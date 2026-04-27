Santa Fe lanza una app que permite a los padres decidir qué pueden ver los chicos online

El gobierno de la provincia de Santa Fe lanza este lunes una nueva aplicación orientada a prevenir el acceso de niñas, niños y adolescentes a sitios de apuestas ilegales, contenidos digitales no seguros y plataformas donde se promueva la violencia.
La herramienta gratuita permite crear entornos digitales seguros con acceso limitado a contenidos autorizados y control parental desde el celular.
El gobierno de la provincia de Santa Fe lanza este lunes una nueva aplicación orientada a prevenir el acceso de niñas, niños y adolescentes a sitios de apuestas ilegales, contenidos digitales no seguros y plataformas donde se promueva la violencia.
La herramienta, desarrollada por la Secretaría de Tecnologías para la Gestión junto a la Lotería de Santa Fe, propone un enfoque distinto al control parental tradicional.
En lugar de bloquear sitios riesgosos de forma reactiva, el sistema funciona bajo una lógica preventiva: habilita únicamente contenidos previamente autorizados. La app será gratuita y estará disponible tanto para Android como para iOS.
El sistema se compone de dos aplicaciones complementarias:
El eje es el modelo de “lista blanca”. Solo se puede acceder a sitios y aplicaciones previamente habilitados. La plataforma incluye una base inicial curada por el Estado provincial, con más de 400 sitios web y más de 200 aplicaciones.
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Además, si un menor intenta ingresar a un contenido no autorizado, puede enviar una solicitud para que el adulto decida aprobar o rechazar el acceso, incorporando una instancia de acompañamiento en el uso digital.
Desde el gobierno provincial destacan que la iniciativa no se limita al control del juego online ilegal, sino que apunta a un abordaje más amplio del entorno digital.
El objetivo es impedir el acceso a espacios donde se promuevan conductas violentas o se exponga a menores a situaciones de riesgo, en línea con políticas de cuidado y uso responsable de la tecnología.
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El lanzamiento se da en un contexto de creciente preocupación por el acceso temprano de adolescentes a plataformas de apuestas y contenidos sensibles, con un territorio santafesino atravesado por la tragedia de San Cristóbal, y busca consolidar una herramienta preventiva desde el Estado.
La herramienta gratuita permite crear entornos digitales seguros con acceso limitado a contenidos autorizados y control parental desde el celular.