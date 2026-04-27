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Primera C: Un Cacho de esperanza para Central Córdoba, que con Sialle se recuperó

Con los goles de Facundo Galli y Renzo Altamura, el Charrúa cambió de imagen, jugó bien y derrotó al Arrabalero por 2 a 1 en la Basílica

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

27 de abril 2026 · 17:46hs
Primera C. Facundo Galli marcó el primero de Central Córdoba y Paulo Killer busca asociarse al festejo. El Matador ganó bien de la mano de Cacho Sialle. 

Gentileza: Prensa Central Córdoba

Primera C. Facundo Galli marcó el primero de Central Córdoba y Paulo Killer busca asociarse al festejo. El Matador ganó bien de la mano de Cacho Sialle.  
Primera C: Cacho Sialle tomó el mando del Charrúa  y en el debut ante Sportivo Barracas en la cancha de Luján.   

Primera C: Cacho Sialle tomó el mando del Charrúa  y en el debut ante Sportivo Barracas en la cancha de Luján.   

Central Córdoba con Arnaldo Sialle como nuevo entrenador derrotó a Sportivo Barracas, en el estadio 1 de Abril de Luján con los tantos de Facundo Galli (14') y Renzo Altamura (24') por 2 a 1. El Charrúa mostró otra imagen y de la mano de Cacho Sialle sumó el segundo triunfo en la temporada de la Primera C.

Con la necesidad de salir del momento que viene atravesando, la dirigencia comandada por Omar Vicente y tras los malos resultados de la dupla técnica conformada por Daniel Teglia y Diego Acoglanis decidieron contratar a Cacho Sialle para enderezar el rumbo del Matador.

El experimentado técnico asumió el jueves y rápidamente se puso a trabajar con el objetivo de dar vuelta la historia en la ciudad de la Basílica.

>>Leer más: ¡Adentro! Central lo sufrió en Río Cuarto, pero le ganó a Estudiantes y se clasificó a los octavos de final

Llegaron los goles de Galli y Altamura

Córdoba salió con otra actitud y en 10 minutos con un trabajo en todas las líneas salió decidido en busca del triunfo y así llegaron los goles de Facundo Galli a los 14', tras perfecto centro de Messi y a los 24', Renzo Altamura con un violento remate estableció el 2 a 0 merecido.

Con el resultado a su favor, el Matador jugó tranquilo, manejó la pelota y cuando se lo propuso trató de estirar el marcador con los remates de Altamura y el Pato Sánchez.

Sportivo Barracas no tuvo ideas para descontar

El local buscó adelantarse en el terreno no tuvo ideas y chocó con el buen trabajo defensivo de la última línea en el equipo dirigido por Cacho Sialle. Córdoba está jugando bien y gana merecidamente en Luján ante Sportivo Barracas.

En el complemento, el local con mucho propio salió decidido en busca de achicar el marcador, jugó en el campo del Charrúa y en dos ocasiones llegó con peligro al arco de Matías Giroldi con los remates de Perrota y Vidal que encontró muy bien parado el golero visitante.

Después, el trámite se disputó en el mediocampo, el dueño de casa no le encontró la llave para romper el cerrojo de la defensa de Córdoba. Por su parte, el Matador jugó ordenado en todas sus línea, no sufrió peligro y a los 65', Franco Córdoba realizó una buena jugada personal y su remate salió desviado. Perrota descontó e el cierre del encuentro.

El final llegó, Córdoba con Cacho Sialle mostró otra imagen, jugó bien y se alzó con un triunfo merecido ante Sportivo Barracas en la cancha de Luján. El Matador logró el segundo triunfo en la temporada y escaló en la Zona B.

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