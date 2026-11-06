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Cuándo corre Franco Colapinto: días y horarios del GP de Brasil de la Fórmula 1

El piloto de Alpine correrá en Interlagos ante una multitud de argentinos, donde intentará volver a sumar puntos. La Capital tiene enviados especiales

6 de noviembre 2026 · 10:17hs
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Franco Colapinto corre en Brasil este fin de semana.

BWT Alpine

Franco Colapinto corre en Brasil este fin de semana.

Fin de semana de carrera. Franco Colapinto cortó la mala racha con una gran actuación en el Gran Premio de México de la Fórmula 1 el pasado domingo, aunque una penalización posterior le quitó los puntos luego de haber finalizado 8º. De igual manera, el pilarense cambió la cara y llega ahora a Interlagos con otra perspectiva para el GP de Brasil. Allí estará el periodista de La Capital especializado en motores Gustavo Conti en compañía del reportero gráfico y filmmaker Andrés Mancini.

Las expectativas son altas para los miles de argentinos que viajarán a San Pablo para acompañar a su compatriota, que se ilusiona con sumar puntos por primera vez en el país vecino desde su llegada a la F1 en 2024 de la mano de Williams.

Si bien atraviesa un periodo de varias carreras sin sumar, después de dejar atrás la racha de cuatro abandonos en cinco Grandes Premios, la actuación de Colapinto en México despertó nuevamente la ilusión de volver a pelear en la zona de puntos.

Una multitud albiceleste dará el presente en el circuito brasileño, donde Alpine intentará repetir la hazaña de 2024, donde Esteban Ocon y Pierre Gasly lograron un histórico 2º y 3º puesto que salvó la temporada de la escudería francesa.

Franco Colapinto fue 8º en México, pero una sanción lo bajó al 15º lugar.

Franco Colapinto fue 8º en México, pero una sanción lo bajó al 15º lugar.

Además, Interlagos es conocido por sus carreras llenas de sorpresas y giros inesperados, por lo que podría presentar la oportunidad tanto para Colapinto como para Gasly de pelear por un lugar que le otorgue puntos importantes para el Campeonato de Constructores.

Cómo es Interlagos

El Autódromo José Carlos Pace está ubicado en el barrio Interlagos de San Pablo, la ciudad más poblada de Brasil, y fue construido en 1938, pero se incorporó al calendario de la Fórmula 1 a partir de 1973. Además, es un desafío para los pilotos de la categoría, ya que cuenta con desniveles, sentido antihorario y giros de alta y baja velocidad.

Este circuito cuenta con una longitud de 4,3 kilómetros y un total de 15 curvas, por lo que se correrán 71 vueltas en la carrera principal del domingo. El récord histórico de vuelta en Interlagos lo registró Valtteri Bottas con Mercedes en 2018, con un tiempo de 1:10.540.

Cuándo se disputa el GP de Brasil

El Gran Premio de Brasil se disputará desde el viernes 6 al domingo 8 de noviembre en el Autódromo José Carlos Pace, conocido también como Interlagos, de San Pablo.

La primera jornada contará con las dos primeras prácticas libres, mientras que el segundo día será el turno de la tercera sesión y luego la clasificación. Finalmente, el domingo será el turno de la carrera principal, en la que se disputará el GP de Brasil.

>> Leer más: Colapinto fue castigado y se quedó sin puntos en México: "Es difícil de entender"

Toda la actividad del fin de semana en Interlagos será transmitida en vivo a través de Fox Sports y Disney+, exclusivamente para suscriptores del plan premium.

Horarios del GP de Brasil

Viernes 6 de noviembre

Práctica Libre 1: 12.30

Práctica Libre 2: 16

Sábado 7 de noviembre

Práctica Libre 3: 11.30

Clasificación: 15

Domingo 8 de noviembre

Carrera: 14

* Horario en Argentina

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