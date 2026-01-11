La Capital | Ovación | PSM Fútbol

PSM Fútbol perdió 2 a 0 en Maggiolo, pero ganó en los penales y es semifinalista del Regional Amateur

PSM Fútbol cayó como visitante por 2 a 0 ante Sarmiento de Maggiolo. Pero en la ida había ganado 3 a 1 y se impuso en la definición por penales.

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

11 de enero 2026 · 21:42hs
PSM Fútbol está en las semifinales del Regional Amateur.

Gentileza Prensa PSM

PSM Fútbol está en las semifinales del Regional Amateur.

PSM Fútbol sigue dando que hablar en el Regional Amateur. Los de Puerto San Martín tras ganar 3 a 1 en la ida perdieron 2 a 0 en Maggiolo en la vuelta, pero luego se impusieron 3 a 2 en la definición por penales y son semifinalistas.

En el primer tiempo el equipo local obligado por las circunstancias y el apoyo de su público salió a vender cara la clasificación. Pero PSM hizo un planteo inteligente, hacía todo muy lento y de a poco las intenciones del equipo local se fueron apagando.

Todo iba sobre ruedas y en función de lo planeado. Pero a los 35’ el tren comenzó a descarrilar. Lo bajaron en el sector izquierdo, un poco delante de la mitad de la cancha a Miguel Amaya, lo cual generó una pelota parada para el local, que en ese momento del partido cotizó en oro.

Y Sarmiento no desaprovechó su oportunidad ya que luego del preciso centro de Leonel Medri, apareció en lo más alto Facundo Cortese para con un certero cabezazo anotar el 1 a 0 para los locales, resultado con el cual se fueron al descanso.

El panorama era otro. Porque los de Maggiolo solamente necesitan un gol para igualar la serie y forzar los penales.

Algo que ocurrió a los tres minutos del complemento luego de un tiro de esquina de Medri, cuando ante una mal salida del arquero Guido Sodini, el que saltó más alto que todos fue Juan Ignacio Figueredo para poner el 2 a 0 en el partido e igualar la serie 3 a 3.

El partido iba indeclinablemente a los penales. Pero a los 87’ PSM Fútbol tuvo la chance en los pies de Gabriel Almirón de descontar y sellar la clasificación, pero el arquero Leonardo Hernández se vistió de héroe y salvó su valla.

Luego llegó la infartante definición por penales donde PSM Fútbol se impuso por 3 a 2 y ahora jugará las semifinales contra Ben Hur de Rafaela.

Formación de PSM Fútbol

Guido Sodini; Gabriel Emanuel Almirón, Erik Ramos, Ángel Franco y Kevin Barrera; Martín Ojeda, Ángel Genés, Gonzalo Atardo y Kevin Schmidt; Joaquín Caballero y Julián Trucco

DT: Damián Pennesi

Cambios PSM Fútbol

40' Julián Gauna por Martin Ojeda

52' Theo Guiñazu x Ángel Franco.

87 ' Lautaro Piccolini x Kevin Schmidt

87' Axel Ramírez x Almirón

Definición por penales

Julián Trucco (PSM) Convertido 1-0

Rodrigo Aglieri (S) Convertido 1-1

Kevin Barrera (PSM) Convertido 2-1

Luciano Ímola (S) Atajado por Sodini 2-1

Gonzalo Atardo (PSM) Pegó en el palo derecho 2-1

Víctor Fernández (S) Convertido 2-2

Julián Gauna (PSM) Atajado por Hernández 2-2

Rodrigo Lechner (S) Desviado 2-2

Theo Guiñazú (PSM) Convertido 3-2

Mateo Figueredo (S) Desviado 3-2

Partido completo Radio Jota FM 98.3 Venado Tuerto

Embed - Sarmiento de Maggiolo vs Puerto San Martín - Torneo Regional 4° de final, vuelta

Noticias relacionadas
El equipo paraguayo finalizó su campaña de manera invicta. El torneo se desarrolló como antesala de los Juegos Suramericanos.

Fútbol Playa: Argentino perdió la final contra Sportivo Luqueño de la Copa Tricentenario de Rosario

Jeremías Ledesma se dio el gusto de atajar un penal en su regreso a Central.

Central: Jeremías Ledesma y Gastón Ávila ya sumaron minutos en los amistosos

Inseparables. Los hermanos Benavides hicieron historia en el Dakar.

Los hermanos Benavides ganaron la etapa y hacen historia en el Dakar 2026

El Colo Ramírez quiere tener una revancha en Newells.

El plan de Newell's para repatriar al Colo Ramírez y el objetivo si regresa el delantero

Ver comentarios

Las más leídas

El vice de Newells: El salario del plantel era una locura y la idea es reducirlo a la mitad

El vice de Newell's: "El salario del plantel era una locura y la idea es reducirlo a la mitad"

El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista

El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum

El plan para transformar el ex-Village Rosario, en pausa por el contexto económico

El plan para transformar el ex-Village Rosario, en pausa por el contexto económico

Lo último

PSM Fútbol perdió 2 a 0 en Maggiolo, pero ganó en los penales y es semifinalista

PSM Fútbol perdió 2 a 0 en Maggiolo, pero ganó en los penales y es semifinalista

Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale

Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale

El municipio liberó 32 terrenos usurpados a lo largo de 2025

El municipio liberó 32 terrenos usurpados a lo largo de 2025

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum

El estilista de 37 años estaba en un bar cuando un hombre entró y comenzó a disparar. Fue trasladado al hospital pero no sobrevivió
Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum
El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista

Inhabilitan para conducir por 75 años a la influencer libertaria de San Lorenzo Eugenia Rolón
Información General

