El posteo de Franco Colapinto tras el histórico road show: "Fue algo épico que no me voy a olvidar"

Franco Colapinto hizo historia este domingo con un multitudinario road show por las calles de Buenos Aires que convocó a más de 600 mil fanáticos. Con frecuentes saludos al público presente y largas vueltas con un Lotus E20 ambientado con los colores de Alpine y el emblemático Flecha de Plata que supo manejar Fangio, la exhibición del piloto argentino reavivó el sueño de la vuelta de la Fórmula 1 al país en un futuro cercano.

El corredor pilarense compartió un posteo luego del evento: “De los mejores días de mi vida manejar un f1 en casa fue algo épico que no me voy a olvidar nunca!!!!". Además, agradeció la masiva convocatoria: "Esta fiesta es de todos ustedes gracias por hacerlo posible y por hacernos pasar un día tan especial!!!!!!!”

Los mensajes de sus seguidores no tardaron en llegar. "Todos con vos", "De este día no nos vamos a ir nunca" y "Verte en casa fue el sueño de todos que hiciste realidad" fueron algunas de las dedicatorias por venir a la Argentina.

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El mensaje de Flavio Briatore

Otro de los que se hizo eco del multitudinario evento fue Flavio Briatore, quien le dedicó un posteo al corredor argentino: "¡Qué día para ti, Franco Colapinto!". Además, la publicación del italiano estuvo acompañado de dos imágenes del piloto bonaerense: una saludando al público presente y otra manejando el Lotus E20.

El director ejecutivo de la escudería francesa expresó su alegría por la histórica presentación de Alpine en Buenos Aires: "Bravo Argentina y Buenos Aires por su entusiasta respuesta a tan increíble evento. ¡Nos vemos en Miami, Franco, para que me cuentes todo!".

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Este mensaje es una demostración más del apoyo que depositó Briatore a Colapinto desde sus inicios con la marca de la Fórmula 1. En la previa al inicio de la temporada 2026, el dirigente destacó la evolución del piloto en comparación con el año pasado: "Creo que Franco está cambiando mucho. Es más hombre. El año pasado era como un niño, recién llegado de La Pampa. Ahora es mucho más agresivo, mucho más fuerte. Veo que su madurez aumenta cada día. Está más interesado en hablar con los ingenieros. Pasa mucho tiempo en el túnel de viento. Tiene mucha disciplina. Para mí, creo que es competitivo. Especialmente, necesita concentrarse en la clasificación".