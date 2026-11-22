Almirón optó por resguardarlo y le salió bien. Entró con el partido definido e hizo varias cosas importantes, de lo mejor del complemento de Central

Una escena poco habitual, Ángel Di María en el banco de Central junto al Rifle Castellano.

La vuelta de Fideo era una de las variantes de las que se hablaba en la previa respecto a los once que venían de jugar contra Estudiantes de Río Cuarto. Pero Ángel Di María finalmente fue guardado, entró con el partido definido y así y todo hizo varios lujos. En su lugar siguió jugando Julián Fernández. Mientras que hubo más sorpresas: la inclusión al final de Juan Giménez por el suspendido Gastón Avila y de Franco Cervi por Alan Rodríguez. Definió todo tan rápido Central , que no hubo dudas de que las variantes le salieron bien a Jorge Almirón .

Di María estuvo ausente en la última fecha de la fase de grupos por esa molestia en el aductor izquierdo, que lo afectó en la fecha anterior ante Sarmiento. Pero con tres semanas de recuperación casi nadie dudaba de su presencia, pero eso finalmente no sucedió y fue al banco.

Por supuesto, en la previa no se trató de una buena noticia pero ya en el calentamiento previo demostró que estaba en condiciones, porque se exigió en remates al arco con su zurda. Y cuando entró jugó bien e hizo de la mejores cosas canallas de un complemento donde Central sacó el pie del acelerador.

A la cancha Angel Di María

Angel ingresó a los 67’ por Julián Fernández, justo al mismo tiempo que Marco Ruben por el muy aplaudido Enzo Copetti. Y de entrada metió una asistencia bárbaro para Campaz, que no pudo cerrar bien el mano a mano.

Al rato mostró toda su jerarquía en un tiro de esquina desde la izquierda. El arquero César Rigamonti estaba protestando con el árbitro Leandro Rey Hilfer y Di María ejecutó rápido. Por suerte para Gimnasia dio en el caño izquierdo y luego casi Ruben convierte enganchándola de taco. Hubiera sido un golazo, por calidad y picardía.

¡¡¡ESTÁS LOCO, ANGELITO!!! Di María vio que Rigamonti estaba fuera del arco y buscó marcar un golazo olímpico, pero el palo le dijo que no.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/mRyqcmvuyT — SportsCenter (@SC_ESPN) November 22, 2026

Así que, pese a que no estuvo disponible de entrada, la casi media hora que jugó seguramente le sirvieron para que Di María esté a pleno y pueda estar en los cuartos de final ante Barracas.

La inclusión de Juan Giménez

Julián Fernández se mantuvo entonces entre los once, lo mismo que Jaminton Campaz que estuvo en dudo en la previa también, mientras que Almirón optó por Juan Giménez en vez de Sebastián Zaracho para reemplazar a Avila.

>>Leer más: En vivo: Central fue una tromba, goleó al Lobo mendocino y jugará con Barracas en cuartos

Por supuesto, antes de la lesión en la rodilla, el zaguero canalla iba a ser vendido en una cifra millonaria que el club necesitaba como el agua. Por eso ahora también parece acertado potenciarlo de nuevo y cumplió, anulando sobre todo al mejor delantero rival, su ex compañero Agustín Módica, que llegó con el cartel de goleador del Clausura.

Pese a no ser su perfil, además salió jugando bien por la zurda de la zaga. Lo reemplazó Zaracho.

Y también por Franco Cervi

Y la otra decisión fuerte de Almirón fue la inclusión de Cervi, quien se mostró muy bien con la pelota y físicamente. No jugó mucho desde su vuelta , pero fue su mejor versión. Incisivo, rápido, se volcó lógicamente más del centro del ataque a la izquierda.

A Almirón le salió todo bien. Lo dicho, resolvió rápido y eso facilitó las cosas, pero el mérito de sus decisiones valieron.