PSM Fútbol perdió 2 a 0 en Maggiolo, pero ganó en los penales y es semifinalista del Regional Amateur

PSM Fútbol cayó como visitante por 2 a 0 ante Sarmiento de Maggiolo. Pero en la ida había ganado 3 a 1 y se impuso en la definición por penales.

PSM Fútbol está en las semifinales del Regional Amateur.

PSM Fútbol sigue dando que hablar en el Regional Amateur. Los de Puerto San Martín tras ganar 3 a 1 en la ida perdieron 2 a 0 en Maggiolo en la vuelta, pero luego se impusieron 3 a 2 en la definición por penales y son semifinalistas.

En el primer tiempo el equipo local obligado por las circunstancias y el apoyo de su público salió a vender cara la clasificación. Pero PSM hizo un planteo inteligente, hacía todo muy lento y de a poco las intenciones del equipo local se fueron apagando.

Todo iba sobre ruedas y en función de lo planeado. Pero a los 35’ el tren comenzó a descarrilar. Lo bajaron en el sector izquierdo, un poco delante de la mitad de la cancha a Miguel Amaya, lo cual generó una pelota parada para el local, que en ese momento del partido cotizó en oro.

Y Sarmiento no desaprovechó su oportunidad ya que luego del preciso centro de Leonel Medri, apareció en lo más alto Facundo Cortese para con un certero cabezazo anotar el 1 a 0 para los locales, resultado con el cual se fueron al descanso.

El panorama era otro. Porque los de Maggiolo solamente necesitan un gol para igualar la serie y forzar los penales.

Algo que ocurrió a los tres minutos del complemento luego de un tiro de esquina de Medri, cuando ante una mal salida del arquero Guido Sodini, el que saltó más alto que todos fue Juan Ignacio Figueredo para poner el 2 a 0 en el partido e igualar la serie 3 a 3.

El partido iba indeclinablemente a los penales. Pero a los 87’ PSM Fútbol tuvo la chance en los pies de Gabriel Almirón de descontar y sellar la clasificación, pero el arquero Leonardo Hernández se vistió de héroe y salvó su valla.

Luego llegó la infartante definición por penales donde PSM Fútbol se impuso por 3 a 2 y ahora jugará las semifinales contra Ben Hur de Rafaela.

Formación de PSM Fútbol

Guido Sodini; Gabriel Emanuel Almirón, Erik Ramos, Ángel Franco y Kevin Barrera; Martín Ojeda, Ángel Genés, Gonzalo Atardo y Kevin Schmidt; Joaquín Caballero y Julián Trucco

DT: Damián Pennesi

Cambios PSM Fútbol

40' Julián Gauna por Martin Ojeda

52' Theo Guiñazu x Ángel Franco.

87 ' Lautaro Piccolini x Kevin Schmidt

87' Axel Ramírez x Almirón

Definición por penales

Julián Trucco (PSM) Convertido 1-0

Rodrigo Aglieri (S) Convertido 1-1

Kevin Barrera (PSM) Convertido 2-1

Luciano Ímola (S) Atajado por Sodini 2-1

Gonzalo Atardo (PSM) Pegó en el palo derecho 2-1

Víctor Fernández (S) Convertido 2-2

Julián Gauna (PSM) Atajado por Hernández 2-2

Rodrigo Lechner (S) Desviado 2-2

Theo Guiñazú (PSM) Convertido 3-2

Mateo Figueredo (S) Desviado 3-2

Partido completo Radio Jota FM 98.3 Venado Tuerto