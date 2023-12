San Miguel venció al Douglas Haig de Carozo Raggio y se quedó con el último ascenso a la Primera Nacional

San Miguel y Douglas Haig no quebraron el marcador tras 120' de juego y hubo que llegar a la definición por penales.

Douglas Haig (Federal A), con la conducción técnica de Gustavo Raggio, no pudo conseguir el ascenso a la Primera Nacional. San Miguel (Primera B) subió este martes a la segunda categoría del fútbol argentino al vencer al equipo de Pergamino por 6 a 5 en la definición por penales, luego de igualar sin goles en los 90' y en los 30' del alargue. El partido se jugó en el estadio de Platense.

En Douglas Haig fueron titulares tres futbolistas con pasado en clubes rosarinos: el delantero Mauricio Tevez, ex Newell's, reemplazado a los 55', Brian Meza, ex Central y Tiro Federal, y Juan Pablo Miño, ex Central Córdoba.