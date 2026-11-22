El Canalla viene convirtiendo seguido y ante Gimnasia de Mendoza no fue menos. Y Enzo Copetti se volvió a topar con el grito

Enzo Copetti acaba de terminar su obra, con u magnifico derechazo para el 2 a 0 de Central ante Gimnasia de Mendoza.

Si hay algo que en el fútbol cotiza en alza son los goles, por eso este Central anda con las acciones creciendo de manera exponencial, porque no se cansa de tirar paredes con ese gritos que, en definitiva, son los que a la larga marcan la diferencia. El equipo de Jorge Almirón volvió a tener una presencia importante en el arco contrario ante Gimnasia de Mendoza y, aunque parezca un dato menor, hasta se reencontró con el gol Enzo Copetti , uno de los centrodelanteros que la vienen remando lindo y parejo.

Es cierto que el partido se le abrió rápido a Central y que ese primer grito fue por un error grosero por parte de Luciano Paredes y el arquero César Rigamonti, pero de eso también se trata el fútbol, de sacar provecho del mínimo detalle.

Pero lo de Central no fue sólo eso, sino una cuota importante de goles bien acompañada por un rendimiento que no fueron otra cosa que el sostén. Es que en esas ganas de jugar y tenerla siempre también estuvo el deseo de ir siempre, de presionar.

EL BICHITO APROVECHÓ EL ERROR DEFENSIVO E HIZO DELIRAR AL GIGANTE DE ARROYITO: Campaz anotó el 1-0 de Rosario Central contra Gimnasia de Mendoza en los octavos del #TorneoClausura . ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/vjAkEZBDvY

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El gol de Enzo Copetti

Así se gestó el segundo, en esa presión alta por parte de Campaz que terminó en el pase a Copetti, en su corrida y en esa definición de optimismo puro. Es que tenía a Julián Fernández entrando solo por el centro, pero el chaqueño eligió el toque con cara externa al segundo palo. Un gol impropio para el presente que perseguía este jugador a quien desde siempre se le viene reclamando esto que esta vez pudo hacer.

Copetti nunca fue de los futbolistas que buscó excusas ni nada por el estilo. Se mantuvo siempre con la mirada al frente, intentando bancar desde adentro el apoyo que Almirón le venía dando desde afuera.

¿Es algo menor que Copetti se haya reencontrado con el gol? En absoluto. Venía de unas cuantas fechas sin poder convertir. Es más, su único tanto en este torneo Clausura fue en esa goleada frente a Independiente Rivadavia de Mendoza, también en el Gigante, en el que Marco Ruben también anotó su único gol en el campeonato.

OTRO REGALITO PARA EL CANALLA: Rosario Central presionó y Copetti definió con mucha clase para marcar el segundo gol ante Gimnasia de Mendoza en el Gigante de Arroyito.



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El inicio ante el otro mendocino

Justamente, ese encuentro contra la Lepra mendocina fue el inició esta seguidilla tremenda de seis victorias, que no hicieron otra cosa que mantener al equipo con vida en la pelea por el título de Liga. Y en esos seis encuentros fueron 17 los goles que convirtió, casi 3 por partido. Una cifra altísima para lo que es la paridad que a la que el fútbol argentino tiene a todos acostumbrados.

Aun con la ausencia de entrada de su capitán y máximo referente Angel Di María, Central se las ingenió para romper rápidamente el partido, para bancarlo con fútbol y haciendo del gol un verdadero culto.

EL BICHO ESTÁ IMPARABLE: gran jugada entre Campaz y Pizarro, centro atrás y gol en contra de Carrera para el 3-0 de Rosario Central contra Gimnasia de Mendoza en el Gigante de Arroyito.



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En el Central de hoy puede haber lugar para los gritos de Campaz, de Julián Fernández, del propio Di María, de alguno en contra por la exigencia misma (como en el tercero) y, como en esta ocasión, para uno de los 9, a los que tanto se los venía extrañando.

El pase a cuartos de final el Canalla lo dio con firmeza necesaria, pero sobre todo en compañía de hoy gran aliado: el gol.