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Quinta de Funes: se viene el Primer Festival por la Memoria, la Verdad y la Justicia

Se llevará a cabo este sábado 21 de marzo en el Sitio de Memoria Quinta de Funes, ubicado en la intersección de ruta 9 y San José

Miguel Pisano

Por Miguel Pisano

20 de marzo 2026 · 19:25hs
Mesa Promotora Quinta de Funes Sitio de Memoria. El Primer Festival por la Memoria

Mesa Promotora Quinta de Funes Sitio de Memoria. El Primer Festival por la Memoria, la Verdad y la Justicia se llevará a cabo este sábado 21 de marzo

El Primer Festival por la Memoria, la Verdad y la Justicia se llevará a cabo este sábado 21 de marzo en el Sitio de Memoria Quinta de Funes, ubicado en la ruta 9 y San José.

“En torno a la conmemoración de los 50 años del golpe genocida y la dictadura cívico militar en Funes se construye futuro y ciudadanía con el Primer Festival por la Memoria, la Verdad y la Justicia, que promete ser una gran jornada de participación y memoria colectiva” declaró el dirigente Lautaro D'Anna, de la Mesa Promotora Quinta de Funes, a La Capital.

Todas las actividades son gratuitas y comenzarán a las 16 con la proyección de la película “Tres Cosas Básicas”, de Francisco Mattiozzi Molinas, que contará con la presencia del director, que debatirá junto a estudiantes de cine, periodismo y otras carreras.

La jornada tendrá también exposiciones de las secretarias de Derechos Humanos de las facultades de Arquitectura y de Humanidades, el Celche, Museo Cochet, artistas de Funes como Jole Ferraro, así como el Colectivo de Artistas por la Memoria “Nadie Olvida Nada”.

A continuación habrá intervenciones artísticas de la Escuela Provincial de Danzas "Isabel Taboga" y de la Escuela Provincial de Teatro y Títeres.

Asimismo, se desarrollarán una serie de iniciativas como la intervención de remeras y pañuelos junto a Abuelas de Plaza de Mayo Filial Rosario y al Área de Derechos Humanos de la Municipalidad de Funes.

Un abanico participativo

De igual modo participarán militantes y dirigentes de un abanico de instituciones gremiales, sociales y culturales, entre las que se hallan Luz y Fuerza, Sadop, La Bancaria, Colectivos de Derechos Humanos de las ciudades de Villa Gobernador Gálvez, Pérez, Roldan y el Cordón Industrial, de la histórica Biblioteca Constancio C. Vigil, de centros de estudiantes secundarios y de agrupaciones estudiantiles universitarias y terciarias.

El encuentro contará con puestos informativos de organizaciones como FunesCoop, ONG Sentidos, La Bemba, Cooperativa La Colmena, Pariendo Justicia, Mucar, Yaguaretés, Historias Desobedientes y Asociación Cultural Palestina de Rosario, junto a una gran Feria de Artesanos y productores locales con más de 25 puestos.

En este sentido, D'Anna abundó a este diario que “la propuesta general es compartir con la ciudadanía de Funes y la región una jornada que promueva las causas de Memoria, Verdad y Justicia, donde se conozca y promueva el sitio de Memoria de la ciudad, transitando sus rincones, su historia e implicancias, apelando a los procesos de fortalecimiento, participación y organización de los actores sociales y culturales, entre otros”.

Asimismo, el dirigente de la Mesa Promotora Quinta de Funes Sitio de Memoria agregó que “en el festival se propone como objetivo también el encuentro, el entramado de redes y el intercambio de experiencias organizativas y culturales que promuevan el fortalecimiento de una mirada democrática. Será una jornada histórica, de mucho encuentro, de mucho trabajo y, fundamentalmente, de mucho futuro”.

En tanto, en el marco del Festival se recolectarán útiles escolares para dos espacios socioeducativos del Movimiento Solidario Rosario: Marcando Corazones (Las Torcacitas 510) y Madres Felices (Cerrito 5053).

Durante toda la jornada se desarrollará una radio en vivo con micrófono abierto y habrá recorridas guiadas por el predio donde funcionó un centro clandestino de detención durante la dictadura cívico militar.

Además habrá diversos artistas locales en el escenario principal, y dirán presente Varón Fernández y Pablo Pino junto a Diego Almirón, que cerrarán una jornada muy importante.

En tanto, la Orquesta Provincial de Tango del Guastavino -con más de 25 músicos en escena y la dirección de Mariano Asato- tocará por primera vez en la ciudad.

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La iniciativa abarca actividades para toda la familia, como metegol, tenis de mesa, mini golf y diferentes simuladores virtuales de remo, ciclismo, fútbol, carrera de autos, penales, arco y flecha. Además, desde la Municipalidad se llevarán adelante clases de Zumba y de Cumbia Cruzada. 

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