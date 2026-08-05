La Capital | Información General | Cocaína

"Solo consumieron cocaína": la revelación del abogado de la rosarina Candela Arizaga sobre la noche con Facundo Moyano

Tras presenciar el partido entre River y Central en el Monumental, la pareja fue al departamento del barrio porteño de Belgrano, donde, según el abogado de la joven, comenzó a consumir cocaína.

5 de agosto 2026 · 18:56hs
Google Seguir a La Capital en Google
Solo consumieron cocaína: la revelación del abogado de la rosarina Candela Arizaga sobre la noche con Facundo Moyano

Una confusa escena ocurrida en la vía pública derivó en un escandaloso episodio que involucra al dirigente sindical Facundo Moyano y a su pareja, la modelo rosarina Candela Arizaga. El abogado de la joven de 23 años, que terminó internada este martes en el Hospital Pirovano de la ciudad de Buenos Aires luego de ser asistida mientras corría semidesnuda por el barrio porteño de Belgrano, confirmó que el examen toxicológico al cuerpo de la mujer detectó consumo de cocaína.

“Consumieron solo cocaína. El examen toxicológico de Candela así lo arrojó”, afirmó Diego Storto, en diálogo con la señal televisiva América. El letrado aseguró que la joven, que todavía no declaró ante la Justicia, permanecía “destrozada” por lo ocurrido. “Estuve tres horas con ella durante la tarde tratando de reconstruir, con mucho profesionalismo, las dos noches que vivió”, sostuvo.

Además, informó que se presentó en la causa como representante de la víctima bajo la figura de particular damnificado y cuestionó el desarrollo de la investigación. “No está todo aclarado (en alusión a lo que dijo Moyano este martes por la noche tras salir de la comisaría donde estuvo demorado). El fiscal dispuso un allanamiento a las 10 de la mañana y el operativo en el departamento fue hecho recién a las 16. Antes de eso tenemos registrada a una persona que ingresó a sacar cosas”, afirmó y habló de “irregularidades” y de objetos de Candela “que claramente ya no están en la vivienda”.

Storto también reveló el relato que le brindó Arizaga. “Ella me dijo que sintió miedo, que quiso irse y que escapó por la situación que estaba viviendo dentro del departamento”, señaló el letrado y reiteró que la joven “tiene aún un relato muy difuso de lo que pasó; está en shock”. “Fue una de las veces que más me costó conectar con una persona”, recordó el abogado sobre la manera en que encontró a la pareja de Moyano, y dijo que será el fiscal quien determine si hubo o no privación ilegítima de la libertad, y si hubo suministro de estupefacientes o no.

>>Leer más: Quién es Candela Arizaga, la rosarina que corrió semidesnuda tras un confuso episodio con Facundo Moyano

“Puedo asegurar que Candela no consumía drogas hasta que empezó la relación con este chico, que fue en enero de este año”, dijo el abogado de la joven.

Respecto de lo ocurrido durante las últimas horas, Storto contó que la pareja de Moyano le relató que el domingo fueron a ver el partido que jugó River en su cancha contra Central (la rosarina es hincha del canalla) y que, luego de finalizado ese encuentro, concurrieron a la casa de él. “Comienzan a drogarse los dos. La situación, el consumo, se les fue de las manos. Se les acabó la droga y llamaron a este Pinocho (un supuesto dealer)”, prosiguió. “Cuando se habla de consumo acordado, me parece que no va por ahí la figura”, dijo el abogado de la joven, que indicó que para él la Justicia deberá determinar si hubo una situación de “violencia psicológica”.

Candela tiene 23 años, es rosarina y de Central.

Candela tiene 23 años, es rosarina y de Central.

Al ser consultado sobre qué pasó para que ella saliera del departamento, tal como quedó grabado en los videos, Storto dijo que “ahí está la nebulosa donde yo no quiero empezar a escarbar porque me dice ‘pasó esto, pasó lo otro’ y no quiero preguntar cosas incómodas en esta situación; quería que hablara ella; por momentos decía algo y luego pululaba por un relato contrario”.

>>Leer más: Aparecieron nuevos videos de Facundo Moyano y la rosarina Candela Arizaga corriendo semidesnuda

“Me dijo que vivió una situación que no quiere vivir nunca más”, resaltó el letrado de la joven, que agregó que Candela “no recuerda si había una tercera persona” en ese departamento. Dijo que la mujer, que aclaró que no tiene golpes sino algún signo físico en las plantas de los pies por haber corrido descalza por la zona de Barrancas de Belgrano, habló de “un ataque de pánico”, que “venía acumulando miedo” y es ahí “cuando se larga a correr”.

Moyano había sido detenido en la madrugada de este martes y recuperó la libertad horas más tarde, luego de que Arizaga declarara ante la Justicia que no había sido golpeada ni privada de su libertad. No obstante, el gremialista continúa procesado en la causa y deberá cumplir una serie de medidas impuestas por la Justicia, entre ellas la prohibición de acercarse a la joven a menos de 300 metros.

