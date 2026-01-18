En una final dramática, Senegal se quedó con la Copa Africana de Naciones Senegal abandonó la cancha en protesta por la sanción de un penal pero luego regresó y su arquero atajó el tiro desde los doce pasos. El triunfo llegó en el alargue 18 de enero 2026 · 20:53hs

Senegal ganó la Copa Africana de Naciones de manera dramática. Los Leones de la Teranga vencieron al anfitrión, Marruecos, por 1 a 0, en una final que incluyó un gol anulado a Senegal, un penal para Marruecos, las quejas senegalesas que hasta llevaron a los jugadores a abandonar el campo para luego regresar, el arquero atajando el disparo desde los doce pasos y el agónico tanto de Pape Gueye en tiempo extra para la victoria.

Vamos a repasar en limpio todo el escándalo de la final de la Copa Africana, porque es realmente increíble.



El partido entre Marruecos y Senegal estaba 0 a 0, muy peleado. Hasta que a los 94, Senegal tiene este gol que el árbitro anula. pic.twitter.com/nXR6lavkVY — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) January 18, 2026 El partido se desmadró cuando le anularon un gol a Senegal, en una de las últimas jugadas del tiempo reglamentario, con el resultado todavía empatado sin goles, y cuando ya casi no quedaba más tiempo el árbitro sancionó un penal para Marruecos. Los jugadores senegaleses reclamaron y finalmente decidieron dejar la cancha en protesta.

La decisión llevó a peleas entre algunos de los suplentes marroquíes y sus adversarios, hasta que los hinchas senegaleses saltaron entre los fotógrafos e intentaron invadir el campo desde detrás de uno de los arcos, con una larga fila de policías intentando contenerlos. Cuando parecía que la final quedaba suspendida, la Policía Antidisturbios llegó para ayudar a sus colegas y el partido se reanudó con un retraso de 14 minutos.

Última jugada del partido. Penal. Brahim Díaz tenía la chance de cortar con la sequía de Marruecos de 50 años sin ser campeón africano. HIZO ESTO. Final al alargue con Senegal. pic.twitter.com/JX4MGndUvq — Lucas (@LucasSawczuk) January 18, 2026 Finalmente, Brahim Díaz picó el penal, pero el arquero Édouard Mendy se quedó parado y evitó la caída de la valla senegalesa. Gueye luego convirtió el gol de la victoria a los cuatro minutos del tiempo extra con un tremendo zurdazo que se metió en el ángulo.

SABLAZO AL ÁNGULO DE PAPE GUEYE PARA QUE SENEGAL LE GANE 1-0 A MARRUECOS.



Inatajable.



pic.twitter.com/1K26sX70kh — Misma Línea (@Misma_Linea) January 18, 2026 Es la segunda victoria de Senegal en la Copa Africana. Los Leones de la Teranga ganaron la edición de 2021 tras una tanda de penales contra Egipto.