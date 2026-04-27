La Capital | La Ciudad | aeropuerto

El aeropuerto registró en marzo un 73% de mayor movimiento internacional

La terminal aérea local tuvo un pico histórico en este segmento y ocupó el tercer lugar en las estaciones aéreas del interior. Además acumuló un 40 por ciento más de pasajeros totales.

27 de abril 2026 · 06:10hs
El Aeropuerto de Rosario experimenta un crecimiento en la frecuencia de sus vuelos este 2026. En marzo tuvo un pico histórico de un 73 por ciento en movimiento internacional.

El Aeropuerto de Rosario experimenta un crecimiento en la frecuencia de sus vuelos este 2026. En marzo tuvo un pico histórico de un 73 por ciento en movimiento internacional.

El Aeropuerto Internacional Rosario "Islas Malvinas" es protagonista de una revolución de los cielos. El mes pasado alcanzó una cifra récord en movimiento internacional con un aumento del 73 por ciento interanual y un 40 por ciento más de pasajeros totales. De esta forma, el segmento de vuelos al exterior alcanzó el tercer lugar dentro de los aeropuertos del interior del país. Destinos como Panamá, Río de Janeiro y San Pablo acumularon 36 mil pasajeros en conjunto, con asientos ocupados en los vuelos por encima del promedio nacional.

El informe de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) correspondiente a marzo de este año destacó a la terminal aérea rosarina entre las tres del interior con mayor peso internacional. Con 67 mil pasajeros en el mes y un crecimiento acumulado del 31 por ciento en lo que va del año, el aeropuerto se afirma como motor estratégico para la región.

>>Leer más: Más vuelos desde el aeropuerto de Rosario: suman rutas directas a Bariloche, Chapelco e Iguazú

Aeropuerto en modo internacional

El segmento internacional fue el gran protagonista, y además de ocupar el podio en peso relativo dentro de los aeropuertos del interior, registró un incremento del 73 por ciento en forma interanual y un 49 por ciento acumulado en 2026. De estos porcentajes las rutas hacia Panamá, Río de Janeiro y San Pablo marcaron un fuerte dinamismo, con más de 36 mil pasajeros en conjunto y factores de ocupación superiores al promedio nacional.

De ello, 15.132 pasajeros en marzo volaron en la ruta Rosario-Panamá, un hub (punto de conexión que se usa de base para transbordos y ampliar destinos) que le da a la terminal rosarina una multiplicidad de opciones hacia otros aeropuertos del continente y del mundo.

Aeropuerto 21.3

Por otro lado, en el segmento de cabotaje, el aeropuerto local se ubicó en el puesto 18 en pasajeros, con variaciones moderadas: un 1 por ciento arriba en forma interanual y un 2 por ciento en el acumulado anual. La ruta Aeroparque-Rosario alcanzó el puesto 30 en vuelos, con 162 operaciones y un factor de ocupación del 67 por ciento, mientras que la conexión Bariloche-Rosario se posicionó 16ª por volumen de pasajeros, con 2.642 viajeros.

>>Leer más: Rosario recupera vuelos directos a Salta: frecuencias y horarios

El ministro de Desarrollo Productivo santafesino, Gustavo Puccini, remarcó que esto es fruto del impulso que viene dando provincia a la aeroterminal, y una gestión enfocada en mejorar la conectividad para los usuarios con perfil turístico y “pensando también en el mundo productivo”.

Turístico y logístico

A su vez, Puccini destacó: “El Aeropuerto Internacional de Rosario dejó de ser periférico para convertirse en un nodo estratégico del interior. No hablamos solo de pasajeros, sino de turismo que dinamiza la ciudad y de logística que abre mercados para nuestra producción. Esa es la transformación que estamos impulsando desde Santa Fe”, Y para ahondar en ambos conceptos, remarcó: “Estos resultados muestran que no solo se amplía su rol turístico, sino que también hay una consolidación como plataforma logística para la producción santafesina, generando empleo y oportunidades en toda la provincia”.

Además, desde el gobierno provincial destacaron que se siguen explorando nuevas opciones de cabotaje y se apunta nuevas frecuencias a Punta Cana y Madrid.

