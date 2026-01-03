La Capital | Ovación | Puerto San Martín

En Puerto San Martín, vuelve el fútbol argentino a la cancha con el torneo Regional Amateur

PSM Fútbol inicia la 3ª fase del Regional Amateur en busca de uno de los cuatro ascensos al Federal A. Será ante Sarmiento de Maggiolo en Puerto San Martín.

3 de enero 2026
Una de las formaciones de PSM Fútbol en el Regional Amateur que se inició el año pasado. El equipo de Puerto San Martín sueña.

Una de las formaciones de PSM Fútbol en el Regional Amateur que se inició el año pasado. El equipo de Puerto San Martín sueña.

El fútbol argentino se tomó unas breves vacaciones y ya sale a la cancha en este 2026. Lo hará con el torneo Regional Amateur, con representantes de la región y la presencia de PSM Fútbol, que en Puerto San Martín recibirá a Sarmiento de Maggiolo. Será desde las 18.30 y con el arbitraje de Santiago Mereles, de la liga totorense.

El partido corresponde a la tercera fase del torneo Regional Amateur, por la región Litoral Sur, que clasificará a cuatro equipos al Federal A, tercer nivel del fútbol argentino junto a la Primera B.

Los puertenses vienen de eliminar a Racing de Teodelina, tras haber ganado de visitante y perdido de local. Mientras que Sarmiento eliminó en Maggiolo a Atlético San Jorge. Antes, PSM ganó su zona con Coronel Aguirre y Unión de Alvarez.

>>Leer más: PSM Fútbol, el primer equipo de la región que inicia el 2026 en la AFA

Quedaron varios refuerzos de Argentino en PSM Fútbol

Una de las dudas que había en PSM Fútbol era saber si los jugadores de Argentino, que reforzaron el plantel luego de terminar su temporada en Primera C, seguirían en el plantel en vistas del próximo inicio de la pretemporada.

En total habían pasado 13 jugadores y ahora quedaron 7: Thiago Bartalini, Yair Bohnhoff, Alan Maciel, Bruno Cabrera, Gonzalo Atardo. Kevin Schmidt y Theo Guiñazú. Estos quedarán hasta el final del Regional Amateur.

Y además se reforzó con el delantero Julián Trucco (Sportivo Teodelina), el arquero Guido Sodini y el zaguero Franco Ángel (Unión de Arroyo Seco), y el volante Martín Ojeda (Boca Unidos de Corrientes).

Qué le espera a PSM

Si PSM llega a las finales, terminará su participación una semana antes de que empiece el torneo de la C. Así que podrían volver si el nuevo DT salaíto, José Previti, así lo dispone.

La revancha del encuentro de esta tarde se jugará el próximo domingo en Maggiolo. En caso de ganar, PSM enfrentará al vencedor de Colón de San Justo y Ben Hur de Rafaela por las semifinales del Litoral Sur.

Las otras dos llaves de cuartos son: Defensores de Pronunciamiento v. Juventud Unida de Gualeguaychú y Sanjustino de San Justo v. Atlético María Grande. Si PSM Fútbol gana la Región Litoral Sur, jugará la final por el ascenso a partido único con el vencedor de una de las otras siete regiones: la Litoral Norte, Patagonia, Cuyo, Norte, Pampeana Norte, Pampeana Sur y Centro.

El equipo de la familia Messi será local en el estadio Antonio Di Giácomo, en Arroyo Seco. 

Leones FC, el club de la familia Messi, ya definió en qué estadio jugará los partidos de la Primera C

Malcorra quedó libre en Central y puede negociar con cualquier equipo. Al parecer está muy cerca de arreglar con Independiente.

Malcorra está muy cerca de tener nuevo equipo: el técnico lo quiere y el club avanza en su contratación

Fábio es arquero de Fluminense, equipo con el que ganó la Copa Libertadores en 2023.

Es arquero, tiene 45 años, está en un grande de Sudamerica y renovó contrato: jugará hasta los 47

Lionel Vangioni, en su última etapa en Newells. En la última temporada jugó en Quilmes y ahora le dijo adiós al fútbol. 

Jugó casi 10 temporadas en Newell's, brilló en River y otros equipos y se retiró: qué dijo en su despedida

