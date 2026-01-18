Regional Amateur: PSM Fútbol perdió como local ante Ben Hur y complicó sus chances

En la ida de las semifinales del Regional Amateur, PSM Fútbol no pudo en su estadio contra Ben Hur de Rafaela y cayó por 2 a 1.

PSM Fútbol dio un paso en falso en el Regional Amateur . En el partido de ida de la semifinal de la Región Litoral Sur, luego de ir ganando por 1 a 0, cayó 2 a 1 en condición de local frente a Ben Hur de Rafaela e hipotecó sus posibilidades de cara a la final de su región.

En el primer tiempo Ben Hur fue quien intentó imponer sus condiciones y PSM fue un equipo más cauto. Que buscó primero meterse en partido, controlar la situación y a partir de allí pensar en el arco de enfrente. Fue así que a los 22', luego de una pelota parada, tras el centro de Julián Caballero, apareció el gol de Julián Trucco (jugó con el dorsal número 21), quien con un cabezazo casi en la puerta del área grande puso el 1 a 0 para el conjunto local.

A partir de allí los rafaelinos fueron más concretos en sus intenciones y a través del movedizo Sebastián Jiménez, comenzaron a llegar con peligro hasta el arco de Guido Sodini. Fue luego de una jugada que inició el 10 de Ben Hur, que derivó en un centro, que encontró la zurda de Juan Ignacio Bono, para empatar el partido a los 40' ante una floja respuesta del arquero local.

Ben Hur comenzó mejor el segundo tiempo

El complemento comenzó de la mejor manera para los dirigidos por Carlos Trullet porque sobre los 48' otra vez Jiménez realizó otra buena maniobra, habitó al grandote Bono, el delantero eludió a Sodini y con un toque preciso puso el 2 a 1 para los rafaelinos

El local se tuvo que rearmar, se adelantó y trató de buscar la igualdad con mucho amor propio. Sobre los 52', llegó el centro de Atardo, Trucco logró cabecear y Medicina rechazó en la línea. Los minutos pasaron, pero el verdinegro lo buscó de todas las formas. A los 63', llegó un soberbio remate de Yair Bohnhonff, que se estrelló en el travesaño. En los minutos finales, el local lo intentó con garra y actitud, pero chocó con las atajadas de Astrada.

PSM Fútbol luchó hasta el final, pero chocó con la experiencia del equipo dirigido por Carlos Trullet que se llevó un gran triunfo en la primera semifinal del torneo Regional Amateur de la Región Litoral Sur. La revancha será el domingo 25 en Rafaela.

image

Formaciones de PSM Fútbol y Ben Hur de Rafaela

PSM Fútbol: Guido Sodini; Gabriel Almirón (71' Mateo Acosta), Erik Ramos, Julián Gauna y Kevin Barrera (85' Brandon Aguilera); Yair Bohnhoff (71' Axel Ramírez), Miguel Ángel Genes, Gonzalo Atardo y Kevin Schmidt (64' Ignacio Duch); Joaquín Caballero y Julián Trucco.

DT: Damián Pennesi.

Suplentes: Joan Trey, Eber Gauna y Lautaro Piccolini.

Ben Hur: Matías Astrada; Facundo Jofre, Rodrigo López Alba, Elías Medeiro y Ramiro Contrera (88' José Benito Alberto); Franco Villalba, Leandro Sola, Sebastián Jiménez y Kevin Velázquez (58' Diego Ignacio López); Lautaro Fleita (54' Bautista Bessone) y Juan Ignacio Bono.

DT: Carlos Trullet.

Suplentes: Mauricio Ricante, David Quinteros, Matías Aguirre y Hugo Hernán González.

Goles: 22' Trucco (PSM), 40' y 48' Bono (BH)

Arbitro: Maximiliano Manduca