Temporada de invierno

Cabe destacar que para la temporada de invierno 2026 la terminal aérea rosarina sumará nuevas conexiones directas a tres destinos turísticos clave: Bariloche, Chapelco y Puerto Iguazú.

La programación, que comenzará en julio, sumará un total de ocho frecuencias semanales. La nueva grilla incluirá cuatro vuelos semanales (lunes, miércoles, viernes y sábados) desde el 3 de julio a Bariloche. Y también dos frecuencias a otro destino de esquí como Chapelco (viernes y domingos), entre el 3 de julio y el 28 de agosto. Asimismo, habrá dos vuelos semanales al aeropuerto misionero (jueves y domingos) a partir del 9 de julio. De esta forma, y saliendo directo desde Rosario, se destacan más opciones para que el público de toda la región evite ir a Buenos Aires.

Aeropuerto Rosario 2.3
El Aeropuerto Internacional de Rosario busca posicionarse ante las compañías aéreas más importantes de la región

El Aeropuerto Internacional de Rosario busca posicionarse ante las compañías aéreas más importantes de la región

>>Leer más: El aeropuerto de Rosario crece con fuerza y suma rutas nacionales e internacionales

Mientras tanto, la ruta aérea entre Rosario y Salta volvió a operar desde el 4 de este mes, con dos frecuencias semanales a cargo de Aerolíneas Argentinas. Los vuelos son operados con aeronaves Embraer E190, con capacidad para 96 pasajeros.

Entre otros anuncios, la compañía dominicana Arajet ya confirmó su operación desde la ciudad con vuelos directos a Punta Cana a partir del 16 de junio, mientras que Aerolíneas prepara despegar desde Rosario a Miami para el inicio del Mundial de Fútbol. Para los amantes de la Fórmula Uno, ya se han diseñado vuelos charter a San Pablo para que el público amante de la máxima categoría pueda llegar directo a la que en principio iba a ser la prueba 21, a disputarse el 8 de noviembre, para ver la carrera en el autódromo José Carlos Pace, conocido popularmente como Interlagos, la elite del deporte motor.

Directo a Madrid

La página oficial del aeropuerto de Rosario confirmó además que a partir del 1º de octubre la compañía española World2Fly con dos vuelos semanales. De Rosario a Madrid está anunciado el despegue los martes a las 23.10 y aterriza el miércoles a las 15:45 en la capital española. Y despega los jueves a las 20 y arriba al Viejo Mundo el viernes a las 12.35. El recorrido Madrid-Rosario sale los martes a las 13.30 y llega a Rosario a las 21.10. Mientras que sale de la capital española los jueves, a las 10.25, para tocar suelo rosarino a las 18. En la web de la compañía aérea española, la conexión se publicita bajo el título: "Conocé el Rosario de Messi y Di María: ruta futbolera por la ciudad de los campeones".

Noticias relacionadas
el tiempo en rosario: lunes con mas viento y un anticipo del invierno

El tiempo en Rosario: lunes con más viento y un "anticipo" del invierno

Rosario vivirá días de bajas temperaturas esta semana.

Llegó el primer frío del año a Rosario: cómo estará el tiempo esta semana

La calle recreativa tuvo su primer Coffee Rave en el túnel Arturo Illia. 

La Calle Recreativa sorprendió con una fiesta electrónica en el túnel

La planta Electrolux de Rosario, ubicada en avenida Batlle y Ordóñez al 3400, están atravesando un profundo proceso de ajuste. 

Electrolux deja de fabricar heladeras en Rosario y la planta queda al mínimo

Ver comentarios

Las más leídas

El cazador de evasores, cazado: el jefe de Arca quedó bajo sospecha

El cazador de evasores, cazado: el jefe de Arca quedó bajo sospecha

Uber y una ecuación que no cierra: desgaste del auto y reparaciones impagables

Uber y una ecuación que no cierra: desgaste del auto y reparaciones impagables

Electrolux deja de fabricar heladeras en Rosario y la planta queda al mínimo

Electrolux deja de fabricar heladeras en Rosario y la planta queda al mínimo

El Quini 6 dejó un nuevo multimillonario en la provincia de Santa Fe

El Quini 6 dejó un nuevo multimillonario en la provincia de Santa Fe

Lo último

Docentes de la UNR inician un paro de una semana completa

Docentes de la UNR inician un paro de una semana completa

Violencia de género: afirman que los femicidios son la punta de un iceberg

Violencia de género: afirman que los femicidios son "la punta de un iceberg"

