Regional de Rugby del Litoral: Gimnasia cerró la fase regular con un claro triunfo

A mitad del primer tiempo Universitario buscó estirar la diferencia, pero la patada salió desviada. El tanteador quedaba sin modificaciones. A su vez, el equipo del Parque se hacía fuerte desde el scrum, y desde allí marcaba su primer try de la mano de Jero Alonso. Junto con la conversión, el marcado quedaba (3 a 7).

Punto por punto, Universitario respondía desde la salida y llegaba al ingoal tras una buena jugada colectiva. El encargado de apoyar fue el número 12 Gregorio Cuello (8 a 7).

En el complemento varias indisciplinas dejaron a Universitario al borde de la amarilla. Gimnasia comenzó a encontrar su ritmo en esa etapa los primeros 3 puntos los primeros 3 puntos, como le sucedió varias veces en el torneo, y sumó un nuevo try (8 a 14). Luego, desde un scrum el mens sana logró un try penal y seguía estirando la diferencia (8 a 21).

Sobre el final Gimnasia logra un nuevo try para dejar el tanteador 8 a 28, y a los pocos minutos visitó el ingoal de Universitario de nuevo y cerró el resultado en 8 a 35.

Síntesis

Universitario (8): Tobías Tasca, Ignacio Rodríguez y Lautaro Rojas; Emilio Cuello y Uriel Pozzo; Manuel Todaro, José Montero y Facundo Cuello (c); Joaquín Nota y Mateo Lattuca; Jeremías Carlos Molinas, Gregorio Cuello, Octavio Pereyra y Martín Trumper; Marcos Auguste. Entrenadores: Moliné - Della Vedova - Furlán.

Gimnasia (35): Marcos Acosta, Joaquín Horcada y Nicolás Silva; Joaquín Ferreyra y Santiago Rébori; Marco Gentili, Ciro Secoff y Santiago Kerckhaert; Lucio Cucchiara y Ramiro Picotto; Jerónimo Alonso, Magín Gallay, Andrés Speziali y José Forlla; Franco Giudice. Entrenador: Marcelo Martino.

Árbitro: Felipe Nogués

Progresión: primer tiempo, 5' penal de Carlos Molinas (U); 25`try de Jerónimo Alonso convertido por Ramiro Picotto (GER); 12' try de Gregorio Cuello (U). Segundo tiempo: 7' try de Marco Acosta convertido por Ramiro Picotto (GER); 16' try penal (GER); 36' try de Ignacio Villegas convertido por Franco Giudice (GER); 38' try de Ignacio Villegas convertido por Franco Giudice (GER).

Posiciones finales - Fase regular

Estudiantes * 79

Gimnasia * 77

Duendes * 63

Santa Fe RC * 57

Old Resian 50

Jockey Club 46

CRAI 35

Paraná Rowing 21

Universitario (R) 19

Provincial 7

(*) Clasificados a semifinales y Top 9 2023.

Resultados Primera 18º fecha

Provincial 12-53 Duendes RC

Paraná Rowing 22-19 Old Resian

C.R.A.I. 31-38 Jockey Club de Rosario

Universitario 8-35 Gimnasia y Esgrima

Estudiantes 25-23 Santa Fe RC

Próxima fecha Primera

Las semifinales son en Paraná, el 13 de agosto

GER vs. Duendes

Estudiantes vs. Santa Fe RC

Final Four Segunda

Jockey Club Venado Tuerto 45-25 CRAR

Los Caranchos 40-7 Club Logaritmo

Próxima fecha Segunda 06/08

Los Caranchos vs. CRAR

Club Logaritmo vs. Jockey Club Venado Tuerto

Final Four Tercera

Los Pampas 38-3 Gimnasia de Pergamino

Cha Roga RC 47-5 Regatas/Belgrano San Nicolás

Próxima fecha Tercera 06/08

Cha Roga RC vs. Gimnasia de Pergamino

Regatas/Belgrano vs. Los Pampas