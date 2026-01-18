La Capital | Ovación | final

En una final dramática, Senegal se quedó con la Copa Africana de Naciones

Senegal abandonó la cancha en protesta por la sanción de un penal pero luego regresó y su arquero atajó el tiro desde los doce pasos. El triunfo llegó en el alargue

18 de enero 2026 · 20:53hs
En una final dramática, Senegal se quedó con la Copa Africana de Naciones

Senegal ganó la Copa Africana de Naciones de manera dramática. Los Leones de la Teranga vencieron al anfitrión, Marruecos, por 1 a 0, en una final que incluyó un gol anulado a Senegal, un penal para Marruecos, las quejas senegalesas que hasta llevaron a los jugadores a abandonar el campo para luego regresar, el arquero atajando el disparo desde los doce pasos y el agónico tanto de Pape Gueye en tiempo extra para la victoria.

Embed

El partido se desmadró cuando le anularon un gol a Senegal, en una de las últimas jugadas del tiempo reglamentario, con el resultado todavía empatado sin goles, y cuando ya casi no quedaba más tiempo el árbitro sancionó un penal para Marruecos. Los jugadores senegaleses reclamaron y finalmente decidieron dejar la cancha en protesta.

La decisión llevó a peleas entre algunos de los suplentes marroquíes y sus adversarios, hasta que los hinchas senegaleses saltaron entre los fotógrafos e intentaron invadir el campo desde detrás de uno de los arcos, con una larga fila de policías intentando contenerlos. Cuando parecía que la final quedaba suspendida, la Policía Antidisturbios llegó para ayudar a sus colegas y el partido se reanudó con un retraso de 14 minutos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LucasSawczuk/status/2012998426087006601&partner=&hide_thread=false

Finalmente, Brahim Díaz picó el penal, pero el arquero Édouard Mendy se quedó parado y evitó la caída de la valla senegalesa. Gueye luego convirtió el gol de la victoria a los cuatro minutos del tiempo extra con un tremendo zurdazo que se metió en el ángulo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Misma_Linea/status/2013000532592332909&partner=&hide_thread=false

Es la segunda victoria de Senegal en la Copa Africana. Los Leones de la Teranga ganaron la edición de 2021 tras una tanda de penales contra Egipto.

Noticias relacionadas
La foto de La Juana que llegó a la BBC

La Juana, la hincha de Central que llegó a la BBC: del Caribe Canalla al mundo

Juan Sforza debutó en Newells y luego emigró a Brasil. 

Sforza vuelve al fútbol argentino y será rival de Newell's en la primera fecha del torneo

La derecha es su fuerte. Luana Cáceres juega al tenis desde los 9 años. En 2025 fue reconocida como una de las tenistas destacadas de la Federación Santafesina. 

La historia de Luana, una chica que no corre tras la pelotita sino tras su destino

Regional Amateur. El equipo de Puerto General San Martín de buen andar en el torneo de AFA, buscará hacerse fuerte ante el León  de Rafaela para seguir con la ilusión de llegar al Federal A.  

Regional Amateur: PSM Fútbol recibe a Ben Hur en el partido de ida por la semifinal

Ver comentarios

Las más leídas

El desarrollo inmobiliario premium de Messi y Di María arranca a jugar en La Florida

El desarrollo inmobiliario premium de Messi y Di María arranca a jugar en La Florida

Barrio Inglés: el más pequeño de Rosario que nunca tendrá más de dos manzanas

Barrio Inglés: el más pequeño de Rosario que nunca tendrá más de dos manzanas

Los constantes cambios de mano de los locales gastronómicos de Rosario

Los constantes cambios de mano de los locales gastronómicos de Rosario

Estoy arrepentida, dijo la turista argentina retenida en Brasil por gestos racistas

"Estoy arrepentida", dijo la turista argentina retenida en Brasil por gestos racistas

