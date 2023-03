Rodrigo De Paul instaló el debate: "Somos la mejor selección de la historia"

“A Leo no lo jodemos tanto con el «andá pallá, bobo» porque no le gusta verse así", contó Rodrigo De Paul.

Rodrigo de Paul habló y sus declaraciones generaron cierta polémica después de que dijera que la selección campeona en el Mundial Qatar 2022 es la mejor de todas. "Que me perdonen, pero esta es la mejor selección. No lo digo desde el ego, incluso hubo mejores jugadores, pero como equipo le ganamos a todos los campeones", tiró el volante entre diversos temas de los que habló después de varios meses de la consagración y tras la conquista de los premios The Best que obtuvieron sus compañeros.

"No fue fácil, hicimos una Eliminatoria sin perder, ganamos en Bolivia después de 15 años, ganamos en Perú después de no sé cuánto tiempo, rompimos el récord de partidos invictos. Como equipo, esta selección logró algo sumamente importante y además la conexión con el público. La gente vio que éramos hinchas que tuvimos la posibilidad de defiende la camiseta", agregó el actual futbolista de Atlético de Madrid con frases que no cayeron del todo bien en los campeones de los mundiales del 78 y 86.

* "Scaloni hizo todo desde las bases, es un conjunto de cosas que generó en el equipo. A diecinueve jugadores les enseñó a ponerse la camiseta de la selección, con la ayuda del capitán y de los chicos de experiencia. Lo más importante que generó es el compañerismo, somos muy amigos adentro del predio y en la cancha. Y se generó un vínculo muy armonioso, que no es fácil cuando hay tantas figuras. Pero siempre fue algo muy claro que lo importante es la selección y todos entendimos cuál era nuestra pieza en ese rompecabezas".

* "El Enano (Messi) es el que me cuida a mí, me baja. Yo estoy cerca de verdad porque lo quiero, lo siento mi amigo, hablamos un montón. Me demuestra todo el tiempo cariño. El lunes era su gala y al mediodía me habló y me preguntó si estaba mejor de la pierna. Me encanta pasar tiempo con él, nos divertimos mucho con él y con todos los pibes. Tenemos un grupo hermoso".

* "Cuando festejamos la eliminación de Brasil en los penales contra Croacia justo entró Scaloni y nos cagó a pedos. Nos dijo «ahora tienen que salir a ganar ustedes». Por un lado fue una motivación extra".

* "Fue la final más emocionante de la historia de los mundiales. A mí un poquito siempre me queda la espina de decir de no haber ganado 2-0 porque creo que fue totalmente meritorio y fuimos totalmente superiores. Obviamente que para el público y para lo que son los mundiales, creo que fue increíble porque tuvo todos los condimentos, tuvo a los dos mejores de la actualidad, uno hizo tres goles y el otro dos".

* "Ya que un equipo haga dos cambios a los treinta del primer tiempo en una final del mundo no existe, algo estaba pasando ahí. Después obviamente nosotros nos sentíamos cómodos, veíamos que todo nos salía, no solo los goles, situaciones que el equipo tenía la pelota un tiempo largo, dominio".

* “A Leo no lo jodemos tanto con el «andá pa' allá, bobo» porque no le gusta verse así. Se lo dijimos, hay stickers en el grupo de WhatsApp. No sabíamos que iba a hacer el Topo Gigio y eso, no sabíamos nada. Lo picanteábamos para que se enoje, porque viste que cuando él se enoja...”.

* “A la mañana íbamos a tomar mates y en el grupo ya nos entendemos. «Che, boludo, ¿vieron lo que dijo coso? (por van Gaal). ¿Cómo va a decir eso, Leo?». Él no dice nada, toma mate y está con el teléfono. No te muestra enojo ni calentura. Por eso después nos sorprendió y nos dimos cuenta de que algo le había tocado”.