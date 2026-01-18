Rosario empieza a palpitar los Juegos Suramericanos 2026 con una jornada gratuita frente al Monumento

Durante todo este domingo, el Parque a la Bandera es el escenario de una activación oficial rumbo a los Odesur, que se celebrarán del 12 al 26 de septiembre próximos

Rosario empieza a palpitar los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con una jornada recreativa en el Parque Nacional a la Bandera. Las actividades se realizan hasta las 20 de este domingo, de manera gratuita, y marcan el inicio de la cuenta regresiva del importante acontecimiento deportivo.

El objetivo es empezar a vivir los juegos antes de que inicien, por lo que la activación contará con la llegada de un tráiler inmersivo de última generación, diseñado para ofrecer una experiencia interactiva, tecnológica y pensada para todas las edades. A través de distintas estaciones, los visitantes podrán comenzar a sentir de cerca lo que serán los Juegos Suramericanos.

Entre las propuestas se destacan: recorridos virtuales en kayak por los ríos de Santa Fe, experiencias de ciclismo con realidad virtual a través de paisajes icónicos, simuladores para patear penales en un estadio virtual, trivias interactivas sobre los juegos y el deporte, espacios de E-sports y experiencias gamer, entre otras acciones.

Las propuestas municipales dijeron presente en horario matutino este domingo, con clases de zumba y un encuentro de newcom en el marco de una nueva jornada de Calle Recreativa.

En cambio, a lo largo de la tarde, además del tráiler inmersivo, se desarrolla un encuentro de mini vóley organizado por la Asociación de Voleibol de Rosario y un evento de fuerza de brazos, todo frente al Monumento a la Bandera. Como si fuese poco, estará presente Capi, la querida mascota oficial de los juegos.

Rosario, ciudad protagonista de Santa Fe 2026

La elección de Rosario como sede de esta activación no es casual. La ciudad será la que albergará a la mayor cantidad de deportes durante los Juegos Suramericanos. En este sentido, hay que recordar que las otras dos sedes del gran evento deportivo son Santa Fe y Rafaela.

Lo cierto es que Rosario se transforma así en la única ciudad del continente en haber organizado las tres competencias de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur), luego de haber albergado en 2019 los IV Juegos Suramericanos de Playa y en 2022 los III Juegos Suramericanos de la Juventud.

Como sede de la competencia, la provincia busca no solo estar a la altura de un evento internacional de máxima exigencia, sino también fortalecer la infraestructura deportiva de la provincia con una mirada de futuro.

Los juegos

Los Juegos Suramericanos 2026, que se celebrarán del 12 al 26 de septiembre de este año, recibirán a más de 4.000 atletas de 15 países (además de Argentina, estarán representados Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curaçao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela), que competirán en 57 disciplinas.

En Rosario, el centro de las competencias será el parque de la Independencia y el predio del ex Batallón 121 donde se alojarán las delegaciones y tendrán lugar las actividades acuáticas.

De acuerdo a estimaciones oficiales, la organización del evento deportivo demandará una inversión total en infraestructura que asciende a 90 millones de dólares. Los juegos dejarán un legado urbano y deportivo de largo plazo.

Sólo en Rosario, las obras proyectadas, licitadas y la mayoría de ellas en construcción son el Multiespacio Arena del Predio Ferial, el Microestadio del Parque Independencia, el Centro Acuático Provincial y la Cubierta Paseo XXI, el Estadio Multipropósito del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (Card) y la Pista de Atletismo del Card.