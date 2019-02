Otra chance. Paredes vuelve a ser titular tras tres partidos. En este ciclo no tiene tantos minutos de juego.

Las mayores complicaciones de Newell's en el reinicio de la Superliga estaban de mitad de cancha en adelante: en la generación de juego y la eficacia frente al arco. De pronto, de manera inesperada, surgió un problema donde tenía todo más claro. Stéfano Callegari quedó descartado para el lunes por una distensión y Fabricio Fontanini es duda por una sobrecarga muscular. El reemplazante del primer marcador central será Teodoro Paredes, cuya última participación fue contra Unión (0-0) y aprobó. Mientras que el juvenil Juan Pablo Freytes, debutante la fecha pasada contra Vélez, ingresará de titular si no se recupera Fontanini.

Newell's se quedó sin Callegari y no es la única modificación que adelantó ayer el entrenador Héctor Bidoglio en la conferencia de prensa posterior al entrenamiento en el Coloso. Adelantó que Alexis Rodríguez, autor del gol en el empate contra San Lorenzo (1-1) el fin de semana pasado, ingresará desde el inicio. Y agregó que confía en que Mariano Bíttolo estará en condiciones para recibir a San Martín de San Juan, aunque ya tiene una alternativa si ocurriese lo impensado de que no juegue, con la aparición de otro juvenil, Alan Luque.

"Callegari tuvo una pequeña distensión en el recto y no va a llegar. No es nada grave, pero justo le pasó ayer (jueves) y estamos muy cerca del encuentro. La semana que viene, a lo mejor lo podemos sumar a los entrenamientos", señaló Bidoglio, antes de confirmar que lo reemplazará con el paraguayo Paredes.

Nunca había faltado Callegari con Bidoglio. Su ausencia desarma la habitual pareja de centrales que conforma con Fontanini, que incluso tampoco se sabe si jugará. Nada está garantizado, pero Paredes está capacitado para responder en las mismas condiciones del juvenil zaguero. Con menor participación desde la asunción del actual entrenador, cumplió el día que faltó Fontanini por suspensión en la visita a Unión. No dio ninguna señal de falta de ritmo futbolístico, si bien estaba entrando poco. Ese día fue segundo central. El lunes le tocará ser el último hombre.

Paredes llegó a Newell's a mitad de 2018 para ser titular y después de ser la figura en la 2ª fecha contra Independiente (2-2) se desgarró y estuvo varios partidos afuera. Recuperado, volvió al puesto y se mantuvo hasta el último partido de Omar De Felippe, en la derrota contra Aldosivi (0-1).

A partir de ese momento, con Bidoglio en el banco, el preferido fue Callegari. El paraguayo sólo entró un cuarto de hora contra Patronato (1-0) y unos minutos frente a San Martín de Tucumán (3-0), con el objetivo de que el equipo se reforzara defensivamente.

En el primer partido del año, se quedó en el banco contra Boca (1-0). Como ese día Fontanini buscó ser amonestado para llegar a la quinta tarjeta amarilla para no jugar contra Unión por suspensión y evitar así perderse el clásico, Bidoglio debió recurrir a Paredes. El paraguayo hizo pareja con Callegari y fue el mejor de la defensa. Ganó de arriba y marcó con firmeza.

La reaparición de Fontanini para el enfrentamiento contra Central devolvió a Paredes al banco de suplentes, donde también estuvo en el Nuevo Gasómetro frente a San Lorenzo. Duro para marcar, ordenado y sólido en el juego aéreo, tiene una buena oportunidad para demostrar que está capacitados para disputar ese puesto.

La chance del debutante

La variante mencionada es la que causa menores interrogantes. Se sabe de lo que es capaz Paredes y de lo que dio hasta acá Callegari. Diferente es la situación en la posición del otro marcador central si es que entra Juan Pablo Freytes. El juvenil recién comienza el camino en primera división. Su única presencia, contra San Lorenzo, fue auspiciosa, jugando 45' de lateral izquierdo. Lo suyo recién empieza. Hay que esperar cómo responde y de lo que puede dar. Bidoglio confía en el defensor, de 19 años.

"Si no llega Fontanini, el reemplazante será Freytes. Siempre dijimos que el recambio serán los chicos. El otro día le tocó entrar en el entretiempo (por lesión de Bíttolo). Ahora a lo mejor le toca de titular. Confiamos en él y estoy seguro de que está preparado", dijo Bidoglio.

Freytes fue zaguero en las inferiores y en la reserva jugó de marcador izquierdo. En esta posición disputó el segundo tiempo ante San Lorenzo. Fue su debut en primera y no se achicó. Defendió bien y se animó a proyectarse.

Para que juegue contra los sanjuaninos en la zaga depende de lo que suceda con el titular. "A Fontanini lo estamos esperando. Es duda. Viene con un problema que trae de la pretemporada. Se le carga el isquiotibial. Médicamente no le salió nada, pero la molestia la sigue teniendo. Lo vamos a esperar. Nos quedan dos días todavía. Vamos a ver cómo evoluciona y si podemos contar con él el lunes", dijo Bidoglio.

Pero Freytes quizás tenga chance en otro lugar de la cancha. Es que Bíttolo tuvo un traumatismo en la región inguinal por un golpe en la última fecha y aún no fue ratificado. De todos modos, el entrenador dijo que creía que no tendría problemas en jugar de titular. "Se viene recuperando y está cada vez mejor. Hoy (ayer) entrenó y es probable que pueda llegar", dijo el entrenador.

Si Bíttolo no se recupera y Freytes debe ir a la zaga, el entrenador piensa en Alan Luque para marcar la punta. Pero sólo sería posible si se da esta combinación de situaciones adversas.

El estado físico de los futbolistas siempre puede causar imponderables y Bidoglio se encontró con esta complejidad donde menos inconvenientes tenía, la defensa. A dos días del encuentro ante San Martín de San Juan, la formación será con: Alan Aguerre; Facundo Nadalín, Teodoro Paredes, Fabricio Fontanini o Juan Freytes y Mariano Bíttolo; Jerónimo Cacciabue y Braian Rivero; Alexis Rodríguez, Mauro Formica y Maxi Rodríguez; Cristian Insaurralde.

Fydriszewski y Moreno para el banco

Francisco Fydriszewski, delantero titular hasta la distensión en el bíceps que lo dejó afuera de los últimos tres partidos, tiene grandes chances de ir al banco, donde es seguro que estará el mediocampista Aníbal Moreno, reciente integrante del seleccionado argentino en el Sudamericano Sub 20. El juvenil concentró para el último partido, aunque finalmente no estuvo entre los 18. Leonel Ferroni todavía no puede jugar por un esguince de mediopié izquierdo. Tampoco Angelo Gabrielli y Ribair Rodríguez, a causa de distintas dolencias. En el caso del uruguayo, Bidoglio dijo que quizás esté listo para el encuentro contra River del próximo fin de semana. "Es probable que mañana (hoy) o el domingo (mañana) Ribair entrene con el plantel. La semana que viene será normal para él y lo podemos llegar a tener en cuenta para el partido con River", dijo Bidoglio.