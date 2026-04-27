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Rosario inauguró su primera plaza para perros en Pichincha: cómo es y qué ofrece

El nuevo espacio en Pichincha ofrece juegos, bebederos y normas de convivencia para mascotas, en el marco de actividades por el Día del Animal

27 de abril 2026 · 14:48hs
Cómo es la primera plaza para perros de Rosario inaugurada en Pichincha

Cómo es la primera plaza para perros de Rosario inaugurada en Pichincha

La ciudad de Rosario sumó desde este domingo un nuevo espacio público con una propuesta inédita. Se trata de una plaza especialmente diseñada para perros. El predio, ubicado en avenida Rivadavia 2550, entre Rodríguez y Pueyrredón, en barrio Pichincha, fue pensado para el esparcimiento y la recreación de animales de compañía junto a sus responsables.

El espacio cuenta con infraestructura específica que incluye iluminación renovada, un circuito recreativo para perros, bebederos, bancos, cestos y cartelería con normas de convivencia. La iniciativa busca generar un entorno seguro, ordenado y de acceso libre y gratuito.

Normas para una convivencia responsable

Durante la inauguración, se hizo especial hincapié en las pautas necesarias para el correcto uso del predio. Entre ellas, que cada perro debe ingresar acompañado por una persona responsable, mantener cerradas las puertas del espacio, no alimentar a los animales dentro del área y retirar los residuos generados.

Además, se recordó que los perros deben contar con el calendario de vacunación al día y que, al salir de la zona de juegos, deben hacerlo con correa, tal como lo establece la Ordenanza Municipal Nº 7445/2002.

plaza de perros 2

La apertura de la plaza se enmarcó en una serie de actividades organizadas por el municipio en la previa del Día del Animal, que se conmemora el 29 de abril.

Durante la jornada, en distintos puntos de la ciudad se desarrollaron propuestas vinculadas al cuidado y bienestar animal. En la zona de Balcarce y el río hubo clases abiertas de educación canina, charlas veterinarias y campañas de adopción responsable.

>> Leer más: Rosario contará con la primera plaza diseñada y equipada para perros

En el nuevo predio de Pichincha, en tanto, se realizó una feria pet friendly con emprendedores locales que ofrecieron productos para mascotas, como camas, collares y ropa. También se brindó información sobre tenencia responsable y se aplicaron más de 50 vacunas gratuitas a perros.

La mirada de los vecinos

El nuevo espacio fue rápidamente apropiado por los vecinos. Sergio, que asistió con su perra Azul, destacó la importancia de contar con un lugar pensado para los animales. En la misma línea, Ceci, junto a su perrita Cumbrecita, valoró la posibilidad de socialización que brinda el predio.

También participaron perros de gran porte, como Hugo, que disfrutó del circuito recreativo. Su responsable, Camila, celebró la iniciativa y aseguró que el animal “está muy feliz” al poder interactuar con otros.

Más iniciativas en marcha

La inauguración de la plaza se suma a otras políticas municipales vinculadas al bienestar animal. Días atrás, el intendente Pablo Javkin presentó la finalización de la primera etapa del Hospital Municipal de Salud Animal Dr. Giovanni Piermattei, ubicado en avenida Francia 1940.

>> Leer más: Rosario puso en marcha el Hospital Animal Municipal con atención diaria de urgencias

El centro ya se encuentra en funcionamiento, con guardia activa y un equipo ampliado de profesionales veterinarios, y ofrece atención gratuita para quienes estén adscriptos a la red de salud pública municipal.

Con esta nueva plaza, Rosario incorpora un espacio específico para mascotas en su entramado urbano, en línea con una tendencia creciente en distintas ciudades que promueven ámbitos de convivencia entre animales y personas en el espacio público.

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