Inhabilitan para conducir por 75 años a la influencer libertaria de San Lorenzo Eugenia Rolón

Firmat: murió un operario al recibir una descarga eléctrica
La Región

Firmat: murió un operario al recibir una descarga eléctrica

Quién era el peluquero de Fray Luis Beltrán que fue asesinado en Tulum
Información General

Quién era el peluquero de Fray Luis Beltrán que fue asesinado en Tulum

Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años
Policiales

Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El vice de Newells: El salario del plantel era una locura y la idea es reducirlo a la mitad

El vice de Newell's: "El salario del plantel era una locura y la idea es reducirlo a la mitad"

El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista

El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum

El plan para transformar el ex-Village Rosario, en pausa por el contexto económico

El plan para transformar el ex-Village Rosario, en pausa por el contexto económico

Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años

Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años

Ovación
Fútbol Playa: Argentino perdió la final contra Sportivo Luqueño de la Copa Tricentenario de Rosario
Ovación

Fútbol Playa: Argentino perdió la final contra Sportivo Luqueño de la Copa Tricentenario de Rosario

Fútbol Playa: Argentino perdió la final contra Sportivo Luqueño de la Copa Tricentenario de Rosario

Fútbol Playa: Argentino perdió la final contra Sportivo Luqueño de la Copa Tricentenario de Rosario

Central: Jeremías Ledesma y Gastón Ávila ya sumaron minutos en los amistosos

Central: Jeremías Ledesma y Gastón Ávila ya sumaron minutos en los amistosos

Los hermanos Benavides ganaron la etapa y hacen historia en el Dakar 2026

Los hermanos Benavides ganaron la etapa y hacen historia en el Dakar 2026

Policiales
Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años
Policiales

Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años

Detuvieron al hombre que acosó a la empleada de un almacén en Alberdi

Detuvieron al hombre que acosó a la empleada de un almacén en Alberdi

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba

Imputan a la banda de Chuky Monedita Nuñez, un recluso de alto perfil

Imputan a la banda de "Chuky Monedita" Nuñez, un recluso de alto perfil

La Ciudad
El municipio liberó 32 terrenos usurpados a lo largo de 2025
La Ciudad

El municipio liberó 32 terrenos usurpados a lo largo de 2025

El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista

El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista

Dos incendios de autos sacudieron la mañana del domingo en Rosario

Dos incendios de autos sacudieron la mañana del domingo en Rosario

El Barco Ciudad de Rosario se restaura en casa: un astillero local se hará cargo

El Barco Ciudad de Rosario se restaura en casa: un astillero local se hará cargo

Dos incendios de autos sacudieron la mañana del domingo en Rosario
La Ciudad

Dos incendios de autos sacudieron la mañana del domingo en Rosario

Trump rompió la regla más importante del Derecho internacional

Por Facundo Borrego
Información General

"Trump rompió la regla más importante del Derecho internacional"

Santa Fe alcanzó récords históricos en donación y trasplante de órganos
La Ciudad

Santa Fe alcanzó récords históricos en donación y trasplante de órganos

Menores que vendían droga: Niñez intervino, pero están con sus madres
La Ciudad

Menores que vendían droga: Niñez intervino, pero están con sus madres

Congreso: piden informes por la disolución del grupo antinarcotráfico en Rosario
politica

Congreso: piden informes por la disolución del grupo antinarcotráfico en Rosario

Discapacidad: afirman que hay familias que no pueden trasladar a sus hijos

Por Matías Petisce
La Ciudad

Discapacidad: afirman que "hay familias que no pueden trasladar a sus hijos"

Detuvieron al hombre que acosó a la empleada de un almacén en Alberdi
Policiales

Detuvieron al hombre que acosó a la empleada de un almacén en Alberdi

El cantante Mario Pereyra sufrió un robo insólito y escrachó al ladrón
Información general

El cantante Mario Pereyra sufrió un robo insólito y escrachó al ladrón

Sauce Viejo: dos detenidos por el doble homicidio de los pescadores en el río Coronda
La Región

Sauce Viejo: dos detenidos por el doble homicidio de los pescadores en el río Coronda

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba
Policiales

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba

El aeropuerto sumó dos nuevos vuelos y retoma una tradicional ruta hacia Brasil
La Ciudad

El aeropuerto sumó dos nuevos vuelos y retoma una tradicional ruta hacia Brasil

Susto en pleno centro de Rosario: cayó el vidrio de un balcón a la vereda
La Ciudad

Susto en pleno centro de Rosario: cayó el vidrio de un balcón a la vereda

Trump insistió en su interés en quedarse con Groenlandia les guste o no
El Mundo

Trump insistió en su interés en quedarse con Groenlandia "les guste o no"

Miles de venezolanos se movilizaron en Caracas por la liberación de Maduro
El Mundo

Miles de venezolanos se movilizaron en Caracas por la liberación de Maduro

Están definidos: ¿quiénes desembarcan en las torres Nordlink de Pichincha?

Por María Laura Neffen
Negocios

Están definidos: ¿quiénes desembarcan en las torres Nordlink de Pichincha?

Aseguran que la disolución de la Andis es la bala de plata que liquida el sistema

Por Matías Petisce
La Ciudad

Aseguran que la disolución de la Andis "es la bala de plata que liquida el sistema"

Narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas
Policial

Narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas

Congelan activos por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva
Política

Congelan activos por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva

¿Se terminó el misterio sobre Carlos Gardel?: hallaron un acta que revela su lugar de nacimiento
Información General

¿Se terminó el misterio sobre Carlos Gardel?: hallaron un acta que revela su lugar de nacimiento

Villa Gobernador Gálvez: demolieron un aguantadero de Jeringa Bogado
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: demolieron un aguantadero de Jeringa Bogado