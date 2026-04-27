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Cuándo corre Franco Colapinto: días, horarios y transmisión del GP de Miami

El argentino regresará a las pistas de la Fórmula 1 tras un receso de un mes. Será la primera vez que corra en el circuito de Florida

27 de abril 2026 · 13:03hs
Franco Colapinto correrá en Miami tras un mes de receso de la Fórmula 1.

Franco Colapinto correrá en Miami tras un mes de receso de la Fórmula 1.

Franco Colapinto pasó por Buenos Aires y revolucionó al público argentino, que finalmente pudo verlo en vivo en el país, en una exhibición que reunió a unos 600 mil espectadores. Tras un emotivo domingo en casa, el piloto de Alpine se prepara de cara al regreso de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Miami.

Un mes después del GP de Japón, la última carrera que se disputó en la máxima categoría del automovilismo, los corredores y las escuderías se ponen a punto para concluir el regreso y volver a las pistas. Cabe recordar que este particular receso tuvo lugar por la cancelación de los GP de Baréin y Arabia Saudita, debido al conflicto en Medio Oriente.

Alpine trabajó durante varias semanas en la puesta a punto del A526, tanto con Colapinto como con Pierre Gasly, su compañero, y acompañó al argentino en el mega evento realizado en Palermo, un mimo para su joven figura y sus fanáticos.

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El piloto de Alpine deslumbró a sus fanáticos en Buenos Aires con el Lotus E20.

El piloto de Alpine deslumbró a sus fanáticos en Buenos Aires con el Lotus E20.

No obstante, los deberes llaman y la exigencia es alta, ya que la escudería francesa deberá pelear por sumar importantes puntos que lo mantengan en su privilegiado 5º puesto en el Campeonato de Constructores o incluso le permitan ilusionarse con escalar aún más en la tabla.

El Autódromo Internacional de Miami traerá un desafío para Colapinto, debido a que será la primera vez que corra en este circuito en la F1, caracterizado por estar ubicado alrededor del Hard Rock Stadium y por contar con peligrosos muros. Además, será un fin de semana con carrera sprint, por lo que el tiempo de preparación será menor.

Cómo es el circuito de Miami

El Autódromo Internacional de Miami es un circuito semipermanente, ya que se destaca por ser una pista urbana temporal, que fue inaugurado en 2022 y diseñado especialmente para recibir carreras de la Fórmula 1. Se encuentra ubicado en Miami Gardens, en el predio del Hard Rock Stadium, donde la selección argentina fue campeona de la Copa América 2024.

Este circuito cuenta con una longitud de 5,4 kilómetros, con 19 curvas y un total de 308 kilómetros de competencia, a lo largo de 57 vueltas que tendrá de extensión la carrera principal del domingo. La pista permite adelantamientos, pero cuenta con sectores angostos con muros que requieren de la precisión de los pilotos.

Según indicaron medios internacionales, desde su ingreso en el calendario oficial de la F1, la mejor vuelta en este circuito la registró Max Verstappen en 2023, con un récord 1:29.708 registrado a bordo del Red Bull. En su última edición, en 2025, Oscar Piastri se llevó la victoria con su McLaren.

Circuito Miami f1 2026

>> Leer más: Quién es Maia Reficco, la joven actriz que enamoró a Franco Colapinto

Cuándo se disputa el GP de Miami

El Gran Premio de Miami se disputará desde el viernes 1º al domingo 3 de mayo en el Autódromo Internacional de Miami. La primera jornada del viernes contará con la única práctica libre, que tendrá una extensión de 90 minutos, ya que unas horas más tarde será el turno de la clasificación a la carrera sprint.

Durante el mediodía del sábado se correrá la sprint y, luego, será el turno la clasificación a la carrera del domingo. Finalmente, el domingo tendrá lugar la carrera principal, en la que se disputará el Gran Premio de Miami.

Toda la actividad del fin de semana en el Autódromo Internacional de Miami será transmitida en vivo a través de Fox Sports y Disney+, este último exclusivamente para suscriptores del plan premium.

Horarios del GP de Miami

Viernes 1º de mayo

Práctica Libre 1: 13

Clasificación sprint: 17.30

Sábado 2 de mayo

Carrrera sprint: 13

Clasificación: 17

Domingo 3 de mayo

Carrera: 17

* Horario en Argentina

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