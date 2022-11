Robert Lewandowski cuenta cómo jugará Polonia ante la Argentina

La estrella europea dijo que el equipo no juega de manera muy ofensiva y consideró que el seleccionado albiceleste es favorito no sólo en el grupo sino también en el Mundial

Robert Lewandowski es el jugador más emblemático del seleccionado de Polonia , y en cuanto a las chances del equipo en el Mundial de Qatar 2022, donde compartirá el Grupo C junto a Argentina, México y Arabia Saudita , dijo que "es un reto enorme pasar de fase".

"Si bien no se trata de refugiarse en defensa, somos conscientes que nuestra selección no juega tan ofensivamente y no creamos tantas ocasiones de gol, por lo que es más difícil para un delantero, razón por la cual deberemos capitalizar al máximo las chances que tengamos, más ante un adversario tan virtuoso como Argentina", comentó el atacante.

Lewandowski, en un diálogo con la revista Kicker, agregó: "En la selección estoy más involucrado en el juego de equipo y ayudo a preparar las jugadas. Todos los partidos que nos esperan serán muy difíciles, es un reto enorme pasar la zona de grupos".

El delantero de Barcelona, de 34 años y autor de 76 goles en 134 partidos con Polonia, agregó: "Messi es absolutamente brillante con los increíbles pases que da a los delanteros. Si piensas en Leo, ves que tiene una conexión brillante con los atacantes. Sabe cómo meter el balón en el área, entre líneas. Es el mejor del mundo en eso. No sé qué pasará en el futuro, pero para un delantero sería un sueño jugar con Lionel Messi, sin dudas".

"Con Messi, Argentina es una de las favoritas a ganar el Mundial. No perdieron en 30 partidos. juegan bien y se ve que son un equipo muy bueno", finalizó.