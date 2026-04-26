Nuevo Alberdi: Disparan y matan a una mujer en la puerta de su casa

El hecho ocurrió durante esta madrugada . Según los testimonios, la víctima fue atacada ni bien se asomó a una ventana al escuchar que la llamaban

Una mujer de 51 años falleció este domingo a la madrugada, luego de recibir un disparo en la puerta de su casa en el barrio de Nuevo Alberdi.

De acuerdo a información brindada por la fiscalía, el hecho sucedió a las 3.30 en zona de pasaje Pozos al 2.400 de Rosario. La víctima fue identificada como Mirta Graciela Safaroni de 51 años.

Según primeros datos aportados a la investigación dan cuenta de múltiples llamados a la Central de Emergencias 911 indicando la presencia de una persona herida en la zona mencionada. Se hacen presente personal policial y médico constatanto el fallecimiento de la víctima producto de disparo de arma de fuego en zona de tórax.

Los primeros testimonios aportados manifiestan que personas no identificadas al momento se hacen presentes en el domicilio, al asomarse la víctima por una ventana es agredida con disparo de arma de fuego causando su fallecimiento en el lugar .

En el caso interviene la fiscal en turno, Laura Riccardo de la Unidad Fiscal de Violencias Altamente Lesivas (UVAL) de la Fiscalía Regional 2.

La fiscal dispuso que el gabinete criminalístico para relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona del hecho, levantamiento de rastros y toma de testimonios a vecinos del lugar.

Al momento hay en curso tareas investigativas en reserva indicadas por la fiscal interviniente y llevadas adelante por personal policial tendientes identificar al o los agresores y dilucidar la motivación del hecho.