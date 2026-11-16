Central lanzó la venta general de entradas para el partido ante Gimnasia de Mendoza El Canalla recibirá al Lobo este domingo en el Gigante de Arroyito por los octavos de final del torneo Clausura y los socios ya pueden adquirir sus tickets Por Guillermo Ferretti 16 de noviembre 2026 · 14:41hs

Celina Mutti Lovera / La Capital Los hinchas de Central deberán comprar sus entradas para el partido ante Gimnasia de Mendoza en el Gigante de Arroyito.

A partir de las 13 de este lunes comenzó la segunda etapa de venta de entradas generales y plateas para los socios de Rosario Central que quieran estar en el Gigante de Arroyito el próximo domingo 22 de noviembre desde las 16, para el partido ante Gimnasia de Mendoza por los octavos de final de los playoffs del Clausura 2026.

Hasta ahora, y durante el fin de semana, se cumplió con la primera etapa del expendio, que incluía prioridad de compra para quienes adquirieron abonos durante la tempoarda 2026. Y casi un 90% de los abonados a generales y plateas aprovecharon el precio promocional de esas localidades: 20 mil pesos la general y 30 mil cada platea.

Desde hoy, los valores de las entradas, a las que como de costumbre se accede por la plataforma virtual Deportick, cuestan un poco más caras: las generales valen 25 mil pesos y las plateas 40 mil.

El Canalla será local en los octavos de final del Clausura 2026. La Capital / Leonardo Vincenti. La tercera bandeja del Gigante de Arroyito A su vez, se ponen a la venta entre las plateas las que corresponden a la tercera bandeja, un total de 3.500 lugares extra que disfrutan los socios auriazules desde el partido pasado, ante Estudiantes de Río Cuarto, cuando se estrenó la obra.

>> Leer más: Norberto Speciale: "Pasó lo que tenía que pasar y en Central la casa está en orden" Con este nuevo sector, la capacidad del Gigante de Arroyito, que el último sábado cumplió 100 años, ascendió a los 50.250 espectadores y alcanzará los 51 mil lugares cuado se habilite la próxima etapa de la obra, que tiene que ver con los más de 50 palcos que en su momento, a partir del dinero que ingresó al club por la venta anticipada de esos espacios, permitieron financiar la construcción de la tercera bandeja.