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Renunció un funcionario nacional que omitió declarar siete departamentos en Miami

El ahora exsecretario de Coordinación de Infraestructura Carlos María Frugoni quedó expuesto en una investigación periodística

26 de abril 2026 · 22:17hs
Renunció un funcionario nacional que omitió declarar siete departamentos en Miami

El ministro de Economía, Luis Caputo, aceptó finalmente la renuncia del ahora exsecretario de Coordinación de Infraestructura Carlos María Frugoni, luego de que, a través de una investigación periodística, quedara expuesto que omitió declarar siete departamentos en Miami.

A esos inmuebles que posee en Estados Unidos se agregan dos sociedades comerciales que tampoco presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca).

>> Leer más: El cazador de evasores, cazado: el jefe de Arca quedó bajo sospecha por bienes no declarados en Miami

El motivo de la renuncia fue la presión pública y judicial que sufrió Frugoni, luego de admitir que "cometió un error" al no incluir ninguna de las propiedades ni las sociedades en su declaración jurada.

El exfuncionario libertario tenía una trayectoria reciente en la política argentina: antes de ser secretario de Infraestructura se desempeñó como director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), cargo al que renunció formalmente en diciembre de 2025 para asumir la función que ocupó hasta ahora en el ministerio comandado por Caputo.

Actualmente, la situación judicial que atraviesa contiene una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en su declaración de bienes.

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