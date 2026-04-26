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Rugby: se dio la lógica y Capibaras se volvió de San Pablo con un triunfo estimulante

Venció a Cobras 40-19 por el Súper Rugby Américas. El viernes recibe a Pampas y el Diario La Capital premiará al mejor jugador del partido

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

26 de abril 2026 · 19:32hs
Capibaras le ganó a Cobras Brasil en San Pablo por el Súper Rugby Américas y viene afilado a Rosario.

Capibaras le ganó a Cobras Brasil en San Pablo por el Súper Rugby Américas y viene afilado a Rosario.

Capibaras cumplió con los pronósticos. No hubo sorpresa. En el marco de la novena fecha del Súper Rugby Américas se impuso en San Pablo a Cobras Brasil XV por 40-19 con bonus incluido. La franquicia litoraleña culminó la minigira de dos partidos cosechando sendas victorias, de un gran valor de cara al tramo final del torneo. Ahora le toca jugar cuatro partidos de local, el primero de ellos ante Pampas el próximo viernes 1 de mayo en el Hipódromo Independencia, encuentro en el que el mejor jugador se llevará el premio Diario La Capital.

Las diferencias en el duelo con el conjunto brasileño pasaron por el poderío que mostró Capibaras en el line y en el maul, más la eficacia de los tres cuartos, sobre todo en el primer tiempo, que finalizó 28-5 con el bonus asegurado por haber marcado cuatro tries.

Con la diferencia asegurada y la obligación por parte del local, Capibaras reguló el trámite, ingresaron los integrantes del banco de relevos y el ritmo bajó considerablemente.

>>Leer más: Impronta rosarina en Los Pumitas para el Rugby Championship M20

Capibaras, firme

Avaca, Benítez, Grenón, Villagrán y Cripiani apoyaron para el equipo regional. Además el árbitro le otorgó un try penal (por una infracción en un scrum) y Baronio aportó cuatro conversiones. De esta manera, Capibaras XV llega firme a la recta decisiva del certamen.

El próximo rival será Pampas, y al igual que en partido con Tarucas, el Diario La Capital acompañará al mejor rugby del continente. Este viernes, el reconocimiento del Decano de la Prensa Argentina será para el mejor jugador del partido.

Para dicho encuentro, las entradas ya están a la venta. Los suscriptores de la tarjeta Beneficios La Capital tendrán 2x1 en entradas generales para el partido, las que se podrán adquirir de lunes a viernes de 10 a 16 en Sarmiento 763.

La venta general se realiza por ticketway.com.ar con los siguientes valores: la general, $15.000 para mayores y $10.000 para menores.

Pumitas listos para el debut

Con los rosarinos Ignacio Zabella y Mateo Tanoni como titulares y con Federico Narváez, Juan Preumayr y Benjamín Ordíz esperando su oportunidad en el banco de relevos, Los Pumitas M20 comenzarán a desandar su camino en el Rugby Championship M20, cuando este lunes a partir de las 11.20 enfrenten a Sudáfrica en el Nelson Mandela Bay Stadium de Port Elizabeth.

El equipo para el primer encuentro de los tres que disputará en Sudáfrica, formará con Benjamín Farías Cerioni, Nicolás Cambiasso y Bautista Salinas Mealla; Jeremy Annano y Agustín Ponzio; Tomás Dande, Pascual Viale y Basilio Cañas; Ignacio Zabella y Manuel Giannantonio; Mateo Tanoni, Pedro Coll, Ramón Fernández y Constantino Keller; Luciano Avaca.

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