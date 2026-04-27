Santa Fe lanza una app que permite a los padres decidir qué pueden ver los chicos online

La herramienta gratuita permite crear entornos digitales seguros con acceso limitado a contenidos autorizados y control parental desde el celular.

El gobierno de la provincia de Santa Fe lanza este lunes una nueva aplicación orientada a prevenir el acceso de niñas, niños y adolescentes a sitios de apuestas ilegales, contenidos digitales no seguros y plataformas donde se promueva la violencia.

La herramienta, desarrollada por la Secretaría de Tecnologías para la Gestión junto a la Lotería de Santa Fe, propone un enfoque distinto al control parental tradicional.

En lugar de bloquear sitios riesgosos de forma reactiva, el sistema funciona bajo una lógica preventiva: habilita únicamente contenidos previamente autorizados. La app será gratuita y estará disponible tanto para Android como para iOS.

Una destinada a adultos, desde donde se configuran perfiles, se gestionan permisos y se autorizan accesos.

Otra para menores, que convierte el dispositivo en un entorno de navegación protegido, bloqueando navegadores externos y centralizando el uso en un sistema seguro.

El eje es el modelo de “lista blanca”. Solo se puede acceder a sitios y aplicaciones previamente habilitados. La plataforma incluye una base inicial curada por el Estado provincial, con más de 400 sitios web y más de 200 aplicaciones.

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Además, si un menor intenta ingresar a un contenido no autorizado, puede enviar una solicitud para que el adulto decida aprobar o rechazar el acceso, incorporando una instancia de acompañamiento en el uso digital.

Prevención y uso responsable

Desde el gobierno provincial destacan que la iniciativa no se limita al control del juego online ilegal, sino que apunta a un abordaje más amplio del entorno digital.

El objetivo es impedir el acceso a espacios donde se promuevan conductas violentas o se exponga a menores a situaciones de riesgo, en línea con políticas de cuidado y uso responsable de la tecnología.

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El lanzamiento se da en un contexto de creciente preocupación por el acceso temprano de adolescentes a plataformas de apuestas y contenidos sensibles, con un territorio santafesino atravesado por la tragedia de San Cristóbal, y busca consolidar una herramienta preventiva desde el Estado.