Rugby: Plaza sigue sin encontrar el rumbo. Cayó ante Newman

El line de Atlético del Rosario tuvo algunos altibajos y no fue una fuente de obtención segura. (foto archivo)

Las caras de fastidio y frustración en los jugadores de Atlético del Rosario tenían su justificativo: su rugby no aparece . Tras un primer tiempo muy disputado y jugando con un jugador más durante casi media hora en el segundo, cayó ante Newman 45-17 en la 4ª fecha y sigue sin encontrar su norte, ahogado en el último lugar de la tabla de posiciones del Top 12 de la Urba Banco Macro. Y sobre lo llovido, mojado, ya que en una jugada poco fortuita se lesionó su medioscrum, Matías Salvatierra.

En el arranque del partido Atlético se mostró prolijo, metió presión e intentó jugar, generando zozobra en la última línea del local, pero no logró sumar y se volvió con las manos vacías . Instantes después, a los 7', la chance la tuvo Newman, y desde un maul apoyado por Marcelo Brandi llegó a la primera conquista.

Lo extraño era que más allá de que Newman marcaba, Plaza no perdía el protagonismo. Por momentos tenía dominio, presionaba bien, pero le faltó la puntada final para equiparar las cosas. Lentamente fue acorralando a su rival y tanto va el cántaro a la fuente... En un ataque, Houghton cobró un penal y Pedro de Haro sorpendió jugando rápido a una punta, donde Maximiliano Fiscella Nicoli la tomó y apoyó pegado a la bandera ante el asombro de todos los locales. Bisio, anotó la conversión y descontó, emparejando un poco las cosas en el marcador.

La reacción de los rosarinos duró poco ya que yendo para adelante, fijando y pasando, Newman volvió a herir a través de su octavo, Rodrigo Díaz de Vivar. Fue un verdadero cachetazo, pero lo que le dolió más fue perder a su medioscrum, Matías Salvatierra, por una lesión en su rodilla izquierda.

Antes de que termine el parcial, Pedro Bisio anotó un penal que acortó las distancias e ilusionó a los rosarinos con una posible levantada.

En el complemento, en un contexto más o menos equilibrado, Newman se arriesgó un poco más y pudo desequilibrar. Cada uno aportó lo suyo: los forwards con más obtención y los backs generando los espacios, para que el ataque se transorme en letal. El try de Ortiz Basualdo fue un culto al pase y el apoyo que dejó a los jugadores de Plaza como sendos espectadores.

La brecha se empezaba a estirar, pero la roja a Mateo Montoya le dio cierto margen para pensar que podía dar vuelta la historia y fue por ello. Tras un pick and go, llegó el try de Francisco Echenique Menta con lo que el marcador quedó 24-17 con 25 minutos por delante.

A partir de ahí comenzó otro partido, en el que los errores que cometió Atlético los pagó al contado. A los 58' tuvo un penal a favor, que decidieron cambiar por line. En la hilera Newman le robó la pelota y si bien el peligro siguió en esa zona, Atlético no mostró los argumentos para vulnerar a su rival. Tuvo sus chances y no pudo capitalizarlas.

En la vereda de enfrente, con uno menos, la gente del Cardenal aprovechó una oportunidad para transformar la jugada en puntos. El try de Francisco Pasman no solamente le dio tranquilidad a Newman en un partido que se le empezaba a complicar, sino que fue demoralizante para las huestes rosarinas. De contra, el bordó le mostró como se define.

Por esos instantes Atlético ya había perdido el rumbo. Tenía problemas de obtención y de las pocas pelotas que dispuso la distribuyó mal, lo que hizo que rápidamente cambiara de dueño.

La experiencia de Gonzalo Gutiérrez Taboada terminó de inclinar la balanza para el local. El apertura, tanto a la hora de defender como a la de atacar, terminó siendo determinante, aun jugando con un jugador menos. Los tries de Casá y Ortiz Basualdo mostraron la confianza de un equipo que, con autoridad, cerró un partido que hacía rato tenía dueño.

En los restantes partidos, el puntero SIC volvió a quedarse con la victoria, esta vez 32-24 sobre Belgrano en Virrey del Pino. Además, el escolta Alumni superó sobre el final 18-13 a Regatas y el CASI lo dio vuelta para doblegar 20-17 a San Luis en La Cumbre. Además Hindú le ganó 17-14 a CUBA y Buenos Aires venció 33-23 a Champagnat.