Newells cerró una mala campaña en el Coloso que lo obliga a mejorar en el Clausura

Newell's cerró una mala campaña en el Coloso que lo obliga a mejorar en el Clausura

El aeropuerto registró en marzo un 73% de mayor movimiento internacional

La terminal aérea local tuvo un pico histórico en este segmento y ocupó el tercer lugar en las estaciones aéreas del interior. Además acumuló un 40 por ciento más de pasajeros totales.

El aeropuerto registró en marzo un 73% de mayor movimiento internacional
Docentes de la UNR inician un paro de una semana completa
LA CIUDAD

Docentes de la UNR inician un paro de una semana completa

El entramado de Pullaro y el agropower para las rutas de los puertos
Exclusivo suscriptores

El entramado de Pullaro y el agropower para las rutas de los puertos

Violencia de género: afirman que los femicidios son la punta de un iceberg

Por Alicia Salinas
La Ciudad

Violencia de género: afirman que los femicidios son "la punta de un iceberg"

Santa Fe: el oficialismo busca sancionar la reforma electoral antes de julio

Por Javier Felcaro
Política

Santa Fe: el oficialismo busca sancionar la reforma electoral antes de julio

El tiempo en Rosario: lunes con más viento y un anticipo del invierno
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con más viento y un "anticipo" del invierno

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El cazador de evasores, cazado: el jefe de Arca quedó bajo sospecha

El cazador de evasores, cazado: el jefe de Arca quedó bajo sospecha

Uber y una ecuación que no cierra: desgaste del auto y reparaciones impagables

Uber y una ecuación que no cierra: desgaste del auto y reparaciones impagables

Electrolux deja de fabricar heladeras en Rosario y la planta queda al mínimo

Electrolux deja de fabricar heladeras en Rosario y la planta queda al mínimo

El Quini 6 dejó un nuevo multimillonario en la provincia de Santa Fe

El Quini 6 dejó un nuevo multimillonario en la provincia de Santa Fe

El parque Urquiza recupera un espacio histórico: abre el gimnasio en el ex Bar Munich

El parque Urquiza recupera un espacio histórico: abre el gimnasio en el ex Bar Munich

Ovación
En Central, Enzo Giménez se sumó a la lista y es una alternativa más para Jorge Almirón

Por Elbio Evangeliste
Ovación

En Central, Enzo Giménez se sumó a la lista y es una alternativa más para Jorge Almirón

En Central, Enzo Giménez se sumó a la lista y es una alternativa más para Jorge Almirón

En Central, Enzo Giménez se sumó a la lista y es una alternativa más para Jorge Almirón

Provincial no pudo en el quinto partido y quedó eliminado de la Liga Argentina de Básquet

Provincial no pudo en el quinto partido y quedó eliminado de la Liga Argentina de Básquet

Luca Regiardo: En Newells cambiamos la mentalidad y competimos todo el partido

Luca Regiardo: "En Newell's cambiamos la mentalidad y competimos todo el partido"

Policiales
Nueva condena a la banda de Pupito Avalle, acusada por homicidios, balaceras y extorsiones
Policiales

Nueva condena a la banda de Pupito Avalle, acusada por homicidios, balaceras y extorsiones

Rosario se movilizará por Sophia Civarelli y exigirá justicia en plaza 25 de Mayo

Rosario se movilizará por Sophia Civarelli y exigirá justicia en plaza 25 de Mayo

Detuvieron a un chofer de Uber y una pareja que viajaba armada junto a una niña

Detuvieron a un chofer de Uber y una pareja que viajaba armada junto a una niña

Luis Palacios: perpetua para dos hombres por una cita que terminó en homicidio

Luis Palacios: perpetua para dos hombres por una cita que terminó en homicidio

La Ciudad
Docentes de la UNR inician un paro de una semana completa
LA CIUDAD

Docentes de la UNR inician un paro de una semana completa

Violencia de género: afirman que los femicidios son la punta de un iceberg

Violencia de género: afirman que los femicidios son "la punta de un iceberg"

