Salazar, otro ex canalla, a la cancha

Juan Antonio Pizzi es de los entrenadores que no confirman el equipo en la previa de los partidos. Más allá de eso el DT azulgrana tendría todo definido para recibir mañana al canalla. Y una de las tres variantes que realizaría sería el ingreso de un ex canalla como Víctor Salazar. El tucumano tiene todo para ir desde el arranque en lugar del lesionado Gino Peruzzi. Las otras dos variantes en relación a la victoria por 1 a 0 ante Gimnasia, en La Plata: Oscar Romero y Héctor Fértoli ingresarán por Nicolás Reniero y Nahuel Barrios. Los once de Pizzi para enfrentar a Central serían: Nicolás Navarro, Víctor Salazar, Fabricio Coloccini, Marcos Senesi y Bruno Pittón; Lucas Menossi, Gerónimo Poblete, Oscar Romero, Fernando Belluschi y Héctor Fértoli; Adam Bareiro.