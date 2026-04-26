La Capital | argentino

Superpeso argentino: la moneda se fortalece frente al dólar y se apreció 12,2% en 2026

Un informe de Quantum Finanzas señaló que la mejora real del peso se dio en un contexto de mayor oferta de divisas, superávit comercial y compras del Banco Central por más de u$s6.500 millones.

26 de abril 2026 · 17:39hs
Superpeso argentino: la moneda se fortalece frente al dólar y se apreció 12,2% en 2026

El peso argentino registró una marcada apreciación frente al dólar en lo que va de 2026, en un contexto de mayor oferta de divisas, saldo comercial positivo y compras sostenidas del Banco Central. De acuerdo con un informe de la consultora Quantum Finanzas, la moneda local acumuló una apreciación nominal de 5,1% y una mejora real de 12,2% frente al dólar durante los primeros meses del año.

El análisis indicó que este movimiento se produjo mientras el Banco Central de la República Argentina compró más de u$s6.500 millones en el mercado cambiario y el dólar oficial quedó a una amplia distancia del techo de la banda cambiaria.

Quantum detalló que al 22 de abril el tipo de cambio oficial cerró en $1.379, mientras que el límite superior del esquema cambiario se ubicó en $1.758. Esto implicó una brecha de 27,5% entre ambos valores, diferencia que se amplió en paralelo a una mejora del frente externo y a una mayor disponibilidad de dólares en el mercado local.

Uno de los principales factores señalados por el informe fue el fortalecimiento del balance comercial argentino. Durante el primer trimestre, el superávit superó los u$s5.000 millones, producto de exportaciones por u$s21.853 millones e importaciones por u$s16.345 millones. Las ventas externas crecieron 16,8% interanual, mientras que las compras al exterior cayeron 7,3%.

A ese flujo comercial se sumaron otros ingresos financieros, entre ellos:

  • liquidaciones de deuda corporativa en dólares
  • emisiones provinciales en moneda extranjera
  • préstamos en dólares otorgados por bancos locales al sector privado

Según la consultora, esa mayor disponibilidad de divisas contribuyó tanto a la estabilidad cambiaria como al fortalecimiento del peso.

Cómo quedó Argentina frente a otras monedas

El informe también comparó el desempeño del peso con otras monedas relevantes de la región y del mundo.

En el mismo período:

  • el real brasileño se apreció 7,3% real
  • el peso colombiano, 5,5%
  • el peso mexicano, 2%
  • el renminbi chino, 1,4%
  • el euro se depreció 2,6%

De esta manera, el peso argentino mostró una mejora relevante, aunque inferior a la del real brasileño en la comparación regional.

Quantum remarcó además que en abril el índice DXY, que mide la evolución del dólar frente a una canasta de monedas internacionales, cayó 1,5% nominal.

La baja fue más pronunciada frente a monedas latinoamericanas:

  • 4,3% ante el real
  • 3,8% frente al peso chileno
  • 2,5% frente al colombiano
  • 3,4% frente al mexicano

Frente al peso argentino, en cambio, la caída fue de apenas 0,4%.

A su vez, el trabajo señaló que el crecimiento del comercio exterior no respondió solo a precios, sino también a mayores volúmenes exportados e importados. En el primer trimestre, los precios generales de exportación subieron 8,5%, con avances destacados en: combustible y energía (15%), productos primarios (8,1%) y manufacturas de origen industrial (8,3%). Los precios de importación también aumentaron, aunque en menor medida: 6,8%, impulsados por bienes intermedios y automotores.

Quantum, sin embargo, advirtió que hacia los próximos meses podrían aparecer presiones por el lado de los costos, especialmente si continúan subiendo los precios de bienes intermedios, de capital y piezas importadas. Ese escenario podría afectar márgenes empresariales y condicionar inversiones necesarias para mejorar competitividad y productividad.

No obstante, también advirtió que el impacto de un tipo de cambio más apreciado no es homogéneo entre sectores, por lo que recomendó seguir de cerca la evolución de precios internacionales, competitividad e inversión local.

Noticias relacionadas
La policía de Río de Janeiro se lleva detenido a un argentino denunciado por proferir insultos racistas

El argentino que denunció a otro por racismo en Brasil: "También sufrimos discriminación"

La policía de Río de Janeiro trasladando al argentino racista en Brasil

Otro argentino preso en Brasil por racismo: había insultado a una mujer

Argentino se medirá con los mejores exponentes del fútbol playa.

Fútbol playa: un equipo de Rosario disputará la Copa Libertadores

Julián Álvarez atraviesa un gran momento en Atlético de Madrid. 

