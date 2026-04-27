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Está grave un hombre baleado en un presunto conflicto familiar

El incidente sucedió en Rio de Janeiro y Gálvez. La víctima tiene 25 años y permanece internado en el Heca

27 de abril 2026 · 13:18hs
El joven baleado en Río de Janeiro y Gálvez está internado en el Hospital Clemente Alvarez

Foto: La Capital / Archivo.

El joven baleado en Río de Janeiro y Gálvez está internado en el Hospital Clemente Alvarez

Un hombre de 25 años se encuentra internado en grave estado en el Hospital Clemente Álvarez tras ser baleado en la zona de Río de Janeiro y Gálvez, en la zona sudoeste de Rosario. Por el momento, no hay personas detenidas por este hecho.

De acuerdo con fuentes policiales, Agustín D. ingresó al Heca en la noche del sábado trasladado en moto por su cuñado.

El joven presentaba una herida de arma de fuego y la primera versión sobre lo ocurrido la brindó una mujer que sería su pareja a policías del Comando Radioeléctrico que acudieron al efector tras ser notificados sobre el ingreso de una persona baleada.

Primera versión del ataque a balazos

Según los voceros del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, la mujer manifestó que el ataque podría estar vinculado a un conflicto personal con su padre, con quien hace aproximadamente un mes mantuvieron una discusión y habrían recibido amenazas de sufrir un ataque con arma de fuego.

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A su vez, desde la Central de Emergencia 911 indicaron que la moto presentaba un pedido de secuestro activo del 23 de marzo de 2026, por lo que fue aprehendido en el nosocomio el conductor Matías N.

Primeros pasos de la investigación

Al mismo tiempo, luego de las tareas, pericias y entrevistas en la escena donde resultó herido el joven, la Policía de Investigaciones (PDI), a través de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva (UVAL), con intervención de la fiscal Laura Ricardo del Ministerio Público de la Acusación, entrevistaron a la pareja, quien aportó datos relevantes para la investigación.

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Además, se realizó el relevamiento de cámaras de seguridad privadas en la zona, con el objetivo de reconstruir la mecánica del hecho e identificar a los autores. La investigación continúa en curso y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.

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