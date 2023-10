"Salir terceros significaría un ladrillo más en la construcción de este equipo"

Uno de los asistentes en Los Pumas del entrenador australiano Michael Cheika , Juan Martín Fernández Lobbe, lamentó la derrota ante los All Blacks por 44 a 6 pero resaltó que ganar la medalla de bronce ante el ganador de Sudáfrica-Inglaterra en el Mundial de Rugby de Francia " hablaría de un ladrillo más en la construcción de este equipo ".

En diálogo con la prensa este sábado, Fernández Lobbe destacó que "a decepción es muy, muy grande. Veníamos a querer jugar la final y no se pudo. El equipo tiene muy claro, y ayer lo dejó claro, que terminar con una medalla colgada no es lo mismo que no hacerlo. Y poder aprender de lo que pasó ayer y terminar con una victoria el viernes que viene es muy importante".