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El DT de Egipto se divorció de sus dos esposas y le prohibieron aparecer en los medios de su país

Hossem Hassan se separó de manera oficial de sus esposa. Ellas protagonizaron una pelea que se viralizó en las redes sociales

6 de noviembre 2026 · 10:07hs
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El DT de Egipto se divorció de sus dos esposas y le prohibieron aparecer en los medios de su país

El técnico de la selección de Egipto, Hossam Hassan, tiene prohibido aparecer en todos los medios de comunicación del país por determinadas situaciones que protagonizó en su vida privada. El técnico, recién divorciado de sus dos esposas, tuvo recientes escándalos familiares que generaron un debate en su país.

El consejo supremo de medios de comunicación sostuvo “la necesidad de que los medios se adhieran a su decisión de no publicar ni debatir ningún contenido relacionado con disputas familiares ni secretos de la vida privada de ninguno de los ciudadanos, sin excepción”.

También se prohibió que Dina Mustafa, una de las exesposas de Hassan, aparezca en los portales justificando esta decisión.

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Mustafa fue la segunda esposa del entrenador, que fue denunciada por estar casada con dos hombres al mismo tiempo sin haberse divorciado oficialmente de su primer marido. La ley de Egipto sólo permite la poligamia para los hombres, por eso Hassan pudo mantener dos matrimonios de forma paralela.

Hassan y otro escándalo tras su divorcio

En agosto ocurrió el episodio que desató el escándalo. Howaida al Gharbawi, primera esposa -con la que estuvo casado hace 30 años-, y la segunda Mustafa protagonizaron un violento altercado en un hotel de la costa norte egipcia, frente al propio DT.

En esa pelea tuvieron un intercambio verbal dentro de la cafetería y derivó en una pelea a los golpes y con objetos arrojados. De acuerdo al medio árabe Al Arabiya, varios testigos intentaron separar a las mujeres pero no lo lograron.

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En medio del conflicto, Hassan se desmayó y fue asistido por los médicos. Las personas que presenciaron en vivo ese momento grabaron y las imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales. Tras el episodio, ambas partes presentaron denuncias ante la policía pero luego retiraron las acusaciones.

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