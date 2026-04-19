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Villa Constitución inauguró el edificio del Instituto de Profesorado Nº 3 donde se dictarán sus 12 carreras

Tras más de 60 años sin sede propia, el Instituto “Eduardo Lafferriere” ya funciona en un edificio que centraliza su oferta académica y jerarquiza la educación superior en la ciudad y la región

19 de abril 2026 · 09:00hs
La inauguración del nuevo edificio del Ispel Nº 3 no solo salda una deuda histórica

La inauguración del nuevo edificio del Ispel Nº 3 no solo salda una deuda histórica, sino que reafirma la educación como política pública estratégica y como motor de desarrollo para Villa Constitución y toda la región.
Villa Constitución inauguró el edificio del Instituto de Profesorado Nº 3 donde se dictarán sus 12 carreras

Villa Constitución inauguró el edificio del Instituto de Profesorado Nº 3 donde se dictarán sus 12 carreras

Villa Constitución celebró este lunes 13 de abril un hito educativo con la inauguración del nuevo edificio del Instituto Superior de Profesorado Nº 3 “Eduardo Lafferriere”, una obra largamente esperada que marca un antes y un después para la formación de nivel superior en la ciudad y su zona de influencia. Después de más de seis décadas de funcionamiento sin sede propia, la institución cuenta ahora con un espacio que concentra toda su actividad académica y administrativa, fortaleciendo el sistema educativo regional.

Ubicado en Mitre 1100, el flamante edificio permite unificar en un mismo ámbito la totalidad de la oferta educativa del instituto, que hasta el momento se desarrollaba de manera descentralizada en distintos puntos de la ciudad. Actualmente cursan allí más de 2.000 estudiantes provenientes de Villa Constitución y localidades cercanas, en un esquema que incluye doce carreras de nivel superior: nueve profesorados y tres tecnicaturas. La nueva sede mejora sustancialmente las condiciones de cursado y optimiza el funcionamiento institucional.

Villa Constitución - Instituto Educativo 3 (3)

Edificio amplio y moderno

Con más de 2.500 metros cuadrados cubiertos, el edificio cuenta con aulas amplias, laboratorios, biblioteca, áreas administrativas y espacios comunes diseñados para favorecer el encuentro, la organización académica y el desarrollo pedagógico. La infraestructura responde a las necesidades actuales de la educación superior y acompaña el crecimiento sostenido de la matrícula.

Durante el acto inaugural se puso en valor el esfuerzo colectivo que hizo posible la concreción del proyecto. La persistencia de estudiantes, docentes y directivos, junto con la decisión política de sostener la inversión en obra pública, permitió materializar un anhelo que atravesó generaciones de la comunidad educativa.

Villa Constitución - Instituto Educativo 3 (5)

Un antes y un después en Villa Constitución

El intendente Jorge Berti definió la jornada como “un antes y un después para Villa Constitución” y subrayó el carácter reparador de la obra. “Después de más de 60 años, el Instituto deja de funcionar en espacios prestados para tener su casa propia. Y eso no es un detalle, es un acto de justicia. La educación no puede vivir de prestado”, afirmó.

En esa línea, remarcó la importancia de la continuidad de las políticas públicas más allá de los cambios de gestión. “Cuando una obra es necesaria y responde a una demanda real, debe sostenerse en el tiempo, más allá de quién gobierne. Eso también habla de una comunidad que prioriza lo importante”, señaló.

Berti también contextualizó la inversión en el escenario actual y destacó su dimensión simbólica. “En un momento complejo, inaugurar un edificio educativo es mucho más que cortar una cinta: es elegir apostar al futuro, al trabajo conjunto y a la igualdad de oportunidades”, expresó.

En el cierre, convocó a fortalecer el rol de la educación como motor de transformación social. “No hay crisis que pueda derrotar a una comunidad que educa, enseña y cree en su futuro. Este edificio tiene que ser un espacio vivo, de vocación, pensamiento crítico y oportunidades para las nuevas generaciones”, sostuvo.

Valor simbólico

La jornada tuvo, además, un valor simbólico especial al coincidir con el 62º aniversario del instituto, fundado el 13 de abril de 1964 por el profesor José Hugo Goicoechea. Más de seis décadas después, aquella iniciativa se consolida con una infraestructura que jerarquiza la educación pública y amplía derechos.

La inauguración del nuevo edificio del Ispel Nº 3 no solo salda una deuda histórica, sino que reafirma la educación como política pública estratégica y como motor de desarrollo para Villa Constitución y toda la región.

>>Leer más: Con el plan de obras "Villa más linda" se transforma el centro de Villa Constitución

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