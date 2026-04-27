El aeropuerto registró en marzo un 73% de mayor movimiento internacional

La terminal aérea local tuvo un pico histórico en este segmento y ocupó el tercer lugar en las estaciones aéreas del interior. Además acumuló un 40 por ciento más de pasajeros totales.

El Aeropuerto de Rosario experimenta un crecimiento en la frecuencia de sus vuelos este 2026. En marzo tuvo un pico histórico de un 73 por ciento en movimiento internacional.

El Aeropuerto Internacional Rosario "Islas Malvinas" es protagonista de una revolución de los cielos. El mes pasado alcanzó una cifra récord en movimiento internacional con un aumento del 73 por ciento interanual y un 40 por ciento más de pasajeros totales. De esta forma, el segmento de vuelos al exterior alcanzó el tercer lugar dentro de los aeropuertos del interior del país. Destinos como Panamá, Río de Janeiro y San Pablo acumularon 36 mil pasajeros en conjunto, con asientos ocupados en los vuelos por encima del promedio nacional.

El informe de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) correspondiente a marzo de este año destacó a la terminal aérea rosarina entre las tres del interior con mayor peso internacional. Con 67 mil pasajeros en el mes y un crecimiento acumulado del 31 por ciento en lo que va del año, el aeropuerto se afirma como motor estratégico para la región.

Aeropuerto en modo internacional

El segmento internacional fue el gran protagonista, y además de ocupar el podio en peso relativo dentro de los aeropuertos del interior, registró un incremento del 73 por ciento en forma interanual y un 49 por ciento acumulado en 2026. De estos porcentajes las rutas hacia Panamá, Río de Janeiro y San Pablo marcaron un fuerte dinamismo, con más de 36 mil pasajeros en conjunto y factores de ocupación superiores al promedio nacional.

De ello, 15.132 pasajeros en marzo volaron en la ruta Rosario-Panamá, un hub (punto de conexión que se usa de base para transbordos y ampliar destinos) que le da a la terminal rosarina una multiplicidad de opciones hacia otros aeropuertos del continente y del mundo.

Aeropuerto 21.3

Por otro lado, en el segmento de cabotaje, el aeropuerto local se ubicó en el puesto 18 en pasajeros, con variaciones moderadas: un 1 por ciento arriba en forma interanual y un 2 por ciento en el acumulado anual. La ruta Aeroparque-Rosario alcanzó el puesto 30 en vuelos, con 162 operaciones y un factor de ocupación del 67 por ciento, mientras que la conexión Bariloche-Rosario se posicionó 16ª por volumen de pasajeros, con 2.642 viajeros.

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El ministro de Desarrollo Productivo santafesino, Gustavo Puccini, remarcó que esto es fruto del impulso que viene dando provincia a la aeroterminal, y una gestión enfocada en mejorar la conectividad para los usuarios con perfil turístico y “pensando también en el mundo productivo”.

Turístico y logístico

A su vez, Puccini destacó: “El Aeropuerto Internacional de Rosario dejó de ser periférico para convertirse en un nodo estratégico del interior. No hablamos solo de pasajeros, sino de turismo que dinamiza la ciudad y de logística que abre mercados para nuestra producción. Esa es la transformación que estamos impulsando desde Santa Fe”, Y para ahondar en ambos conceptos, remarcó: “Estos resultados muestran que no solo se amplía su rol turístico, sino que también hay una consolidación como plataforma logística para la producción santafesina, generando empleo y oportunidades en toda la provincia”.

Además, desde el gobierno provincial destacaron que se siguen explorando nuevas opciones de cabotaje y se apunta nuevas frecuencias a Punta Cana y Madrid.

Temporada de invierno

Cabe destacar que para la temporada de invierno 2026 la terminal aérea rosarina sumará nuevas conexiones directas a tres destinos turísticos clave: Bariloche, Chapelco y Puerto Iguazú.

La programación, que comenzará en julio, sumará un total de ocho frecuencias semanales. La nueva grilla incluirá cuatro vuelos semanales (lunes, miércoles, viernes y sábados) desde el 3 de julio a Bariloche. Y también dos frecuencias a otro destino de esquí como Chapelco (viernes y domingos), entre el 3 de julio y el 28 de agosto. Asimismo, habrá dos vuelos semanales al aeropuerto misionero (jueves y domingos) a partir del 9 de julio. De esta forma, y saliendo directo desde Rosario, se destacan más opciones para que el público de toda la región evite ir a Buenos Aires.

Aeropuerto Rosario 2.3 El Aeropuerto Internacional de Rosario busca posicionarse ante las compañías aéreas más importantes de la región Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

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Mientras tanto, la ruta aérea entre Rosario y Salta volvió a operar desde el 4 de este mes, con dos frecuencias semanales a cargo de Aerolíneas Argentinas. Los vuelos son operados con aeronaves Embraer E190, con capacidad para 96 pasajeros.

Entre otros anuncios, la compañía dominicana Arajet ya confirmó su operación desde la ciudad con vuelos directos a Punta Cana a partir del 16 de junio, mientras que Aerolíneas prepara despegar desde Rosario a Miami para el inicio del Mundial de Fútbol. Para los amantes de la Fórmula Uno, ya se han diseñado vuelos charter a San Pablo para que el público amante de la máxima categoría pueda llegar directo a la que en principio iba a ser la prueba 21, a disputarse el 8 de noviembre, para ver la carrera en el autódromo José Carlos Pace, conocido popularmente como Interlagos, la elite del deporte motor.

Directo a Madrid

La página oficial del aeropuerto de Rosario confirmó además que a partir del 1º de octubre la compañía española World2Fly con dos vuelos semanales. De Rosario a Madrid está anunciado el despegue los martes a las 23.10 y aterriza el miércoles a las 15:45 en la capital española. Y despega los jueves a las 20 y arriba al Viejo Mundo el viernes a las 12.35. El recorrido Madrid-Rosario sale los martes a las 13.30 y llega a Rosario a las 21.10. Mientras que sale de la capital española los jueves, a las 10.25, para tocar suelo rosarino a las 18. En la web de la compañía aérea española, la conexión se publicita bajo el título: "Conocé el Rosario de Messi y Di María: ruta futbolera por la ciudad de los campeones".