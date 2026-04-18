La polémica que todo Newell's reclamó: por qué el VAR no revisó la jugada del penal a Herrera

Rodrigo Herrera fue el protagonista de una polémica jugada dentro del área del Tatengue en el primer tiempo, pero el árbitro Fernando Espinoza ni la revisó

Promediaba el primer tiempo cuando a la salida de un córner Rodrigo Herrera y Lautaro Vargas se cruzaron en el área de Unión. La jugada generó el reclamo de Newell’s tanto en el campo de juego como en las redes sociales. Sin embargo, el árbitro Fernando Espinoza ni siquiera fue llamado por el VAR. ¿Por qué?

El partido no había empezado de la mejor manera para la Lepra tras el gol de Marcelo Estigarribia, pero lo emparejó con el infortunito de Matías Mansilla. Así, Newell’s y Unión empataban 1 a 1 a los 30 minutos del primer tiempo cuando el rojinegro tuvo una pelota parada a su favor que llevó peligro al área de los locales.

Centro al corazón del área desde la izquierda, la turba de jugadores peleó por la pelota que terminó en el otro extremo. El rebote parecía tenerlo controlado Lautaro Vargas, defensor de Unión, pero se vio sorprendido por el mediocampista leproso, Rodrigo Herrera, que cayó en el campo de juego.

Newell’s reclamó enérgicamente penal, mientras los jugadores rivales negaban la acción. Sin embargo, Fernando Espinoza, el árbitro del encuentro, no cobró la pena máxima. Los reclamos por la revisión del VAR no tardaron en llegar, pero el colegiado nunca fue advertido, por lo que el juego se reanudó con la pelota para los Tatengues.

¿Por qué no llamó el VAR?

Aunque el partido se demoró varios minutos, Yamil Possi en el VAR, acompañado por Gerardo Lencina como asistente del VAR, nunca llamaron a Espinoza para que analice la jugada.

“Se observa de manera clara que el jugador de Unión es quien llega primero al balón, logrando jugarlo de forma lícita”, señaló Miguel Ángel Scime, director del Instituto de Formación especializado en Arbitraje (IAF), exárbitro y asesor de la FIFA.

El referente de árbitros explicó a través de X que luego de que el jugador del Tate toca la pelota “el contacto que se produce es consecuencia de la acción del jugador de Newell’s, quien provoca el mismo al continuar su desplazamiento e impactar contra el adversario, sin que exista una infracción previa por parte del defensor”.

Además, Scime agregó que luego del análisis del VAR se detecta que no hubo infracción ya que “el jugador que disputa el balón lo hace en forma correcta y el contacto no es producto de una acción imprudente, temeraria ni con uso de fuerza excesiva”.

Por último, el exárbitro argentino sentenció “la decisión adecuada es no sancionar penal y permitir la continuidad del juego”.