Lo último

En una final dramática, Senegal se quedó con la Copa Africana de Naciones

En una final dramática, Senegal se quedó con la Copa Africana de Naciones

Tenis: Victoria Bosio luchó pero no pudo con Spiteri en el W50 de Buenos Aires

Tenis: Victoria Bosio luchó pero no pudo con Spiteri en el W50 de Buenos Aires

Reconquista: imputaron a un carnicero que degolló a su esposa e intentó suicidarse

Reconquista: imputaron a un carnicero que degolló a su esposa e intentó suicidarse

General Motors extenderá los parates en la planta de Alvear en 2026 y pagará salarios al 75 %

La automotriz confirmó que durante este año mantendrá una semana de parate mensual en la planta santafesina
General Motors extenderá los parates en la planta de Alvear en 2026 y pagará salarios al 75 %
Un hombre fue baleado en la cabeza en barrio República de la Sexta
Policiales

Un hombre fue baleado en la cabeza en barrio República de la Sexta

Empalme Graneros: una mujer murió y un hombre quedó grave tras un ataque armado
Policiales

Empalme Graneros: una mujer murió y un hombre quedó grave tras un ataque armado

Estoy arrepentida, dijo la turista argentina retenida en Brasil por gestos racistas
Información General

"Estoy arrepentida", dijo la turista argentina retenida en Brasil por gestos racistas

El desarrollo inmobiliario premium de Messi y Di María arranca a jugar en La Florida
La Ciudad

El desarrollo inmobiliario premium de Messi y Di María arranca a jugar en La Florida

Al menos 21 muertos en un choque de trenes de alta velocidad en España
Información General

Al menos 21 muertos en un choque de trenes de alta velocidad en España

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El desarrollo inmobiliario premium de Messi y Di María arranca a jugar en La Florida

El desarrollo inmobiliario premium de Messi y Di María arranca a jugar en La Florida

Barrio Inglés: el más pequeño de Rosario que nunca tendrá más de dos manzanas

Barrio Inglés: el más pequeño de Rosario que nunca tendrá más de dos manzanas

Los constantes cambios de mano de los locales gastronómicos de Rosario

Los constantes cambios de mano de los locales gastronómicos de Rosario

Estoy arrepentida, dijo la turista argentina retenida en Brasil por gestos racistas

"Estoy arrepentida", dijo la turista argentina retenida en Brasil por gestos racistas

La chica de la boutique en Roldán: De cada negocio hice amigos que conservo

La chica de la boutique en Roldán: "De cada negocio hice amigos que conservo"

Ovación
Tenis: Victoria Bosio luchó pero no pudo con Spiteri en el W50 de Buenos Aires

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: Victoria Bosio luchó pero no pudo con Spiteri en el W50 de Buenos Aires

Tenis: Victoria Bosio luchó pero no pudo con Spiteri en el W50 de Buenos Aires

Tenis: Victoria Bosio luchó pero no pudo con Spiteri en el W50 de Buenos Aires

Verano canalla en Mar del Plata: buscan que Aldosivi–Central se juegue con público visitante

Verano canalla en Mar del Plata: buscan que Aldosivi–Central se juegue con público visitante

La Juana, la hincha de Central que llegó a la BBC: del Caribe Canalla al mundo

La Juana, la hincha de Central que llegó a la BBC: del Caribe Canalla al mundo

Policiales
Reconquista: imputaron a un carnicero que degolló a su esposa e intentó suicidarse
Policiales

Reconquista: imputaron a un carnicero que degolló a su esposa e intentó suicidarse

Empalme Graneros: una mujer murió y un hombre quedó grave tras un ataque armado

Empalme Graneros: una mujer murió y un hombre quedó grave tras un ataque armado

Se entregó el joven acusado de atacar a balazos a su exnovia en barrio Belgrano

Se entregó el joven acusado de atacar a balazos a su exnovia en barrio Belgrano

Condenaron a un jefe narco que manejaba búnkeres en zona norte desde Coronda

Condenaron a un jefe narco que manejaba búnkeres en zona norte desde Coronda

La Ciudad
Rosario empieza a palpitar los Juegos Suramericanos 2026 con una jornada gratuita frente al Monumento
La Ciudad

