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Los Juegos Jadar Junior 2027 en Rosario tienen fecha de inicio: cuándo y cómo será el evento

La ciudad albergará la primera edición de la máxima cita deportiva para menores de 21 años, que tendrá múltiples disciplinas olímpicas y paraolímpicas

27 de abril 2026 · 13:00hs
Presentación de los Jadar Junior Rosario 2027

Presentación de los Jadar Junior Rosario 2027

La primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Jadar) Rosario 2027 comenzarán a partir del primero de abril de 2027 y se extenderán hasta el 10 del mismo mes, según lo anunció recientemente el Comité Organizador. Este evento marcará un antecedente en el desarrollo del alto rendimiento juvenil en el país.

La competición contará con la participación de más de 10.000 atletas menores de 21 años de las 24 provincias argentinas, los cuales competirán en más de 50 disciplinas deportivas, tanto en modalidades olímpicas como paralímpicas.

Esta edición inaugural fue impulsada conjuntamente por el Comité Olímpico Argentino (COA) y el Comité Paralímpico Argentino (Copar). Además, los Jadar Junior llegan como continuidad del camino iniciado con los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento de mayores celebrado en 2025, también en Rosario.

Además, este evento tendrá lugar en la antesala de los Juegos Panamericanos Junior 2029, donde la ciudad se encuentra entre las candidatas a ser sede, y de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030.

Uno de sus aspectos distintivos será la integración de deportes olímpicos y paralímpicos en un mismo programa, consolidando un enfoque inclusivo y moderno. Además, los deportes colectivos se disputarán bajo el formato de Campeonatos Argentinos oficiales, lo que garantizará la presencia del mejor nivel juvenil del país.

A su vez, durante los Juegos se implementará un sistema de evaluaciones físicas, médicas y funcionales a través del Centro Regional de Alto Rendimiento (CReAR) en articulación con el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard), generando información clave para el seguimiento y la proyección de los atletas.

>> Leer más: Juegos Jadar: más de 70 mil personas visitaron Rosario

Cómo se desarrollarán los Juegos Jadar 2027

En 2026, Rosario será protagonista como sede principal de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con la presencia de varias instituciones históricas que aportarán sus instalaciones y experiencia, tales como el Estadio Parque Independencia, el Arena Rural, el Centro Acuático Provincial y otros espacios del Parque Independencia que serán parte de esa herencia para la realización de los Jadar Junior 2027.

Los juegos se desarrollarán en un esquema que combinará escenarios de primer nivel con la participación activa de los clubes de la ciudad, pilares fundamentales del deporte rosarino.

Además, el evento incluirá propuestas como el Jadar Fest, con celebraciones temáticas para los participantes, espacios culturales y recreativos destinados a fomentar la convivencia entre atletas, y áreas predeportivas con presencia de federaciones y asociaciones de todo el país.

Diego Sebben, subsecretario de Deporte de la Municipalidad de Rosario, destacó la importancia de albergar este evento en la ciudad: "A un año de los Jadar Junior, Rosario vuelve a estar frente a una enorme oportunidad. Venimos de organizar la primera edición de los Jadar, que fue un hito para el deporte argentino, y estamos trabajando intensamente en los Juegos Suramericanos 2026, que van a dejar un legado muy importante en infraestructura y organización".

Además, agregó: "Los Jadar Junior representan un paso más en la consolidación de una política deportiva sostenida, que se articula con el Comité Olímpico Argentino, el Comité Paralímpico Argentino, la provincia de Santa Fe, las provincias de todo el país y las federaciones deportivas nacionales. Es un evento pensado para los jóvenes, para su desarrollo, para generar oportunidades y para fortalecer el sistema deportivo en todo el país".

Por último, remarcó: "Rosario tiene la experiencia, los equipos de trabajo y la infraestructura para llevar adelante eventos de esta magnitud. Pero, sobre todo, tiene una visión: entender al deporte como una herramienta de transformación social y de construcción de futuro".

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