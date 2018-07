Sampaoli recibió una señal débil y transitoria

Aval endeble. El pedido de Sampaoli de continuar extendió los tiempos de una decisión formal y conjunta de la AFA. NA

Más allá de las especulaciones, el entrenador argentino Jorge Sampaoli recibió ayer una señal transitoria de respaldo de parte del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y uno de sus vicepresidentes, Daniel Angelici, para seguir al frente de la selección tras la eliminación del Mundial de Rusia 2018. Luego del cónclave que se desarrolló durante más de dos horas en el centro de entrenamiento de Ezeiza, las autoridades anunciaron que el casildense conducirá a la selección argentina Sub 20 en el torneo de La Alcudia (España), tras la salida de Sebastián Beccacece, y además anticiparon que a fin de mes el comité ejecutivo evaluará "a fondo el proceso" para definir su continuidad.



El encuentro se llevó a cabo en forma sorpresiva, porque estaba previsto para los próximos días. Sin embargo, Sampaoli, Tapia y Angelici aprovecharon el feriado para evaluar el desempeño del seleccionado nacional en Rusia.

En ese marco, el entrenador mostró su intención de seguir al frente del equipo y también apuntó que la cuestión económica no sería una traba para ninguna decisión.

Durante la reunión (ver página 3), Tapia y Angelici acordaron con Sampaoli que entrene al seleccionado Sub 20 que disputará a fin de mes el torneo de La Alcudia, en la ciudad española de Valencia.



En lugar de Beccacece



En este torneo reemplazará a quien hasta el viernes pasado fue su principal colaborador, Sebastián Beccacece, que renunció para asumir ayer (ver página 4) como DT del modesto Defensa y Justicia.

Una de las tantas dudas que quedaron es qué sucederá con Pablo Aimar y Diego Placente, ya que ambos habían sido nombrados hace muy poco dentro del staff principal de seleccionadores de la categoría Sub 20 y se desconoce si viajarán junto al resto del plantel como cuerpo técnico o si no tendrán cabida en este convulsionado transe o enroque.

Desde la dirigencia, dejaron bien en claro que el futuro de Sampaoli al frente del seleccionado nacional, en tanto, será evaluado nuevamente a fin de julio por los directivos que integran el comité ejecutivo de la AFA.

"Los dirigentes realizarán una evaluación conjunta de cómo ha sido todo el proceso del entrenador hasta este momento", remarcó especialmente la entidad a través de un comunicado.

"Fue una reunión informativa. No le dijeron «te tenés que ir» de la selección", aseguraron fuentes vinculadas a Sampaoli ante distintas versiones periodísticas sobre la posible salida del entrenador, de 58 años.

El casildense expuso ante los dirigentes su postura después de la eliminación sufrida por el seleccionado argentino hace nueve días en los octavos de final de Rusia.

Sampaoli calificó de "interesante" al encuentro y ratificó que no dejará el cargo "sin que algún dirigente de la AFA se lo pida".

Por su parte, al momento de asumir al frente de Defensa y Justicia, Beccacece negó que haya mantenido una pelea con Sampaoli ni con ningún futbolista perteneciente al plantel albiceleste, durante el Mundial de Rusia.

Argentina quedó eliminada el pasado 30 de junio en los octavos de final del Mundial de Rusia después de perder 4-3 ante su similar de Francia. El conjunto liderado por el rosarino Lionel Messi, quien no se manifestó tras la eliminación argentina, había logrado la clasificación a los octavos de final en forma agónica después de vencer 2-1 a Nigeria. Antes había igualado 1-1 ante Islandia y caído 3-0 frente a Croacia, en un proceso repleto de inconvenientes que se expuso con una expresión futbolística muy pobre durante toda la copa.



Un encuentro que estiró una decisión



Según confiaron fuentes cercanas a la dirigencia, la convocatoria de Tapia y Angelici para Sampaoli fue ayer mismo, alrededor de las 10.30, y el entrenador se dirigió rápidamente hasta Ezeiza, ya que vive a escasos veinte minutos de distancia. Según trascendió, los primeros en hablar fueron los directivos, quienes le explicaron al entrenador casildense que lo iban a "echar" de su cargo e incluso hablaron sobre posibles montos para su rescisión, muy inferiores respecto de lo firmado en el contrato de junio de 2017 (8.264.000 dólares si se cortaba el vínculo ahora), con extensión hasta el cierre del Mundial de Qatar 2022. Pero allí, Sampaoli le dijo a la dupla Tapia-Angelici que, para que le comunicaran eso, se hubiesen llamado por teléfono entre abogados y que él pretendía "hablar de fútbol", lo que fue aceptado. Entonces, durante más de dos horas y media, Sampaoli expuso los motivos para buscar continuidad, admitió "muchos errores" y fue "muy autocrítico" con el trabajo de él y su cuerpo técnico durante el Mundial de Rusia 2018.

"Quiero una revancha", les pidió Sampaoli a Chiqui Tapia y Angelici, quienes no dieron ninguna respuesta pero se comprometieron a elevar esa proposición al comité ejecutivo.



Abanico de opciones



Mientras no llega la decisión final sobre el cargo de Sampaoli, se manejan como opciones a Diego Simeone, Mauricio Pochettino, Marcelo Gallardo, Ricardo Gareca, Matías Almeyda y Jorge Almirón.





Amistosos en EEUU



La selección argentina mayor ya tiene a la vista dos partidos amistosos. Habrá una gira por los Estados Unidos y enfrentaría a Guatemala el 7 de septiembre, en Los Angeles, y el segundo partido sería contra Colombia, el 11 de ese mismo mes, en Nueva Jersey.