En las próximas horas, Arizaga sería entrevistada por profesionales del Equipo de Intervención Domiciliaria (EDID), un cuerpo especializado del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires que brinda asistencia a víctimas de delitos en situación de vulnerabilidad.

Noticias relacionadas
El truco utiliza la matemática para explicar cómo se debería revolver una infusión

Lo hiciste toda la vida mal: el truco matemático para revolver una infusión

Las cuentas de WhatsApp y Gmail se pueden vincular para reforzar la seguridad

WhatsApp: cómo agregar el gmail para recuperar la cuenta en casos de emergencia

Nuevos detalles sobre el confuso episodio entre Candela Arizaga y Facundo Moyano

El abogado de Candela Arizaga sobre el episodio con Facundo Moyano: "Sintió miedo y escapó"

Los llamadores volvieron a la acción en este nuevo brote de dengue.

El Banco Central advirtió sobre nuevas estafas virtuales: recomendaciones y cómo hacer reclamos

Ver comentarios

Las más leídas

Femicidio en barrio Agote: afirman que Débora Bordón no era pareja del detenido

Femicidio en barrio Agote: afirman que Débora Bordón no era pareja del detenido

La histórica disco Contrabando pide pista para seguir bailando

La histórica disco Contrabando pide pista para seguir bailando

Rosario quedó bajo doble alerta meteorológica por tormentas y vientos fuertes

Rosario quedó bajo doble alerta meteorológica por tormentas y vientos fuertes

Marcha atrás con el permiso para que una integrante de Los Monos con domiciliaria vaya al shopping

Marcha atrás con el permiso para que una integrante de Los Monos con domiciliaria vaya al shopping

Lo último

El gobierno provincial apelará el fallo que anuló el tope a las jubilaciones de mayores ingresos

El gobierno provincial apelará el fallo que anuló el tope a las jubilaciones de mayores ingresos

Ley de tierras: jueves de movilizaciones frente al Congreso y en Rosario

Ley de tierras: jueves de movilizaciones frente al Congreso y en Rosario

Hidrovía: el viernes se constituirá el órgano de control

Hidrovía: el viernes se constituirá el órgano de control

General Motors pone fin a las suspensiones y la planta de Alvear volverá a producir todo el mes

Desde el 19 de agosto, la fábrica de Chevrolet dejará atrás el esquema de una semana de inactividad mensual que rigió durante el último año. Operará con un turno diario de seis horas y sin personal suspendido

General Motors pone fin a las suspensiones y la planta de Alvear volverá a producir todo el mes
Detuvieron a un exjefe de Drogas de la Policía Federal en Rosario por una trama de corrupción
Policiales

Detuvieron a un exjefe de Drogas de la Policía Federal en Rosario por una trama de corrupción

Aparecieron nuevos videos de Facundo Moyano y la rosarina Candela Arizaga corriendo semidesnuda

Aparecieron nuevos videos de Facundo Moyano y la rosarina Candela Arizaga corriendo semidesnuda

Solo consumieron cocaína: la revelación del abogado de la rosarina Candela Arizaga sobre la noche con Moyano
Información General

"Solo consumieron cocaína": la revelación del abogado de la rosarina Candela Arizaga sobre la noche con Moyano

Robo millonario en una casa de la zona oeste de Rosario: amenazaron a un matrimonio
Policiales

Robo millonario en una casa de la zona oeste de Rosario: amenazaron a un matrimonio

Rosario quedó bajo doble alerta meteorológica por tormentas y vientos fuertes
La Ciudad

Rosario quedó bajo doble alerta meteorológica por tormentas y vientos fuertes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Femicidio en barrio Agote: afirman que Débora Bordón no era pareja del detenido

Femicidio en barrio Agote: afirman que Débora Bordón no era pareja del detenido

La histórica disco Contrabando pide pista para seguir bailando

La histórica disco Contrabando pide pista para seguir bailando

Rosario quedó bajo doble alerta meteorológica por tormentas y vientos fuertes

Rosario quedó bajo doble alerta meteorológica por tormentas y vientos fuertes

Marcha atrás con el permiso para que una integrante de Los Monos con domiciliaria vaya al shopping

Marcha atrás con el permiso para que una integrante de Los Monos con domiciliaria vaya al shopping

Newells: el Zorro Cóccaro empezó a hacer de las suyas en el Parque

Newell's: el Zorro Cóccaro empezó a hacer de las suyas en el Parque

Ovación
Central en la Libertadores: cuándo comienza la venta de entradas para el partido con Corinthians

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central en la Libertadores: cuándo comienza la venta de entradas para el partido con Corinthians

Central en la Libertadores: cuándo comienza la venta de entradas para el partido con Corinthians

Central en la Libertadores: cuándo comienza la venta de entradas para el partido con Corinthians

La ilusión de Central y Newells: la final del Clausura 2026 tiene fecha y sede confirmadas

La ilusión de Central y Newell's: la final del Clausura 2026 tiene fecha y sede confirmadas

Jaminton Campaz no se baja del caballo y se mantiene en la postura de no entrenarse

Jaminton Campaz no se baja del caballo y se mantiene en la postura de no entrenarse

