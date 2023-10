Cheika tras la derrota: "No es un momento triste, es el momento de más orgullo"

El entrenador de Los Pumas, el australiano Michael Cheika, valoró el desgaste físico del equipo y el esfuerzo pese a la superioridad de los All Blacks.

El entrenador de Los Pumas , el australiano Michael Cheika , señaló este viernes que pese a ser eliminado por los All Blacks en una de las semifinales del Mundial de Francia por 44 a 6 " no es un momento triste, es el momento de más orgullo "

"Fui jugador de rugby, también; no me gusta perder. Pero no es un momento triste, es el momento de más orgullo", resaltó Cheika en el encuentro ante los periodistas.