El futuro de Julián Álvarez: tres gigantes de Europa se disputan el fichaje del argentino

Ver comentarios

Las más leídas

Uber y una ecuación que no cierra: desgaste del auto y reparaciones impagables

Uber y una ecuación que no cierra: desgaste del auto y reparaciones impagables

El cazador de evasores, cazado: el jefe de Arca quedó bajo sospecha por bienes no declarados en Miami

El cazador de evasores, cazado: el jefe de Arca quedó bajo sospecha por bienes no declarados en Miami

Electrolux deja de fabricar heladeras en Rosario y la planta queda al mínimo

Electrolux deja de fabricar heladeras en Rosario y la planta queda al mínimo

Máximo Kirchner: Un frente anti-Milei no me convence, hay que construir otra opción

Máximo Kirchner: "Un frente anti-Milei no me convence, hay que construir otra opción"

Lo último

Cartelera económica: nueva edición del encuentro de transporte fluvial de Rosario

Cartelera económica: nueva edición del encuentro de transporte fluvial de Rosario

Aníbal Colapinto prácticamente cerró las puertas de Palermo: Franco está feliz

Aníbal Colapinto prácticamente cerró las puertas de Palermo: "Franco está feliz"

Central quedó a un pasito de terminar entre los cuatro primeros

Central quedó a un pasito de terminar entre los cuatro primeros

El parque Urquiza recupera un espacio histórico: abre el gimnasio en el ex bar Munich

El mes próximo se inaugurará el gimnasio de avenida Libertad y Necochea. Durante el verano se sumará un espacio gastronómico en la planta alta
El parque Urquiza recupera un espacio histórico: abre el gimnasio en el ex bar Munich
Newells no pudo vencer a Instituto, pero rescató un punto y no es poca cosa

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's no pudo vencer a Instituto, pero rescató un punto y no es poca cosa

Electrolux deja de fabricar heladeras en Rosario y la planta queda al mínimo
La Ciudad

Electrolux deja de fabricar heladeras en Rosario y la planta queda al mínimo

Llegó el primer frío del año a Rosario: cómo estará el tiempo esta semana
La Ciudad

Llegó el primer frío del año a Rosario: cómo estará el tiempo esta semana

La Calle Recreativa sorprendió este domingo a las familias con una fiesta electrónica en el túnel Arturo Illia
La Ciudad

La Calle Recreativa sorprendió este domingo a las familias con una fiesta electrónica en el túnel Arturo Illia

Parque Acuático de Rosario: cómo será la nueva atracción de la costanera norte
La ciudad

Parque Acuático de Rosario: cómo será la nueva atracción de la costanera norte

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Uber y una ecuación que no cierra: desgaste del auto y reparaciones impagables

Uber y una ecuación que no cierra: desgaste del auto y reparaciones impagables

El cazador de evasores, cazado: el jefe de Arca quedó bajo sospecha por bienes no declarados en Miami

El cazador de evasores, cazado: el jefe de Arca quedó bajo sospecha por bienes no declarados en Miami

Electrolux deja de fabricar heladeras en Rosario y la planta queda al mínimo

Electrolux deja de fabricar heladeras en Rosario y la planta queda al mínimo

Máximo Kirchner: Un frente anti-Milei no me convence, hay que construir otra opción

Máximo Kirchner: "Un frente anti-Milei no me convence, hay que construir otra opción"

Newells se despide de sus hinchas ante Instituto y buscará otro triunfo en el Coloso

Newell's se despide de sus hinchas ante Instituto y buscará otro triunfo en el Coloso

Ovación
Central quedó a un pasito de terminar entre los cuatro primeros

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central quedó a un pasito de terminar entre los cuatro primeros

Central quedó a un pasito de terminar entre los cuatro primeros

Central quedó a un pasito de terminar entre los cuatro primeros

Newells no pudo vencer a Instituto, pero rescató un punto y no es poca cosa

Newell's no pudo vencer a Instituto, pero rescató un punto y no es poca cosa

El uno x uno de Newells: Josué Reinatti ratificó por qué fue el elegido para el arco

El uno x uno de Newell's: Josué Reinatti ratificó por qué fue el elegido para el arco

Policiales
Nueva condena a la banda de Pupito Avalle, acusada por homicidios, balaceras y extorsiones
Policiales

Nueva condena a la banda de Pupito Avalle, acusada por homicidios, balaceras y extorsiones

Rosario se movilizará por Sophia Civarelli y exigirá justicia en plaza 25 de Mayo

Rosario se movilizará por Sophia Civarelli y exigirá justicia en plaza 25 de Mayo

