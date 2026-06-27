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Rosarina de Fútbol: Central se quedó con el clásico y Newell's sin la punta en el cierre del primer semestre

Isael Oviedo anotó el tanto del triunfo del equipo de Ezequiel Gentilo. Ambos clubes están clasificados y jugarán por el titulo en la Rosarina desde el 18 de julio

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

27 de junio 2026 · 22:01hs
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Rosarina.  La alegría fue canalla en el clásico de la Rosarina. Isael Oviedo anotó el tanto del triunfo de Rosario Central ante Newell’s. 

Rosarina.  La alegría fue canalla en el clásico de la Rosarina. Isael Oviedo anotó el tanto del triunfo de Rosario Central ante Newell’s. 

En el destacado de la última fecha en el círculo superior de la Asociación Rosarina de Fútbol se disputó el clásico en la ciudad deportiva de Central y el dueño de casa hizo valer la localía al derrotar a Newell’s por 1 a 0, con el tanto de Isael Oviedo.

Con este resultado, el equipo dirigido por Ezequiel Gentilo quedó en el tercer lugar con 28 puntos, a 3 del rojinegro que finalizó en el segundo puesto y a 4 unidades de Provincial, líder y ganador de la primera parte del torneo de Primera A “Copa Juegos Odesur 2026”.

Torneo de Primera A

Ambos clubes están clasificados entre los ocho para disputar el título de la Rosarina en la presente temporada y jugarán dos partidos en el nuevo certamen que comenzará el sábado 18 de julio.

>> Leer más: La AFA confirmó la fecha de inicio del torneo Clausura: cuándo juegan Central y Newell's

Se disputó la última fecha del torneo de Primera A y con los triunfos de Unión de Alvarez sobre Gálvez por 2 a 1 y de Coronel Aguirre ante Tiro Federal por 3 a 0 ya están los ocho clubes que disputarán la Zona Campeonato: Provincial, Newell’s, Rosario Central, Morning Star, Adiur , Aguirre, Pablo VI y Unión de Alvarez. Por la Zona Permanencia quedaron: Central Córdoba, Banco (empataron 0-0 y no clasificaron), Mitre de Pérez, Oriental, Gálvez, El Torito, Tiro Federal y San Telmo de Funes.

El sorteo de los dos torneos se realizará el viernes 10 de julio y arrancarán la semana siguiente , después de las vacaciones.

Torneo de Primera B

En la segunda categoría culminó la primera parte del torneo y están los clasificados para disputar la Zona Campeonato y Permanencia a partir del sábado 18 de julio. El sorteo se realizará el viernes 10 de julio.

Zona Campeonato: Río Negro, Bancario, Defensores, Unidos, Tiro Suizo, Social Lux, CG Rosario, Defensores de Funes y Botafogo.

En tanto la Zona Permanencia la jugarán: Alianza Sport, Leones, Arijón, 1ª Mayo, General Paz, Renato Cesarini, Fisherton y 7 de Setiembre.

Por su parte en la Primera C, Juan XXII derrotó a Estrella Azul y transformó en el puntero con 28 puntos.

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