Policiales
Detuvieron a un exjefe de Drogas de la Policía Federal en Rosario por una trama de corrupción
Policiales

Detuvieron a un exjefe de Drogas de la Policía Federal en Rosario por una trama de corrupción

Robo millonario en una casa de la zona oeste de Rosario: amenazaron a un matrimonio

Robo millonario en una casa de la zona oeste de Rosario: amenazaron a un matrimonio

Preocupación por amenazas a testigos del juicio suspendido a un narco del barrio Ludueña

Preocupación por amenazas a testigos del juicio suspendido a un narco del barrio Ludueña

La integrante de Los Monos que pidió ir al shopping quedará libre en una semana

La integrante de Los Monos que pidió ir al shopping quedará libre en una semana

La Ciudad
Gótika reabre sus puertas por una noche para ver cine de terror
La Ciudad

Gótika reabre sus puertas por una noche para ver cine de terror

Juegos Suramericanos 2026: tres ciudades fuera de Santa Fe alojarán disciplinas específicas

Juegos Suramericanos 2026: tres ciudades fuera de Santa Fe alojarán disciplinas específicas

Rosario quedó bajo doble alerta meteorológica por tormentas y vientos fuertes

Rosario quedó bajo doble alerta meteorológica por tormentas y vientos fuertes

Proponen que haya bolsas gratuitas en las plazas de Rosario para juntar caca de perro

Proponen que haya bolsas gratuitas en las plazas de Rosario para juntar caca de perro

Rosario concentra más del 40% de la deuda impaga de Santa Fe: 137 mil personas en mora
La Ciudad

Rosario concentra más del 40% de la deuda impaga de Santa Fe: 137 mil personas en mora

¿Alergia por humedad? El sol no aparece en Rosario y aumentan los cuadros
Salud

¿Alergia por humedad? El sol no aparece en Rosario y aumentan los cuadros

El gobierno provincial dice que el fallo previsional de la Corte tiene un impacto ético
Política

El gobierno provincial dice que el fallo previsional de la Corte tiene un impacto ético

Milei celebró la llegada del Papa León XIV a la Argentina: Una visita histórica
Política

Milei celebró la llegada del Papa León XIV a la Argentina: "Una visita histórica"

Rosario, fuera de la ruta del Papa León XIV en Argentina: cuál es el único antecedente
Información General

Rosario, fuera de la ruta del Papa León XIV en Argentina: cuál es el único antecedente

Confirman que el Papa León XIV viajará a la Argentina en 2026: visitará tres ciudades
Información general

Confirman que el Papa León XIV viajará a la Argentina en 2026: visitará tres ciudades

La integrante de Los Monos que pidió ir al shopping quedará libre en una semana
Policiales

La integrante de Los Monos que pidió ir al shopping quedará libre en una semana

Piden sanciones para el senador que se grabó manejando mientras tomaba mate y usaba celular
Política

Piden sanciones para el senador que se grabó manejando mientras tomaba mate y usaba celular

Aeropuerto: abren los sobres para concesionar 11 locales comerciales

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Aeropuerto: abren los sobres para concesionar 11 locales comerciales

Villa Gobernador Gálvez: detenido por golpear y herir con un cuchillo a su pareja
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: detenido por golpear y herir con un cuchillo a su pareja

La nueva revolución del agro ocurre en los datos: la IA acelera el desarrollo de bioproductos

Por Patricia Martino
Agro

La nueva revolución del agro ocurre en los datos: la IA acelera el desarrollo de bioproductos

Brasil retiró formalmente a su embajador de la Argentina
Política

Brasil retiró formalmente a su embajador de la Argentina

Marcha atrás con el permiso para que una integrante de Los Monos con domiciliaria vaya al shopping
Policiales

Marcha atrás con el permiso para que una integrante de Los Monos con domiciliaria vaya al shopping

El tiempo en Rosario: miércoles con cielo nublado y ambiente agradable
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con cielo nublado y ambiente agradable

Avanza la causa del fentanilo contaminado: detuvieron a dos exfuncionarias de Anmat
Información general

Avanza la causa del fentanilo contaminado: detuvieron a dos exfuncionarias de Anmat

Ley de tierras: Villarruel autorizó a una senadora kirchnerista a votar por Zoom
Política

Ley de tierras: Villarruel autorizó a una senadora kirchnerista a votar por Zoom

Ley de tierras: Bullrich dice que el oficialismo gana la votación por un voto
Política

Ley de tierras: Bullrich dice que el oficialismo gana la votación por un voto

Rescataron a un perro que estuvo tres días atrapado en un pozo de la zona sur
La Ciudad

Rescataron a un perro que estuvo tres días atrapado en un pozo de la zona sur

Un senador de Santa Fe se grabó manejando en la ruta mientras tomaba mate y usaba el celular
Política

Un senador de Santa Fe se grabó manejando en la ruta mientras tomaba mate y usaba el celular

Javkin: Volvió Rosario, volvió Aapresid
La Ciudad

Javkin: "Volvió Rosario, volvió Aapresid"