Rosarina de Fútbol: en el predio Griffa y en barrio Ludueña, los destacados de la 2ª fecha

Este sábado a las 15.30, jugarán Newell's ante Provincial en la Primera A y el clásico, entre Defensores Unidos y Social Lux en la B de Rosarina

Rosarina. Provincial enfrenta a Newell's en el predio Bernardo Griffa, a partir de las 15.30 por la Zona Campeonato.

Con varios encuentros destacados, esta tarde a partir de las 15.30 se disputarán la 2ª fecha en los tres principales torneos de primera división, organizado por la Asociación Rosarina de Fútbol . En la A y B jugarán por las Zona Campeonato y Permanencia, mientras en la Primera C se desarrollará la18ª fecha.

En el círculo superior, sobresale el encuentro que disputarán en el Complejo Griffa entre Newell' s y Provincial por la Zona Campeonato, ambos equipos fueron los animadores en Primera A en la etapa de clasificación.

El Rojo del Parque Independencia realizó un gran primer semestre superando a Newell's y Rosario Central en la tabla general. Y en el arranque de la Zona Campeonato derrotó a Unión de Alvarez por 3 a 1.

Por su parte los rojinegros segundo detrás de Provincial en el primer semestre, comenzó con un gran teriunfo por goleada ante Morning Star por 4 a 0.

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Los partidos en Zona Campeonato y Permanecia

El resto de los encuentros de la Zona Campeonato con: Morning Star vs Coronel Aguirre, Pablo VI vs Unión de Alvarez y Central vs Adiur. En tanto la Zona Permanencia tendrá estos cotejos: Central Córdoba vs Tiro Federal, Gálvez vs. El Torito, Banco vs Mitre y Oriental San Telmo.

Se juega el clásico de Ludueña en la B

En barrio Ludueña se disputará el partido destacado de la Primera B, con el clásico entre Defensores Unidos y Social Lux por la Zona Campeonato, en la lucha por los dos ascensos a la Primera A.

El Rojo, dirigido por el Chulo Arrieta comenzó ganando ante Río Negro por 2 a 0 y el Mercadito perdió en su cancha ante Bancario 1 a 0. El programa de cotejos: Río Negro vs C. G. Rosario, Leones vs Defensores de Funes y Tiro Suizo vs Bancario.

A su vez también se disputará la Zona Permanencia: Botafogo vs General Paz, Alianza Spart vs Arijón, 1º de Mayo vs 7 de Setiembre y Fisherton vs Renato Cesarini.

La Primera C juega la fecha 18

En la tercera categoría se jugará la 18ª fecha con 6 encuentros: Provincial B vs Sparta, Juan XXIII vs Sportivo Silva, San José vs Unión Americana, San Roque vs 27 de Febrero y 14 de Junio vs María María.