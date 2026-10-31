Nicolás Goitea y Oscar Salomón: los dos candidatos a ocupar un lugar en la zaga central de Newell's

Newlel's siguió sumando bajas en defensa y a la De Lautaro Giannetti se le agregó la de Bruno Cabrera. Nicolás Goitea correria con ventaja sobre Oscar Salomón

Nicolás Goitea, principal candidato a reemplazar a Bruno Cabrera en Newell's, el domingo ante Unión.

Con las bajas de Bruno Cabrera y Franco Escobar (lesiones musculares), Lautaro Giannetti (en principio resguardado tras recuperarse de una distensión), la carrera por un lugar como primer marcador central en la defensa tiene dos candidatos marcados: Nicolás Goitea y Oscar Salomón . Newell's se medirá con Unión el domingo en el Coloso, en busca de la ansiada clasificación a los octavos de final.

Tanto Nicolás Goitea como Oscar Salomón largaron la carrera desde el martes por la tarde, cuando la Lepra volvió a los entrenamientos, para quedarse con el puesto.

A falta del último entrenamiento de este sábado por la tarde, en Bella Vista, Goitea estaría ganando la pulseada. Pero Kudelka podría guardar un as bajo la manga.

Y en la mitad de cancha de Newell's

Por otra parte, Jerónimo Gómez Mattar continuaría en mitad de cancha junto a Luca Regiardo ante la imposibilidad del regreso de Rodrigo Herrera, que sigue lesionado.

Otras alternativas, con poco sustento hasta el momento son la de Alejo Montero, como sucedió ante San Lorenzo en la segunda etapa o Lucas Gómez.

El resto del equipo sería el que venía jugando con Jerónimo Russo de lateral izquierdo por Franco Escobar.