Detuvieron a un chofer de Uber y una pareja que viajaba armada junto a una niña

Detuvieron a un chofer de Uber y una pareja que viajaba armada junto a una niña

Luis Palacios: perpetua para dos hombres por una cita que terminó en homicidio

Luis Palacios: perpetua para dos hombres por una cita que terminó en homicidio

La Ciudad
Llegó el primer frío del año a Rosario: cómo estará el tiempo esta semana
La Ciudad

Llegó el primer frío del año a Rosario: cómo estará el tiempo esta semana

La Calle Recreativa sorprendió este domingo a las familias con una fiesta electrónica en el túnel Arturo Illia

La Calle Recreativa sorprendió este domingo a las familias con una fiesta electrónica en el túnel Arturo Illia

Electrolux deja de fabricar heladeras en Rosario y la planta queda al mínimo

Electrolux deja de fabricar heladeras en Rosario y la planta queda al mínimo

Parque España: ya se completó el 25 % de las obras de los muelles

Parque España: ya se completó el 25 % de las obras de los muelles

Erbetta: La Plataforma Alberdi es uno de los mayores avances judiciales en 30 años

Por Facundo Borrego
Política

Erbetta: "La Plataforma Alberdi es uno de los mayores avances judiciales en 30 años"

Turismo: Rosario vuelve a ser un destino posible para escapadas de amigos
La Ciudad

Turismo: Rosario vuelve a ser un destino posible para escapadas de amigos

Se va abril: ¿Zafamos del dengue o puede haber un brote?
Salud

Se va abril: ¿Zafamos del dengue o puede haber un brote?

Evacuaron a Trump de la cena de corresponsales tras una amenaza de seguridad en Washington
El Mundo

Evacuaron a Trump de la cena de corresponsales tras una amenaza de seguridad en Washington

Siguen las lluvias y se suma un alerta amarillo por vientos fuertes
la ciudad

Siguen las lluvias y se suma un alerta amarillo por vientos fuertes

Adiós a un escritor rosarino: falleció Roberto Retamoso tras una cirugía
La Ciudad

Adiós a un escritor rosarino: falleció Roberto Retamoso tras una cirugía

Ausentismo escolar: por qué faltan tanto los alumnos secundarios
La Ciudad

Ausentismo escolar: por qué faltan tanto los alumnos secundarios

Drogas en el Comando Radioléctrico de Santa Fe: hallaron estupefacientes en un patrullero
La Región

Drogas en el Comando Radioléctrico de Santa Fe: hallaron estupefacientes en un patrullero

H&M llega a Argentina: dónde se ubicará el primer local de la marca sueca
Información General

H&M llega a Argentina: dónde se ubicará el primer local de la marca sueca

Noche de las Librerías: afirman que fue una de las mejores, pese a la crisis

Por Matías Petisce
La Ciudad

Noche de las Librerías: afirman que "fue una de las mejores", pese a la crisis

Demoraron a dos hombres tras una denuncia de maltrato animal y una pelea
La Ciudad

Demoraron a dos hombres tras una denuncia de maltrato animal y una pelea

Aseguran que el rosarino creador de Argentina Casting no cometió ningún delito

Por Matías Petisce
La Ciudad

Aseguran que el rosarino creador de Argentina Casting "no cometió ningún delito"

Iapos les reintegró más de 82 millones de pesos a afiliados por cobro indebido de plus
La Ciudad

Iapos les reintegró más de 82 millones de pesos a afiliados por cobro indebido de plus

Una ONG busca recursos para hacerle frente a la demanda alimentaria

Por Matías Petisce
La Ciudad

Una ONG busca recursos para hacerle frente a la demanda alimentaria

Caso Jeremías Monzón: quedó sobreseído uno de los menores por ser inimputable
La Región

Caso Jeremías Monzón: quedó sobreseído uno de los menores por ser inimputable

Infracciones de tránsito: ahora también aplicarán tareas comunitarias

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Infracciones de tránsito: ahora también aplicarán tareas comunitarias

La fidelidad Leprosa, un sello que trasciende resultados

Por Ricardo Terán
opinion

La fidelidad Leprosa, un sello que trasciende resultados

Rosario contará con la primera plaza diseñada y equipada para perros
La Ciudad

Rosario contará con la primera plaza diseñada y equipada para perros

Di María levantó la apuesta tras la clasificación de Central: Nos quieren ver abajo
Ovación

Di María levantó la apuesta tras la clasificación de Central: "Nos quieren ver abajo"

Uno por uno: cuáles son los bienes de Cristina Kirchner que la Justicia podría decomisar
Política

Uno por uno: cuáles son los bienes de Cristina Kirchner que la Justicia podría decomisar