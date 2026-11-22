El técnico se deshizo en elogios para su equipo, aseguró que Ángel Di María podrá estar ante Barracas y hasta habló de Gonzalo Belloso

Jorge Almirón estuvo a sus anchas en la conferencia de prensa, muy feliz por supuesto por la muestra de contundencia de Central sobre Gimnasia de Mendoza , que le permitió el pase a los cuartos de final sin sobresaltos. Angel Di María , las inclusiones de Franco Cervi y Juan Giménez, y hasta la continuidad de Gonzalo Belloso en sus declaraciones.

“Fue brillante lo que hizo el equipo el primer tiempo. Tres goles no es fácil de hacer en el fútbol argentino”, sostuvo Almirón. “En el segundo tiempo lo sentimos, se notó el desgaste”, se sinceró.

Acaso lo más importante que dijo Almirón fue sobre Ángel Di María, al que ya considera que jugará de entrada en cuartos de final ante Barracas Central. "Ángel terminó bien, le pregunté cómo estaba y no sintió ningún dolor, así que seguramente lo tendremos en la próxima fase”, aseveró.

Juan Giménez y Franco Cervi

Del mismo modo, se refirió a las inclusiones de Franco Cervi y Juan Giménez de entrada, tan sorpresivas como la ausencia de Fideo. "Juan Gimenez muestra jerarquía cada vez que participa, hacía mucho no jugaba porque venía de una larga recuperación. Y Cervi también. Fue determinante en el primer tiempo, de lo mejor del equipo. Conoce el club y sabe lo que representa", lo elogió.

"La gente entendió y aplaudió a este equipo, porque intenta jugar siempre y le sale mejor las cosas ahora que antes", explicó Almirón sobre el reconocimiento de la gente, pese a la frustración de quedarse a la puerta del título de la tabla anual en la última presentación en Arroyito. “Este club demanda que tenés que ir hacia adelante, atacar. El equipo lo está haciendo cada vez mejor”.

Y refiriéndose al hincha canalla, también se metió en la decisión de Gonzalo Belloso de continuar al frente del club. Fueron todas flores para el presidente auriazul, que lo bancó en el pero momento de presión. "La gente le pidió que siga. Son dirigentes muy ambiciosos que trabajan por el bien del club y es bueno que los clubes tengan dirigentes así", señaló.

"Yo quería que siguiera, hablé con él para convencerlo y fue una sabia decisión continuar", cerró.