de las declaraciones que sorprendió durante la conferencia de prensa que brindó en la antesala del amistoso frente a Panamá, fue cuando admitió que “nunca me gustó que digan la Scaloneta. Hay gente en la calle que no me llama Lionel, sino Scaloneta. Pero si la gente está feliz, no pasa nada”, aseveró.

Pero fiel a su estilo, volvió a poner en valor a los jugadores, y en particular dijo estar feliz por lo que sucede con Lionel Messi en la Argentina, quien vivió en la noche de este lunes una experiencia increíble al asistir a un restaurante porteño con su familia, la que rápidamente fue rodeada por una multitud para expresarle su amor: “Lo de Messi me parece algo hermoso porque él merece todo ese cariño, de salir a la calle y sentirse querido. Ellos necesitan eso y Leo, aunque sea el mejor del mundo, también y le quedará para siempre".

Con respecto a lo él también experimenta como entrenador, y al reciente premio The Best que recibió compitiendo con otros técnicos de reconocimiento mundial, Scaloni afirmó: “Cuando ganás un Mundial se magnifica todo, pero para nada me puedo poner a la altura de Guardiola o Ancelotti. Estoy agradecido porque es una votación de gente del fútbol. Lo tomo como lo que es pero lo tomo con tranquilidad”.

“No me levanto todas las mañanas pensando que soy campeón mundial. No sé si a ustedes les pasa. Lo veo normal, le dije a los chicos cuando los vi en el gimnasio que somos el espejo de toda la gente. Esto es fútbol y la vida sigue tanto para mí como para todos los argentinos. Disfrutamos a nuestra manera. Pero ya pasó el Mundial. Mi meta como entrenador es otra, tengo nuevos retos. Es intentar que ellos, los jugadores, sigan al mismo nivel, pero no se van a relajar y lo saben. Si perdés, mañana sale el sol y esto sigue. Y si ganás lo mismo. Queda la historia, pero esto continúa. Hay que demostrarle a los rivales y a la gente que somos un equipo muy duro de vencer”, reflexionó.

De cara al amistoso con Panamá, dijo: "En principio iremos al Monumental con normalidad, como en el resto de los partidos. Si se complica llegar en horario, veremos la manera. Pero vamos a llegar. En cuanto al estilo, lo he dicho siempre, el estilo lo marcan los jugadores. Hemos jugado de distintas maneras, con más ofensivos, menos o más verticales. Podés elegir con quién jugar y son todos jugadores buenos. La labor del entrenador queda en un segundo plano. Eso es lo bueno que tiene una selección. No creo que el fútbol haya cambiado con este equipo”.

En cuanto a la continuidad de Messi, Di María y Otamendi, quienes ya están transitando los 35 años, el entrenador albiceleste respondió: “Messi va a seguir viniendo hasta que él diga lo contrario y él es feliz en la selección. A Di María después de Rusia 2018 le dije que no tenía que dejar, pero que sea el entrenador quien te diga que no vas a jugar más. Creo que es lo lógico y que ellos sigan estando a disposición porque tienen el nivel. No le dije nada a Messi, Di María u Otamendi. Si ellos algún día quieren tirar la toalla, serán ellos los que decidan”.

“Reconstruirse significa que los jugadores no se sientan dueños de la selección. El entrenador está continuamente mirando, pero que el jugador que venga sienta que aporta su granito de arena y que no estará para siempre. A nivel de juveniles estamos de acuerdo que de una vez por todas esos chicos tienen que entrenar de la mejor manera para jugar en la selección mayor. Hay un montón de jugadores Sub 20 que estaban con Mascherano y el resultado se va a dar cuando lleguen a la mayor. Todos tienen que creer que van a jugar con esta camiseta en el futuro”, especificó Scaloni.

Y ejemplificó: “Enzo Fernández, Julián Álvarez fueron chicos que jugaron en el fútbol argentino hace menos de seis meses, así que seguimos a los jugadores locales. Y los que están en Europa también llevan el ADN del fútbol argentino. Que hay buen nivel, seguramente, pero solo van 23 o 24 jugadores”.

Tras ser consultado por Mateo Retegui, convocado al seleccionado italiano, respondió: “Lo de Retegui, yo no soy partidario de convencer a nadie. Cuando uno no está convencido, no soy quién para cortar una trayectoria. No estábamos convencidos de convocarlo. Ojalá le vaya bien en Italia. A veces hay que pensar en el chico y tenemos a algunos que pensamos que les va a ir bien. El tiempo dirá si le pegué o no”.

“Todos los que fueron parte del proceso son parte. Hemos visto a los chicos que fueron parte festejando en Lusail. Todos tienen que sentirse parte porque aportaron su granito de arena. La cancha es la que manda y a nuestro entender, errados o no, tomaremos decisiones. Los que fueron campeones del mundo no correrán con ventaja porque este es un nuevo proceso y demostrarán su nivel”.

También contradijo a Rodrigo De Paul cuando el futbolista calificó a esta última selección como la mejor de la historia. “Es una tontería pensar cuál es la mejor selección de la historia. En momentos de alegría no es necesario y lo de Rodrigo De Paul fue un solo comentario. ¿Quién armó el debate? No tiene mucho sentido. Para mí las tres son buenas y son campeonas. Si me das a elegir yo pondría a la mía última. En un lugar como Argentina, que todos opinan de fútbol, diga lo que diga yo el debate va a continuar. Todas quedarán en la historia. De hecho ves a un campeón del mundo del 78, 86 y 2022 y son reconocidos igualmente”.

El técnico aprovechó para aclarar la situación de las dos ausencias que tendrá en esta Fecha Fifa. “Son una lástima las dos ausencias. Papu Gómez merecía estar, pero venía de una lesión y es entendible que no lo dejen venir. Haremos todo lo posible para que esté un día o dos, pero dependerá de su club. Lo de Garnacho también es una lesión y esperamos que se pueda poner la camiseta argentina más adelante”.