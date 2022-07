Javier Sanguinetti lo dijo y lo banca: repetiría los 11 de Newell's

Sanguinetti lo dijo y lo banca: repetiría los 11 de Newell's Sanguinetti manifestó tras la última derrota ante Defensa que Newell's había jugado el mejor partido. Mantendría a los mismos pese a la seguidilla sin triunfos Por Gustavo Conti 29 de julio 2022 · 04:40hs

Leo Vincenti Los once de Newell's que perdieron ante Defensa. Los ratificaría para ir a Tucumán.

Hasta que el equipo salte a la cancha, o más bien hasta que se pegue la planilla en los vestuarios del José Fierro, no se sabrá a ciencia cierta si lo que insinuó en el entrenamiento de este jueves se concreta. Pero todo parece indicar que para enfrentar al único líder e invicto Atlético Tucumán, Newell’s formará con los mismos once que vienen de perder en el Coloso ante Defensa y Justicia. Si así fuera, Javier Sanguinetti no haría más que ser consecuente con sus palabras apenas consumada esa derrota. Dijo entonces que su equipo había jugado el mejor partido del campeonato. Discutible su apreciación, por supuesto, el entrenador leproso no haría más que pasar de los dichos a los hechos.

“Creo que los últimos dos partidos no merecíamos perder. El fútbol es así y no existen los merecimientos. O se gana o se pierde. Nos está tocando un bache donde no podemos conseguir la victoria pero hicimos todo para poder lograrla”, había asegurado Sanguinetti el lunes por la noche, dolido por esa derrota y la anterior en el clásico en el Gigante.

Newell's: Sanguinetti, ¿cambia o ratifica en las dos áreas? Newell's no se repuso del trauma posclásico y perdió el invicto en el Coloso

Sanguinetti está quizás por primera vez desde que llegó a Newell’s en una encrucijada. Es que el contraste de los últimos cinco partidos con los primeros cinco de esta Liga Profesional es importante en los resultados. El técnico no lo pensaría tan así en cuanto al rendimiento, por eso apostaría a los mismos, pero lo cierto es que cuando hay un bajón en cualquier orden de la vida lo primero que se piensa es en un cambio. No lo haría Sanguinetti en un momento que no es límite pero puede serlo. No puede darse el lujo de una tercera derrota al hilo, cuando además está a la puerta de los 16avos de final de la Copa Argentina, un torneo súper esquivo para los rojinegros, el miércoles. El cambio en realidad Sanguinetti ya lo hizo ante Defensa, rompiendo la línea de tres zagueros centrales, manteniendo a Pablo Pérez entre los once tras su regreso en el clásico y a la misma compañía en el medio y arriba. Y si el técnico consideró que se jugó bien pese a los errores y la derrota, no es ilógico que ahora repita, en un partido que puede ser determinante en ambas direcciones. Una victoria repotenciaría todo lo bueno que hizo Newell’s en el inicio de esta Liga. El que viajará este viernes rumbo a Tucumán será Leonel Vangioni, ya recuperado de un desgarro y una opción siempre a considerar dentro de los once. Pero en principio Sanguinetti le ratificará la confianza a Martín Luciano, que por cierto trepó mucho por su lateral ante Defensa, algo que se le pedía más. Y en el arco estará Franco Herrera otra vez. También el técnico lo defendió en la conferencia de prensa pos Defensa. Además, a Ramiro Macagno le falta todavía y ante rumores de que se había resentido del desgarro, en el informe médico publicado este jueves, donde además detalla que Marcos Portillo dio positivo de Covid, aclara que seguía con su recuperación estipulada desde el primer día. Sanguinetti ratificaría en un momento que hay mucho en juego. Newell's iría entonces con Franco Herrera; Armando Méndez, Cristian Lema, Willer Ditta y Martín Luciano; Pablo Pérez, Julián Fernández y Juan Sforza; Francisco González, Juan Manuel García y Ramiro Sordo.