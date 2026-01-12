La Capital | Ovación | Regional Amateur

Regional Amateur: qué dijo el DT de PSM Fútbol sobre las chances de ascender y sobre su cuerpo técnico

Damián Pennesi, entrenador de PSM Fútbol, habló con Ovación luego de la clasificación a la siguiente fase del Regional Amateur

12 de enero 2026 · 17:30hs
El cuerpo técnico de PSM Fútbol que está jugando el Regional Amateur.

El cuerpo técnico de PSM Fútbol que está jugando el Regional Amateur.

PSM Fútbol sigue dando que hablar en el Regional Amateur. El equipo de Puerto San Martín, tras ganar 3 a 1 en la ida, perdió 2 a 0 en Maggiolo en la vuelta, pero luego se impuso 3 a 2 en la definición por penales y es semifinalista de la región. Ahora enfrentará a Ben Hur de Rafaela.

Damián Pennesi, el entrenador de PSM fútbol no es ningún improvisado. Lleva más de 20 años en la profesión y hoy lo encuentra con un grado de madurez muy importante por la experiencia que fue aquilatando con el correr de los años. “Comencé allá por 2003 en el fútbol infantil de Newell’s. Luego estuve en Adiur donde trabajé en el proyecto que el club tiene con el Villarreal de España donde pasé por todas las divisiones, hasta llegar al Federal B. También dirigí en las ligas del interior de la provincia donde estuve en Independiente de Centeno y Unión de Arroyo Seco. Tuve un paso por Tiro Federal, volví a Newell’s donde estuve en 4ª de AFA, 8ª y 9ª división y hoy me encuentro en PSM Fútbol.

Las claves de PSM Fútbol para ser uno de los ascendidos del Regional Amateur

El DT continuó: “Estoy muy contento por llegar a semifinales. No solo por los actuales jugadores sino también por los que se fueron ya que fuimos cambiando de plantel. Además, estoy feliz porque integro un cuerpo técnico donde nos complementamos muy bien ya que nos permite trabajar de la mejor manera y en forma profesional. Son cosas que nos hacen fuerte para lo que viene”.

“La clave del grupo es la unión. Más allá que hayan llegado caras nuevas el funcionamiento del equipo es una nuestras virtudes. También el club está muy organizado lo que nos facilita las cosas. Acá son importantes todos. Desde el utilero hasta la gente que trabaja en la secretaría”.

En cuanto al futuro expresó: “No hay mucho para cambiar en función de lo que venimos haciendo. Ya que con esta forma de trabajar llegamos hasta acá. Jugar el Federal A es un sueño, pero también un objetivo. Aunque sabemos que es difícil porque todos los equipos van por lo mismo. Ahora tenemos una parada brava ante Ben Hur de Rafaela que es como una final anticipada. El club tiene elementos sólidos y para poder ascender.”

Sobre su próximo rival dijo: “Ben Hur es un equipo que viene invicto y tiene una buena cantidad de goles a favor. Además, son sólidos en la parte defensiva y cuenta con jugadores de jerarquía. Nosotros preparados también y será un lindo encuentro”.

“El balance es más que positivo. No es fácil llegar a esta instancia porque es un torneo corto con muchos equipos. Algunos tienen como meta ascender y otros se conforman con participar, pero compitiendo para llegar a lo más alto. Estoy más que conforme con el trabajo realizado”, finalizó.