El aeropuerto registró en marzo un 73% de mayor movimiento internacional

El aeropuerto registró en marzo un 73% de mayor movimiento internacional

El tiempo en Rosario: lunes con más viento y un anticipo del invierno

El tiempo en Rosario: lunes con más viento y un "anticipo" del invierno

Murieron al menos 20 personas en un atentado explosivo en Colombia
El Mundo

Murieron al menos 20 personas en un atentado explosivo en Colombia

Conflicto universitario: los docentes de la UNR inician un paro de semana completa
La Ciudad

Conflicto universitario: los docentes de la UNR inician un paro de semana completa

Parque España: ya se completó el 25 % de las obras de los muelles
La Ciudad

Parque España: ya se completó el 25 % de las obras de los muelles

Ajuste en el Inti: Argentina se aleja del modelo global de control de calidad

Por Patricia Martino
Economía

Ajuste en el Inti: Argentina se aleja del modelo global de control de calidad

Residencias de la Salud: en cinco días se anotaron 695 profesionales en la provincia
La Ciudad

Residencias de la Salud: en cinco días se anotaron 695 profesionales en la provincia

La Plataforma Alberdi es uno de los mayores avances judiciales en 30 años

Por Facundo Borrego
Política

"La Plataforma Alberdi es uno de los mayores avances judiciales en 30 años"

Se va abril: ¿zafamos del dengue o puede haber un brote?
Salud

Se va abril: ¿zafamos del dengue o puede haber un brote?

Evacuaron a Trump de la cena de corresponsales tras una amenaza de seguridad
El Mundo

Evacuaron a Trump de la cena de corresponsales tras una amenaza de seguridad

Adiós a un escritor rosarino: falleció Roberto Retamoso tras una cirugía
La Ciudad

Adiós a un escritor rosarino: falleció Roberto Retamoso tras una cirugía

Hallaron estupefacientes en un patrullero del Comando Radioléctrico de Santa Fe
La Región

Hallaron estupefacientes en un patrullero del Comando Radioléctrico de Santa Fe

H&M llega a Argentina: dónde se ubicará el primer local de la marca sueca
Información General

H&M llega a Argentina: dónde se ubicará el primer local de la marca sueca

Afirman que fue una de las mejores Noche de las Librerías, pese a la crisis

Por Matías Petisce
La Ciudad

Afirman que "fue una de las mejores" Noche de las Librerías, pese a la crisis

Demoraron a dos hombres tras una denuncia de maltrato animal y una pelea
La Ciudad

Demoraron a dos hombres tras una denuncia de maltrato animal y una pelea

Aseguran que el rosarino creador de Argentina Casting no cometió ningún delito

Por Matías Petisce
La Ciudad

Aseguran que el rosarino creador de Argentina Casting "no cometió ningún delito"

Iapos les reintegró más de 82 millones de pesos a afiliados por cobro indebido de plus
La Ciudad

Iapos les reintegró más de 82 millones de pesos a afiliados por cobro indebido de plus

Una ONG busca recursos para hacerle frente a la demanda alimentaria

Por Matías Petisce
La Ciudad

Una ONG busca recursos para hacerle frente a la demanda alimentaria

Caso Jeremías Monzón: quedó sobreseído uno de los menores por ser inimputable
La Región

Caso Jeremías Monzón: quedó sobreseído uno de los menores por ser inimputable

Infracciones de tránsito: ahora también aplicarán tareas comunitarias

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Infracciones de tránsito: ahora también aplicarán tareas comunitarias

Rosario contará con la primera plaza diseñada y equipada para perros
La Ciudad

Rosario contará con la primera plaza diseñada y equipada para perros

Cuáles son los bienes de Cristina Kirchner que la Justicia podría decomisar
Política

Cuáles son los bienes de Cristina Kirchner que la Justicia podría decomisar