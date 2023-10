Russo podría hacer dos variantes para recibir a Argentinos en el Gigante

Ante la molestia que padece Mallo y la poca efectividad que muestra Central en ofensiva, no sería extraño que el entrenador canalla decida retocar la última línea y la delantera ante el bicho.

Central evidencia una notoria falta de eficacia en materia ofensiva. El cuerpo técnico no logra equilibrar las líneas entre presentación y presentación. Este domingo tendrá un nuevo examen por la Copa de la Liga. Recibirá a Argentinos Juniors en el reprogramado horario de las 16.30. En la previa hay dos grandes interrogantes a develar. Como Facundo Mallo sigue sin recuperarse de una molestia muscular, la presencia del defensor está más que en duda. Mientras que otro tema a evaluar es el sector de la delantera. No sería extraño que Miguel Russo decida darle una oportunidad de mostrarse de titular a Luca Martínez Dupuy en lugar de Tobías Cervera. El resto de la tropa sería la misma que empató frente a Instituto en Córdoba.

El plantel entrenó este viernes por la mañana en el country de Arroyo Seco. No hubo señales de cómo alineará el canalla cuando sea turno de recibir al bicho colorado de La Paternal. Aunque algunas voces auriazules no descartan que el entrenador realice algunos retoques por fuerza mayor.

Lo que está claro es que Central buscará revertir la pálida imagen que viene de deja en Córdoba ante Instituto. No solo porque será local sino además porque necesita mostrar una puesta en escena más convincente y tentadora, si es que realmente anhela instalarse en los cuartos de final de este torneo como además quedarse con un boleto a la próxima Copa Sudamericana.

Con respecto a los once apellidos que pondrá Russo en el Gigante , lo concreto es que hay dos dudas en la antesala. El técnico aguardará la práctica vespertina que hará el plantel este sábado para saber si finalmente podrá contar con Mallo. Cabe destacar que el zaguero central uruguayo debió salir ante Instituto por una molestia muscular en la pierna izquierda.

También es verdad que si no está recuperado no será arriesgado para evitar una posible lesión que le impida jugar las restantes fechas de la competencia. En ese orden, es muy factible que el técnico le termine cediendo un lugar entre los titulares a Juan Komar, aunque el uruguayo es pieza clave para su estructura.

Otro que podría mirar el partido ante Argentinos Juniors desde el banco de suplentes es Tobías Cervera. No sería descabellado que ante tanta irregularidad colectiva y poco poder ofensivo, quien termine metiéndose entre los once sea Luca Martínez Dupuy, quien hasta el momento no venía siendo considerado por el DT para que sea titular. El resto del pelotón serían los mismos que vienen de empatar en Córdoba frente a Instituto.

El probable equipo de Central sería con: Jorge Broun; Damián Martínez, Juan Komar o Facundo Mallo, Carlos Quintana y Alan Rodríguez; Kevin Ortiz y Tomás O’Connor; Maximiliano Lovera, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz; Luca Martínez Dupuy o Tobías Cervera.