Rosario empieza a palpitar los Juegos Suramericanos 2026 con una jornada gratuita frente al Monumento

El desarrollo inmobiliario premium de Messi y Di María arranca a jugar en La Florida

El desarrollo inmobiliario premium de Messi y Di María arranca a jugar en La Florida

El tiempo en Rosario: tras la alerta amarilla, el domingo amaneció fresco y ventoso

El tiempo en Rosario: tras la alerta amarilla, el domingo amaneció fresco y ventoso

Barrio Inglés: el más pequeño de Rosario que nunca tendrá más de dos manzanas

Barrio Inglés: el más pequeño de Rosario que nunca tendrá más de dos manzanas

Rosario concentra seis de cada diez derribos de búnkers de droga en Santa Fe
Policiales

Rosario concentra seis de cada diez derribos de búnkers de droga en Santa Fe

Violencia de género: dos mujeres baleadas con pocas horas de diferencia
Policiales

Violencia de género: dos mujeres baleadas con pocas horas de diferencia

Tras 26 años, se firmó el acuerdo Mercosur-Unión Europea
Política

Tras 26 años, se firmó el acuerdo Mercosur-Unión Europea

Condenaron a un jefe narco que manejaba búnkeres en zona norte desde Coronda
Policiales

Condenaron a un jefe narco que manejaba búnkeres en zona norte desde Coronda

Dos detenidos y el hallazgo de un búnker de venta de droga tras 8 allanamientos
Policiales

Dos detenidos y el hallazgo de un búnker de venta de droga tras 8 allanamientos

Apareció una familia de carpinchos en un club rosarino
La Ciudad

Apareció una familia de carpinchos en un club rosarino

Adiós a Guillermo Salatino, uno de los periodistas más emblemáticos del tenis
Ovación

Adiós a Guillermo Salatino, uno de los periodistas más emblemáticos del tenis

Arrancaron los trabajos de bacheo en la conexión entre Rosario y Victoria

Por Matías Petisce
La Ciudad

Arrancaron los trabajos de bacheo en la conexión entre Rosario y Victoria

Milei pasó por Jesús María, cantó con el Chaqueño y agradeció a Córdoba
Política

Milei pasó por Jesús María, cantó con el Chaqueño y agradeció a Córdoba

Santa Fe: una beba de un año está grave tras ser atacada por un perro
La Región

Santa Fe: una beba de un año está grave tras ser atacada por un perro

Fumaba en el baño de un colectivo de larga distancia y terminó detenido
Policiales

Fumaba en el baño de un colectivo de larga distancia y terminó detenido

Fuerte movimiento turístico en la provincia durante la primera quincena de 2026
La Región

Fuerte movimiento turístico en la provincia durante la primera quincena de 2026

Avanza la iniciativa para permitir publicidad en taxis: se conocieron más detalles

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Avanza la iniciativa para permitir publicidad en taxis: se conocieron más detalles

El gobierno debate hasta dónde abrir el proyecto de reforma laboral
Política

El gobierno debate hasta dónde abrir el proyecto de reforma laboral

Anmat clausuró otro laboratorio rosarino y obligó a retirar sus productos
La Ciudad

Anmat clausuró otro laboratorio rosarino y obligó a retirar sus productos

La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas
La Región

La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas

El municipio ampliará y remodelará doce centros de salud durante 2026
La Ciudad

El municipio ampliará y remodelará doce centros de salud durante 2026

La cárcel de alto perfil El Infierno ya tiene un 40% de avance
Policiales

La cárcel de alto perfil "El Infierno" ya tiene un 40% de avance

Luis Caputo informó que el año 2025 volvió a cerrar con superávit fiscal
Economía

Luis Caputo informó que el año 2025 volvió a cerrar con superávit fiscal

Javkin habló sobre el boleto de colectivo: Un aumento tiene como consecuencia la baja de pasajeros
La Ciudad

Javkin habló sobre el boleto de colectivo: "Un aumento tiene como consecuencia la baja de pasajeros"